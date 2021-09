ViteMonPrenom : le nouveau site a enregistré plus de 30 millions de visiteurs

De nos jours, le 1er avril évoque le poisson d’avril, une journée pour faire des blagues aux proches. Cela dit, dans l’histoire de France, le 1er avril 1803 est une date marquante. C’est le jour qu’a choisi Napoléon Bonaparte pour promulguer une loi sur l’attribution des noms.

Ladite loi stipule que : « À compter de la publication de la présente loi, les noms en usage dans les différents calendriers, et ceux des personnages connus de l’histoire ancienne, pourront seuls être reçus, comme prénoms sur les registres de l’état civil destinés à constater la naissance des enfants ; et il est interdit aux officiels publics d’en admettre aucun autre dans leurs actes. »

Bien des restrictions de cette loi ont été levées grâce à la loi du 8 janvier 1993. Le choix du nom ne se limitera plus alors au lieu de résidence, au physique, au métier ou encore aux noms dans l’Ancien et Nouveau Testament.

ViteMonPrenom ou le choix légal de prénom

C’est en fait Éric Zemmour qui a fait le buzz sur ViteMonPrenom. C’est un site qui aide à choisir un prénom légal. Si le vôtre n’y figure pas, la plateforme est en mesure de vous trouver son équivalent. Il faut savoir que le site s’inspire beaucoup de Vite ma dose, un service en ligne qui détecte les rendez-vous vaccinaux.

L’objectif du polémiste est de bannir les prénoms étrangers si jamais il arrive à la présidence de la France l’année prochaine. Pour y parvenir, il va entre autres s’appuyer sur le fait que la loi du 8 janvier 1993, les officiers d’état civil ont la possibilité de s’interposer s’ils jugent un prénom un peu trop fantaisiste.

Quel sera votre nom en 2022 ?

Au-delà du buzz, au-delà de la polémique, ViteMonPrenom rencontre un certain succès dans la mesure où le site comptabilise actuellement plus de 60 millions de tests. Il faut reconnaitre que la plateforme est simple d’utilisation. Très rapide aussi, elle arrive à trouver un prénom équivalent à tous les noms et prénoms possibles.

Pour ma part, Andy donne Landry. En jouant le jeu, Zinedine renvoie à Antoine et Zidane, Diane. Pour Tony Parker, ce sera Guy Marie. Quant à Hedi Slimane, ça donne Henri Diane. On aura droit à David Yvette pour David Guetta.

Vous l’aurez compris, avec l’outil en ligne, certains personnages masculins héritent de noms entièrement féminins. Est-ce délibéré ou c’est encore oerfectible ? Quoi qu’il en soit, on est curieux de le savoir que serait votre nom en 2022 ?