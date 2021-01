Avis sur Vivid Money : La néobanque qui offre du cashback

Vivid Money est une néobanque allemande qui offre un moyen de gagner de l’argent uniquement grâce à un compte bancaire. Créée en 2019, elle est en partenariat avec la SolarisBank AG qui lui permet d’exploiter sa licence bancaire. Avec des bureaux à Berlin, Amsterdam et Moscou, l’entreprise emploie actuellement 180 personnes issues de 25 nationalités différentes.

Vivid Money vous donne accès à un compte qui vous rémunère lors de vos achats grâce au système du cashback. La néobanque se concentre surtout sur les bénéfices que peuvent réaliser ses clients, surtout que la crise sanitaire actuelle a nettement fait augmenter le volume d’achats sur internet.

OUVRIR UN COMPTE VIVID MONEY

Caractéristiques du compte

Vivid money vous donne le choix entre deux types de comptes différents : un compte Vivid Standard et un compte Vivid Prime.

Vivid Standard

Elle vous donne accès à un compte bancaire associé à un IBAN compatible SEPA. Vous pouvez ensuite créer jusqu’à 15 comptes Pocket et 40 devises différentes dans ce seul et même compte. Ceux-ci vous permettent de classer votre argent selon l’usage que vous en prévoyez : épargne, factures, voyages, investissements…

À tout cela s’ajoute une carte de débit VISA ultra-sécurisée. Les achats avec la carte ainsi que tout autre type de paiement sont entièrement gratuits, non seulement en France mais également à l’international. Il n’y a également pas de frais sur le retrait d’espèces jusqu’à 200 € par mois. Au-delà de cette limite, un taux de 3% est appliqué.

De plus, vous aurez accès à un taux de change en direct sans aucune limite de change. Enfin, vous pouvez bénéficier d’un cashback jusqu’à 10% sur une sélection de grandes enseignes grâce au programme Champion.

Vivid Prime

Il s’agit de l’offre Premium de Vivid Money. Elle vous permet d’accéder à tous les avantages d’un compte Vivid Standard mais avec plusieurs avantages en plus. Tout d’abord, le nombre de devises disponibles grimpe à 107 et la limite mensuelle de retrait avec la carte s’élève à 1 000 €.

Il y aura également plus d’opportunités en ce qui concerne les cashbacks. En plus du programme Champion, vous pouvez également bénéficier jusqu’à 10% de cashback sur certaines marques populaires. En dehors de l’Europe, vous obtiendrez un cashback de 3% sur les achats dans les cafés et restaurants ainsi qu’un cashback de 1% sur tous les achats, toujours en dehors de l’Europe. Tous les autres achats vous apporteront systématiquement un cashback de 0,1%.

Comment ça marche ?

Vivid Money est une néobanque, ce qui veut dire que tous ses services sont accessibles exclusivement en ligne, et plus précisément par l’intermédiaire de son application mobile. Voici un petit aperçu de ce que l’on peut faire avec un compte Vivid Money.

L’application

L’application est essentielle dans l’utilisation des services de Vivid Money. Elle est disponible à la fois sur Android et sur iOS. Celle-ci dispose d’une interface intuitive qui permet d’accéder facilement à tous les services de la néobanque. A chaque transaction, vous recevrez instantanément une notification.

Ainsi, vous resterez continuellement informé des différents mouvements de votre compte. L’application permet également d’accéder à un centre de chat afin de discuter directement avec un conseiller client. Ce service client est accessible 24/7 et se montre très réactif aux messages.

La carte bancaire

L’ouverture d’un compte Vivid Money vous permet d’obtenir gratuitement une carte bancaire en métal. Il s’agit d’une carte de débit VISA que vous pourrez utiliser pour payer vos achats ou bien pour retirer des espèces auprès des distributeurs automatiques de billets.

Le principal avantage avec la carte bancaire Vivid Money est qu’elle est ultra-sécurisée. Elle ne comporte aucune information, que ce soit le numéro de la carte, sa date d’expiration ou le code CCV. Ces informations ne sont en effet consultables que dans l’application.

Selon le matériel disponible sur votre smartphone, il faudra une identification par empreinte digitale, par reconnaissance faciale ou encore par l’intermédiaire d’un code secret pour pouvoir accéder aux informations de la carte. En d’autres termes, personne ne pourra faire un achat avec votre carte même si vous venez à l’égarer. De plus, vous pouvez bloquer et débloquer la carte en un clic depuis l’application.

La carte gratuite dispose d’un plafond mensuel de 200 € en ce qui concerne les retraits d’espèces. Avec la carte Prime, vous l’on peut retirer jusqu’à 1 000 € par mois. Pour les achats, la carte ne présente aucun plafond.

Gagner de l’argent avec le cashback

Les services de Vivid Money ne se limitent pas à vous aider à dépenser votre argent, ils vous aident aussi à en gagner. Cela se fait principalement par le biais de cashbacks sur pratiquement tous les achats que vous effectuez. Ainsi, vous pourrez économiser en moyenne environ 140 € par mois sur vos achats quotidiens.

A part les cashbacks, l’application permet également de faire des investissements en bourse. De plus, cela se fait sans commission ni fond minimum de départ. Il est ainsi possible d’investit dans des sociétés américaines et européennes à l’instar de Google, Tesla, Apple, etc.

Le service de parrainage constitue également un moyen de gagner de l’argent. Vivid Money vous créditera jusqu’à 20 € pour chaque personne que vous parrainez. Pour bénéficier de ces gains, il faudra que la personne en question fasse un achat d’au moins 20 € dans un délai de 30 jours suivant son inscription.

Transfert d’argent

La néobanque propose d’un service de transfert d’argent. Vous pourrez alors envoyer directement de l’argent vers un autre client Vivid Money. Pour cela, il suffit de disposer du numéro de téléphone de la personne dans votre liste de contacts. Il est également possible de demander un paiement à un contact.

Comme toute autre banque, Vivid permet de faire des virements bancaires. Vous n’aurez alors qu’à renseigner les coordonnées bancaires du bénéficiaire pour pouvoir effectuer un virement.

La gestion des paiements

L’application Vivid Money facilite énormément la gestion de vos différents paiements. Vous pouvez programmer vos paiements à l’avance afin de ne pas oublier à le faire le jour où il doit être réglé. Il en est de même pour les paiements récurrents comme le loyer, les factures, etc. Vous disposerez aussi d’un aperçu de vos différents prélèvements automatiques.

Si vous ne souhaitez pas utiliser directement votre carte bancaire et vos coordonnées bancaires pour faire un achat, vous pouvez recourir aux solutions de paiement sans contact Google Pay et Apple Pay. Vous pourrez également utiliser une carte virtuelle que vous pourrez réinitialiser à tout instant.

Comment ouvrir un compte ?

L’ouverture d’un compte Vivid Money est un processus très simple. Pour cela, il suffit de télécharger gratuitement l’application sur l’App Store ou sur Google Play. Dans votre boutique, commencez par rechercher « Vivid Money: Banque en ligne » et installez l’application.

Vous pouvez également aller directement sur le site officiel de la fintech et appuyer sur le bouton « Ouvrez un compte gratuit » en haut à droite de la page d’accueil. Renseignez ensuite votre adresse email et un lien pour télécharger l’application vous sera envoyé à votre adresse électronique.

Une fois l’application installée, vous aurez besoin d’une photo de votre pièce d’identité ainsi qu’une photo en selfie. Après cela, votre compte sera immédiatement disponible. Vous pourrez alors faire des achats grâce au paiement sans contact de Google Pay même si vous n’avez pas encore reçue votre carte Metal.

Avantages et inconvénients

La néobanque Vivid Money offre de nombreux avantages à ses clients :

Une application simple et intuitive

La présence d’une offre gratuite

Possibilités de cashback sur presque tous les achats

Aucun frais pour les paiements

Une carte bancaire ultra-sécurisée

La simplicité et la rapidité de l’ouverture d’un compte

Un support client disponible à tout moment

Une utilisation sans engagement.

Toutefois, il y a également quelques inconvénients :

Des plafonds de retraits d’espèces relativement bas

Pas de service client par téléphone

Aucune possibilité de découverte.

Tarifs

Comme Vivid Money propose deux offres différentes, le tarif appliqué est alors en fonction de l’offre que vous choisissez.

L’offre Vivid Standard est entièrement gratuite et aucune somme ne vous sera prélevée sur ce forfait.

L’offre Vivid Prime est à 9,90 €/mois.

Tous les nouveaux clients de Vivid Money profitent gratuitement de Vivid Prime pendant 3 mois afin de tester tous les avantages du compte. Passé ce délai, vous pourrez choisir librement quelle offre vous allez continuer d’utiliser.

Notre avis sur Vivid Money

Vivid Money est une néobanque qui a tout pour plaire. Elle se démarque immédiatement par le fait que la grande majorité de ses services est accessible gratuitement. Cela lui donne un certain avantage comparé aux autres établissements bancaires qui facturent d’importants frais de tenue de compte ou autres frais de cartes. De plus, elle permet même d’économiser de l’argent sur de nombreux achats grâce aux cashbacks.

La carte bancaire en métal inspire une grande sensation d’élégance et de sécurité. L’application est quant à elle très pratique et vraiment intuitive. Comme pour les autres néobanques, le fait de pouvoir gérer entièrement son compte sur son smartphone est une expérience très agréable. La disponibilité à tout instant du service client facilite davantage la résolution des problèmes.

Il est toutefois dommage que le support client ne soit pas joignable par téléphone mais uniquement par chat et par email. Ceci est très important vu que le client ne dispose d’aucune agence physique pour l’aider en cas de problèmes.

