Un jeu gratuit d’une licence culte est disponible sur GOG, mais faite vite

C’est déjà le weekend, et il faut être attentif à tous les bons plans jeux vidéos. Comme pour le Xbox Game Pass et Steam, ça bouge également chez GOG. En effet, vous pouvez y récupérer un excellent jeu gratuit dès maintenant. Foncez !

Dans un monde où la compétition est de mise, les plateformes de jeu vidéo en ligne ne cessent d’innover en offrant des cadeaux hebdomadaires, des essais de jeu pour des weekends allongés et même des titres gratuits lors de période de soldes. Comme This War of Mine actuellement disponible sur Steam, GOG suit la tendance et vous offre un excellent jeu gratuit pour ce weekend.

Les cadeaux hebdomadaires de Epic Games Store et Prime Gaming

Epic Games Store est réputée pour sa distribution généreuse de cadeaux hebdomadaires. Chaque semaine, l’entreprise offre environ deux titres à la communauté, permettant ainsi aux abonnés de découvrir des nouveautés, mais aussi des classiques. Récemment, par exemple, This War of Mine a été offert gratuitement aux joueurs pour leur permettre de découvrir ce jeu captivant.

Des cadeaux chaque semaine

Inclut des nouveautés et des classiques

Permet aux joueurs de diversifier leur bibliothèque de jeux

De son côté, Prime Gaming, le service lié à Amazon Prime, propose également deux productions gratuites chaque semaine à ses abonnés. Parmi ces titres, on retrouve aussi bien des jeux indépendants que de grosses licences AAA.

Les essais de jeu Steam pour les longs weekends

Une autre plateforme qui s’impose comme une figure de proue en matière d’offres promotionnelles est Steam. Celle-ci propose, pour les passionnés du gaming, des essais de jeu lors des weekends prolongés. Ces essais permettent aux joueurs de passer plusieurs jours à jouer avant de décider s’ils veulent ou non investir dans le titre – une modalité intéressante qui s’avère souvent très appréciée par la communauté.

Essais de jeu pour les longs weekends

Permet aux joueurs de découvrir un titre avant d’acheter

Favorise l’échange et le partage entre gamers

GOG et ses offres alléchantes lors des soldes

GOG, également connu sous le nom de Good Old Games, offre quant à lui régulièrement un jeu gratuit lors de chacune de ses périodes de soldes majeures pour attirer les foules. Même si ces jeux ne sont pas toujours très récents, ils constituent une aubaine pour les fans de vieux titres qui souhaitent enrichir leur collection sans se ruiner.

Mordheim City of the Damned : l’adaptation gratuite à ne pas manquer

Parmi les cadeaux proposés par GOG, nous avons récemment retrouvé un trésor caché pour les amateurs de Games Workshop et des univers Warhammer : Mordheim City of the Damned. Inspiré des figurines qui ont enchanté tant de joueurs depuis près de trois décennies, ce jeu suit les aventures de bandes rivales qui se battent pour le contrôle de quartiers clés dans la Cité des Damnés, suite au crash d’une comète. Mordheim City of the Damned reprend les mécaniques de jeux comme XCOM en alternant entre combat tactique et phases de repos au camp pour faire progresser les bataillons. Bien que ce jeu ait près de 10 ans et accuse un certain poids des années, cette adaptation gratuite est une belle occasion pour les fans de Warhammer de retrouver l’univers qu’ils affectionnent tant.

Inspiré des figurines Games Workshop

Un mélange de combat tactique et de progression stratégique

Pour tous les amateurs d’univers Warhammer

Ne passez pas à côté de ces offres alléchantes

La générosité des plateformes telles qu’ Epic Games Store, Prime Gaming, Steam et GOG permet à tous les gamers d’enrichir leur bibliothèque sans avoir à débourser de grosses sommes. Que vous soyez amateur de grands classiques ou féru de nouveautés, n’hésitez pas à suivre ces cadeaux hebdomadaires et autres éditions limitées pour profiter pleinement de l’expérience du gaming en ligne.

