Un VPN est-il bon pour les gamers ?

Les VPN « Virtual Private Networks » ou réseaux privés virtuels protègent votre confidentialité sur Internet en masquant votre adresse IP et les données que vous envoyez ou recevez. C’est un concept souvent utilisé à des fins de streaming dans un environnement d’entreprise. Cependant, depuis quelques années l’on entend souvent parler de VPN dans le monde du gaming.

Nombreux sont les individus qui se posent alors la question de savoir si les VPN sont indispensables pour les gamers. Si vous en êtes un, vous aurez certainement la réponse à votre question en lisant cette rédaction.

Quels sont les avantages pour les gamers d’utiliser un VPN ?

Si l’utilisation des VPN est devenue très tendance de nos jours, c’est en raison des nombreux avantages qu’ils offrent aux utilisateurs. Voici 5 bonnes raisons pour utiliser un VPN pour jouer en ligne.

Bénéficier d’une meilleure disponibilité régionale

De nos jours, il existe des verrous régionaux qui empêchent les utilisateurs de télécharger des jeux et des packs sur une base quotidienne. Ils sont aussi à l’origine de l’accroissement artificiel des prix selon votre pays d’origine. Ce n’est donc pas un marché équitable.

De ce fait, l’un des avantages d’un VPN est la possibilité de changer d’emplacement virtuel. Le fait d’utiliser un VPN pour le système Windows vous permet de vous connecter à des serveurs situés dans différents pays. Vous pouvez alors faire croire aux jeux en ligne que vous avez emménagé dans une autre partie du monde.

C’est donc la meilleure solution d’accéder à un jeu qui est interdit dans votre pays ou auquel l’accès est restreint.

Lever les limitations de vitesse

Lorsque les fournisseurs d’accès à Internet détectent une grande quantité de trafics qui passe par leurs serveurs, ils ralentissent les connexions des utilisateurs. Le débit de la connexion diminue lentement.

Avec les VPN, vous pouvez contourner les étranglements des FAI. Les VPN contiennent un chiffrement qui fournit une bonne défense, ce qui devient difficile pour le FAI de séparer le trafic de jeu des paquets standard.

Mise à disposition rapide des jeux

En utilisant un VPN, vous avez la possibilité de télécharger certains jeux et mises à jour de contenu avant qu’ils ne soient publiés dans votre pays. Souvent, les éditeurs échelonnent les sorties de jeux dans diverses régions suivant un ordre donné.

Avec un bon VPN, vous pouvez contourner cette restriction et télécharger les jeux aussitôt qu’ils seront disponibles.

Garder votre identité secrète

En gagnant une manche sur un jeu en ligne, il n’est pas rare de constater que certains perdants se mettent en colère et décident de poursuivre leur adversaire. Ils trouvent leur adresse IP et les harcèlent dans la vie réelle par des insultes et des menaces.

Avec un VPN, votre adresse IP est masquée et remplacée par une adresse IP séparée, non locale. Même si quelqu’un essayait essaie de vous localiser, tout ce qu’il obtiendrait, c’est le serveur exploité par votre VPN.

Protection contre les attaques DDoS

Rien n’est plus effrayant pour un gamer que de se faire frapper par un DDoS. Un DDoS submerge votre connexion par de petits paquets d’informations, en bloquant l’accès des données au serveur et en vous expulsant du jeu. Les VPN peuvent vous protéger des attaques DDoS en les arrêtant dès le début. Ils détectent et rejettent les « Rapid fire packets » avant qu’ils ne puissent vous expulser du jeu.

Quels critères prendre en compte lors de l’achat d’un VPN pour le gaming ?

Il est conseillé de prendre un VPN qui est facile à installer, ayant une large couverture avec des serveurs dans plusieurs pays. Les gamers ont besoin d’un VPN de test de vitesse. Cet outil doit recommander les meilleurs emplacements et serveurs en fonction de la vitesse et qui nécessitent quelques minutes pour l’exécuter.

Le VPN doit avoir la possibilité d’être installé sur plusieurs appareils, y compris une extension de navigateur. Optez pour un VPN qui offre une protection DDoS. Enfin, le dernier critère à prendre en compte lors d’un achat de VPN est le prix. Il est conseillé de se tourner vers des fournisseurs qui proposent des essais gratuits. Ensuite, engagez-vous sur un contrat plus long où les tarifs mensuels deviennent plus abordables.

L’utilisation d’un VPN pour jouer en ligne comporte-t-elle des inconvénients ?

Malgré les nombreux avantages qu’offrent les VPN pour les gamers, ils présentent également quelques conséquences qui sont considérées comme mineures :

Une connexion au VPN payante: Généralement, l’utilisation d’un VPN n’est pas gratuite. Cela nécessite un tarif qui est payé séparément du prix que vous payez pour votre connexion Internet habituelle. Tout ceci peut augmenter vos dépenses ;

Un problème de compatibilité avec des systèmes d’exploitation peu populaires : Si vous utilisez un système d’exploitation connu de tous (Windows, macOS, Android et iOS), vous n’aurez aucun problème. Par contre, si votre système d’exploitation est moins populaire, obsolète ou incompatible (PlayStation, Xbox ou la Nintendo), vous pourriez avoir des difficultés à installer certains VPN. Cependant, vous pouvez contourner ce problème en connectant votre console à votre ordinateur. Vous pouvez le faire à l’aide d’un câble Ethernet et un partage Internet ;

Un problème de performance: Du fait que la connexion à un VPN fonctionne en connectant votre réseau à un serveur privé, elle peut engendrer des problèmes de performance. Cela peut rendre long le temps de chargement du site web ou du serveur auquel vous accédez. Ce problème est rencontré souvent lorsque vous utilisez des VPN gratuits qui sont très exploités.