Up2pay, le terminal de paiement électronique mobile

Vos déplacements ne vous empêchent pas nécessairement d’encaisser les paiements de vos clients. Grâce aux diverses solutions de terminal de paiement mobile, vous pouvez les accepter à tout moment et n’importe où.

Agréé et proposé par les banques françaises, ce mode de paiement innovant est sécurisé tout en étant réglementé par la loi. Utiliser un terminal de paiement mobile vous procure la confiance de vos clients. Ils n’auront plus à vous donner leur numéro de carte de paiement, un fait qui les rassure et les fidélise.

UNE FACILITÉ D’ENCAISSEMENT À TOUT MOMENT ET EN TOUT LIEU

Votre activité commerciale n’est pas cantonnée à un seul point de vente et il vous arrive souvent de vous déplacer pour vendre vos produits ? Transformez votre smartphone ou votre tablette en caisse enregistreuse grâce à l’application Up2pay, terminal de paiement électronique mobile.

En premier lieu, vous aurez besoin d’une connexion internet ou d’un réseau cellulaire stable. Ainsi, vous pourrez connecter votre lecteur de carte de paiement à votre appareil mobile. Au moment d’encaisser, il suffira à votre client d’insérer sa carte de paiement, de composer son code de sécurité et le tour est joué !

UN MODE DE PAIEMENT QUI ÉVITE LA QUEUE À LA CAISSE

N’attendez plus vos clients à la caisse ! Emportez votre terminal de paiement mobile avec vous et n’importe où dans votre magasin. Non encombrant, un TPE mobile se tient dans une main ou dans une poche.

En allant au-devant de vos clients, vous leur évitez la queue à la caisse et leur donnez la possibilité d’effectuer un paiement rapide. Le client pressé vous en remerciera et vous vous en féliciterez.

UNE SOLUTION POUR EMPORTER VOTRE TPE PARTOUT

Emportez votre terminal de paiement mobile dans votre sac et facilitez vos encaissements. Cette solution est totalement adaptée pour ceux qui exercent une profession libérale. Ainsi, médecins et vétérinaires peuvent encaisser leurs honoraires après les consultations à domicile ou à la ferme, du moment que leurs clients possèdent une carte de paiement valide.

Il en sera de même pour un commercial obligé de se déplacer en province ou à l’extérieur. La transaction sera effective une fois que le code PIN de la carte est validé.

LES MEILLEURES RAISONS D’OPTER POUR UN TPE MOBILE

Proposé par votre banque, le terminal de paiement mobile est relié à votre compte bancaire. Les encaissements sont crédités 24 heures après la transaction. Par ailleurs, le simple fait de voir le logo ou l’image de votre banque sur votre TPE mobile met vos clients en confiance.

Avec le terminal de paiement mobile offert par votre banque, vous pouvez encaisser le règlement de vos clients durant vos multiples déplacements (foires, expositions, etc.). Ainsi, vous gagnez en mobilité, n’étant pas tributaire d’un TPE fixe.

Cette solution de paiement électronique vous permet aussi d’avoir un bon suivi de vos rentrées d’argent en temps réel. Accompagné par un logiciel de gestion relié à un catalogue produit, votre terminal de paiement mobile vous avise aussitôt qu’un de vos articles fait l’objet d’un encaissement auprès d’un de vos vendeurs.