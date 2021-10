Une première : un drone montre à quoi ressemble l’intérieur d’un ouragan

Les scientifiques du Saildrone et de la NOAA ont réussi à constater l’intérieur d’un ouragan à l’aide d’un robot. Il s’agit d’un drone océanique USV (véhicule de surface sans équipage). Le puissant ouragan Sam a été filmé pendant qu’il traversait l’océan Atlantique. Les experts n’ont pas manqué de poster les premières images et vidéos témoignant de la prouesse qu’ils ont accomplie.

Pour plus de précision, le robot, baptisé Saildrone Explorer SD 1045, a été piloté pour se mettre à l’intérieur de l’ouragan Sam. Il s’agit d’un ouragan de catégorie 4 (la catégorie des super-cyclones). Ainsi, le drone océanique a dû affronter des vents très violents (de plus de 193 km) ainsi que des vagues allant jusqu’à 15 m de haut. C’était l’unique moyen de recueillir les données scientifiques nécessaires à l’étude NOAA – Saildrone.

Saildrone Explorer SD 1045 : un drone très performant

Saildrone Inc. peut être fière de sa réalisation. Le Saildrone Explorer SD 1045 a bravé le puissant ouragan Sam avec succès. Ainsi, pas plus tard que le jeudi 30 septembre 2021, le robot a pu transmettre une nouvelle vision de l’une des catastrophes naturelles les plus dévastatrices qui puissent exister.

Doté d’une « aile d’ouragan » spéciale, le drone a pu accomplir son rôle, même dans les conditions les plus extrêmes. Il a en effet réussi à obtenir des observations en direct pendant que l’ouragan Sam était en plein déplacement.

Ces informations permettraient aux scientifiques de mieux comprendre ce genre de super cyclone tropical destructeur. Ils pourront ainsi mieux élaborer des modèles de prévision numérique. Les météorologues pourraient également envisager des solutions pour empêcher le développement des ouragans, quelle que soit sa catégorie. Selon eux, ce serait la meilleure façon de réduire le nombre de pertes humaines causées par ces catastrophes naturelles.

Saildrone Inc. et NOAA marquent l’histoire

Le 30 septembre 2021, en publiant leur exploit sur la toile, NOAA et Saildrone a vraiment marqué l’histoire de la science. En effet, ils ont su aller là où personne ne cherchera à s’aventurer : dans l’œil d’un puissant ouragan. Après cet accomplissement, ils ont directement envoyé les résultats de leurs recherches au Laboratoire environnemental marin du Pacifique ainsi qu’au Laboratoire océanographique et météorologique de l’Atlantique.

En publiant ces images, le fondateur de Saildrone Inc., Richard Jenkins, a affirmé : « Nous sommes fiers d’avoir conçu un véhicule capable de fonctionner dans les conditions météorologiques les plus extrêmes de la planète. »