VeePN : Avis et Test du fournisseur VPN, alternative à NordVPN

Internet regorge de nombreux contenus extrêmement variés et l’on peut y trouver pratiquement de tout. Selon les législations en vigueur dans les différents pays, certains de ces contenus peuvent être censurés.

Il en résulte que l’on n’a tout simplement pas accès à un site, un contenu média ou une application dans votre pays alors que d’autres personnes y ont accès ailleurs. Pour pouvoir briser ces restrictions, l’utilisation d’un VPN constitue la meilleure solution. Parmi les nombreux fournisseurs VPN présent sur le marché, l’on peut citer VeePN.

VeePN est un VPN arrivé assez récemment sur le marché. Les locaux de l’entreprise se situent au Panama, un choix d’emplacement entièrement stratégique. En effet, la législation locale permet d’exploiter au maximum les possibilités d’un service VPN, contrairement à ce que l’on peut trouver aux États-Unis ou dans plusieurs pays européens.

Il en résulte alors que VeePN est un VPN particulièrement performant comparé à la concurrence. Il dispose actuellement d’un réseau de plus de 2 500 serveurs éparpillés sur plus d’une cinquantaine de sites à travers les 5 continents.

VeePN se présente sous la forme d’une application à installer ou bien d’une extension pour navigateur web. Pour pouvoir l’utiliser, il faut d’abord créer un compte associé à un abonnement actif. Pour cela, il suffit de se rendre sur le site officiel et de procéder à un achat dans l’onglet « Prix » en haut à droite de la page d’accueil.

Une fois le compte actif, il vous faudra télécharger l’application ou l’extension correspondant à la plateforme que vous utilisez. Une fois l’installation terminée, vous n’aurez plus qu’à vous connecter à votre compte. Un seul compte permettra de connecter jusqu’à 10 appareils.

Caractéristiques et fonctionnalités

VeePN possède de nombreuses caractéristiques essentielles au bon fonctionnement de votre navigation.

Multiplateformes

VeePN prend en charge différentes plateformes, ce qui lui permet de s’adapter à n’importe quel utilisateur. Il peut s’installer sur les ordinateurs des différents systèmes d’exploitation tels que Windows, Mac et Linux. Il est aussi possible de l’installer sous la forme d’une extension pour les navigateurs web tels que Chrome et Firefox. Vous pourrez également profiter de l’application mobile si vous disposez d’un smartphone ou tablette sous iOS et Android.

VeePN est aussi disponible pour les smart TV. Il faut pour cela disposer d’un téléviseur fonctionnant sous Android TV ou bien sous Fire TV. Pour aller encore plus loin, vous pourrez également l’installer sur votre routeur pour un fonctionnement en permanence.

Multi-appareils

Avec le grand nombre de plateformes supportées, VeePN peut être utilisé sur pratiquement tous les appareils en votre disposition. Cela est d’autant plus pratique vu que vous pouvez associer plusieurs appareils à un seul compte. En tout, vous pourrez utiliser jusqu’à 10 appareils pour un compte standard. Avec quelques frais en plus, ce nombre peut grimper jusqu’à une centaine d’appareils.

Trafic illimité

Un des principaux problèmes avec l’utilisation d’un VPN est souvent la limite imposée au niveau du trafic. Mais ceci n’est pas le cas avec un VPN payant tel que VeePN. Comme le fournisseur dispose de ses propres serveurs haut débit ainsi que de son propre réseau, il n’y a aucune limite. Tout est donc illimité, que ce soit au niveau de la vitesse ou bien de la bande passante.

Basculement de serveurs

Le caractère illimité se retrouve également au niveau du basculement entre les différents serveurs. VeePN dispose d’un réseau de plus de 2 500 serveurs et vous pouvez parfaitement en changer à votre guise. Le changement de serveur se fait en un seul clic pour profiter continuellement de la meilleure vitesse possible.

Cryptage

Le niveau de protection constitue l’une des priorités d’un VPN. VeePN utilise un type cryptage de niveau militaire afin d’assurer que personne ne puisse y pénétrer. L’utilisateur profitera d’un système de sécurité automatique pour les Wifi publiques ainsi que d’un arrêt d’urgence. L’outil offre également une protection contre les fuites DNS grâce à un canal crypté. Ainsi, aucun pirate ou autre type d’espion ne pourra intercepter vos données.

Protocoles VPN

L’efficacité de la protection des données passe également par la performance des protocoles VPN. VeePN utilise différents protocoles tels que IKEv2 et OpenVPN, ainsi qu’un protocole maison dénommé Smart VeePN. Cela permet de passer en travers de toutes les restrictions géographiques et par conséquent de s’assurer un accès à un maximum de contenu.

Protection de la vie privée

La protection de la vie privée est une des principales raisons qui pousse à utiliser un VPN. En cas d’interruption de la connexion VPN, un système d’arrêt d’urgence permet d’éviter que votre adresse réelle ne s’expose accidentellement aux hackers. VeePN applique également une politique de non enregistrement très stricte. L’outil n’enregistre ainsi aucune de vos informations personnelles telles que la localisation et les historiques de navigation.

Avantages et inconvénients

VeePN dispose de nombreuses qualités qui lui permet de se classer parmi les meilleurs VPN du marché. L’on peut citer :

Un trafic illimité,

Un cryptage de haut niveau,

La politique de non-enregistrement,

La compatibilité avec tous les types appareils,

Une licence multi-appareils,

Un tarif concurrentiel,

La période de garantie de 30 jours.

Toutefois, l’on remarque aussi quelques points faibles qui restent à améliorer comme :

Un support client de mauvaise qualité,

Une perte de vitesse nettement perceptible.

Tarifs

VeePN est un VPN payant, ce qui lui permet de garantir la sécurité de votre connexion. Le service se repose sur une offre unique qui permet d’accéder à tous les avantages du VPN. Grâce à cette offre unique, vous aurez alors accès à l’intégralité des serveurs du réseau ainsi qu’une connexion simultanée sur 10 appareils.

L’abonnement coûte 10,99 $/mois, mais vous pouvez bénéficier d’une réduction en souscrivant un abonnement sur le long terme. Ainsi, pour un abonnement d’un an, le tarif descend à 4,39 $/mois, ce qui permet de faire une économie de 47%. Un abonnement de 5 ans vous fera économiser jusqu’à 60% et le tarif descend à 4,39 $/mois. Notons que le paiement se fera en une seule fois pour les abonnements à long termes.

Si la limite des 10 appareils simultanés comprise dans l’offre ne vous suffit pas, vous pourrez également en demander plus. L’ajout d’appareils supplémentaires sera facturé à 0,8 $/appareil. Enfin, il est aussi possible de profiter de réductions supplémentaires en utilisant des codes de réduction.

VeePN est disponible sur différentes plateformes et les différentes pages de téléchargement sont accessibles depuis l’ongle « Applications » sur la page d’accueil.

Pour les appareils mobiles, l’application est disponible sur le Google Play Store et sur l’App Store. Il suffit pour cela de suivre le lien présent sur le site officiel ou bien de taper « VPN proxy by VeePN » dans la barre de recherche. Il en est de même pour les smart TV où l’application est également téléchargeable sur l’Amazon App Store.

Si vous souhaitez installer VeePN sur ordinateur, il faudra se rendre sur le site officiel. Celui-ci détecte automatiquement le système d’exploitation que vous utilisez et vous proposera immédiatement le lien pour télécharger la version appropriée. Vous pourrez néanmoins choisir sur la page de téléchargement un fichier de téléchargement selon l’OS que vous désirez.

En ce qui concerne les navigateurs web, l’application prend la forme d’une extension. Le lien sur la page de téléchargement conduit directement sur la boutique d’extension de Firefox ou bien sur le Chrome Web Store.

Notre avis sur VeePN

VeePN propose un service VPN sécurisé et assez performant. L’on apprécie le fait qu’il permet de surpasser les nombreuses restrictions géographiques sur internet. De plus, les mesures de sécurités utilisées par le réseau permettent de naviguer sereinement sur le web.

L’offre unique permet d’éviter les confusions pouvant être engendrées par différents plans tarifaires. Les tarifs appliqués sont plutôt accessibles, surtout si l’on choisit l’abonnement à long terme sur cinq ans. Nous déconseillons même l’abonnement mensuel qui s’avère très onéreux. La garantie de satisfaction de 30 jours vous permettra de tester librement la qualité du service.

L’on reprochera néanmoins la qualité du support client qui laisse grandement à désirer. L’on remarquera également une baisse significative de la vitesse de connexion. Bien que ce soit un phénomène normal pour tout VPN, d’autres acteurs du marché réussissent à faire nettement mieux.

