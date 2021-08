uMobix : Avis et Test du logiciel pour traquer un téléphone portable

La surveillance et la protection de nos enfants n’a pas de prix. Entre le cyberharcèlement et les sorties entre amis qui peuvent mal finir, les parents ont de quoi s’inquiéter. Dans l’optique d’apporter une solution de surveillance aux parents, de nombreuses entreprises du monde entier développent des logiciels de surveillance dits logiciels espions.

Ces logiciels permettent aux parents de garder un œil sur les activités de leurs enfants sur leur téléphone ou tablette, de vérifier s’ils ne subissent aucune sorte d’intimidation sur les réseaux sociaux et de surveiller leur déplacement grâce au GPS. Le marché européen est particulièrement riche en ce qui concerne les logiciels espions.

uMobix est l’un des logiciels qui remportent un grand succès auprès du public européen et américain, malgré sa récente arrivée sur le marché. Les fonctionnalités, les tarifs, les avantages et les inconvénients : on vous dit tout sur uMobix.

Présentation

uMobix est un logiciel développé par l’entreprise hongroise éponyme, dont le siège social se situe à Londres. Lancée il y tout juste un an, uMobix se présente comme une solution simple, efficace et abordable en ce qui concerne la surveillance des téléphones de nos enfants. Disponible sur tablette et smartphone sous Android et iOS, uMobix effectue une surveillance discrète et efficace sur l’appareil cible.

Une fois installé sur l’appareil à surveiller, uMobix copie et transfère les données de l’appareil vers un serveur Cloud sécurisé appartenant à uMobix. Les parents peuvent ensuite accéder à ces données directement depuis le logiciel uMobix, grâce à un tableau de bord simple à utiliser et à paramétrer.

À qui s’adresse uMobix ?

uMobix est une application classée dans les catégories « Logiciels de contrôle parental » et « Logiciel espion ». À ce titre, uMobix est un logiciel essentiellement destiné aux parents qui souhaitent surveiller les activités de leurs enfants sur leur smartphone ou tablette. uMobix s’adresse également aux chefs d’entreprise qui souhaitent surveiller leurs employés en télétravail.

Cependant, conformément à la loi, il est illégal d’espionner un téléphone portable d’une autre personne sans obtenir son consentement au préalable. De ce fait, chaque adulte souhaitant utiliser uMobix est tenu d’informer le propriétaire/l’utilisateur de l’appareil que celui-ci est surveillé par un logiciel espion.

Les fonctionnalités

Etant un logiciel de surveillance, uMobix dispose de fonctionnalités essentiellement tournées vers l’enregistrement de données. Voici donc les fonctionnalités dont est équipé uMobix :

Surveillance des appels entrants et sortants : vous avez accès au journal d’appel du téléphone/tablette cible. Vous pouvez ainsi identifier les personnes appelant/appelées, leurs numéros de téléphone, la durée de chaque appel, la chronologie précise (date et heure) ainsi que la fréquence d’appel.

Surveillance des SMS reçus et envoyés : uMobix vous permet d’accéder aux SMS reçus et envoyés depuis l’appareil cible. Vous avez accès à l’historique complet des conversations par SMS, y compris les messages supprimés.Surveillance des contacts : à partir de votre tableau de bord, vous pouvez voir tous les numéros enregistrés ainsi que les noms correspondants dans le répertoire téléphonique de l’appareil ciblé. Vous avez également accès aux autres informations des contacts telles que leur adresse mail, leur adresse postale, etc…

Surveillance des fichiers multimédias : uMobix vous permet d’accéder à la galerie photo/vidéo et aux autres fichiers multimédias de l’appareil à espionner. Que ce soit sur la mémoire interne de l’appareil ou sur un stockage externe, vous pourrez lire et télécharger chaque vidéo enregistrée dans la galerie. Vous pourrez également voir les photos et images enregistrées sur l’appareil.

Accès à l’historique Web : Grâce à cette fonctionnalité indispensable dans la surveillance de vos enfants, vous pourrez avoir accès à l’historique de navigation internet de ces derniers. Adresse URL, date et heure de la dernière visite, la fréquence des visites et même les pages visitées en mode privée seront tous accessibles depuis votre tableau de bord uMobix.

Surveillance des réseaux sociaux : véritables fenêtres sur la vie privée de vos enfants, les réseaux sociaux constituent la principale source de menace pour leur intégrité et leur sécurité. uMobix vous permet de garder un œil sur les activités, les messages et le groupe de contacts de vos enfants sur Facebook, Messenger, Instagram, Zoom, Tinder, Tik Tok, Skype, Whatsapp, Snapchat, Telegram, Viber, Line, Hangouts, Discord, WeChat, Signal et Kik.

La fonctionnalité Keylogger : certains réseaux sociaux étant indisponibles, vous pouvez activer la fonctionnalité Keylogger. Elle enregistre chaque phrase, chaque mot et chaque expression tapée sur le clavier du téléphone ou de la tablette. Vous saurez ainsi ce qu’écrivent vos enfants (que ce soit sur SMS, sur les applications mobiles ou sur le web) et ce qu’ils recherchent sur Google ou sur d’autres moteurs de recherche.

Suivi des déplacements via GPS : fonctionnalité indispensable des logiciels de contrôle parental, le traceur GPS vous permet de suivre en temps réel le déplacement de vos enfants. Il vous permet également de localiser l’appareil en cas de vol ou de perte.

Les tarifs

uMobix propose des tarifs qui se situent dans les standards du marché actuel. Le logiciel est accessible soit en version de Base, soit en version Premium. Cependant, les tarifs varient si l’appareil à surveiller est sous Android ou sous iOS. Voici ainsi les tarifs d’uMobix:

Pour les appareils Android :

Offre Basic : 27,99€ par mois

Offre Premium sur 1 mois : 54,99€

Offre Premium sur 3 mois : 89,99€, soit 22,99€ par mois

Offre Premium sur 12 mois : 159,99€, soit 13,33€ par mois

Pour les appareils iOS :

Offre Basic : 29,99€ par mois

Offre Premium : 49,99 par mois

Offre Premium sur 3 mois : 79,99€, soit 26,66€ par mois

Offre Premium sur 12 mois : 149,99€, soit 12,49€ par mois

Le téléchargement et l’installation d’uMobix se font rapidement et simplement. Premièrement, vous devez créer un compte sur le site officiel d’uMobix. Cliquez sur le bouton « Essayer maintenant » et inscrivez votre adresse mail.

Deuxièmement, sélectionnez le type d’appareil que vous souhaitez surveiller : Android ou iOS. Troisièmement, faites votre choix sur le type d’abonnement uMobix et effectuez l’achat. Pour finir, connectez-vous à votre compte uMobix pour découvrir les instructions d’installation du logiciel sur l’appareil ciblé.

Le support client

Le support client est accessible depuis le tchat du site. Il vous suffit d’inscrire une adresse mail valide, le sujet du message et enfin d’écrire votre message. Vous recevrez une réponse en quelques minutes seulement. Une ligne téléphonique est également disponible pour contacter le support client anglophone d’uMobix : +1 (678) 916 – 7336.

Les Avantages

Malgré sa toute récente arrivée sur le marché mondial des logiciels espions, uMobix est un logiciel plutôt performant et complet. Le premier avantage du logiciel est sans aucun doute sa facilité d’utilisation générale et d’installation. Quelques minutes suffisent à comprendre les différentes options, paramètres et fonctionnalités du logiciel. De plus, le tableau de bord est fluide, ergonomique et très détaillé. Ensuite, le second avantage réside dans sa grande compatibilité.

En effet, uMobix est compatible avec tous les appareils iOS sans jailbreak et les appareils sous Android 4 et plus. De plus, vous pouvez installer uMobix sur un appareil iOS sans y avoir accès. Il vous suffit juste de connaitre l’identifiant iCloud de l’appareil et l’installation se fera depuis le Cloud d’uMobix.

Le troisième avantage reste la discrétion du logiciel. En effet, uMobix nécessite très peu d’espace de stockage, n’entrave pas le bon fonctionnement de l’appareil surveillé et reste quasiment invisible sur le téléphone à espionné. Enfin, le support client accessible 24h/24 et 7j/7 représente le dernier avantage d’uMobix.

Les inconvénients

Quelques inconvénients sont cependant à mettre en avant pour ce qui est d’uMobix. Le premier inconvénient d’uMobix concerne le nombre très limité de fonctionnalités dans l’offre Basic. Une fois l’essai gratuit terminé, vous serez vite tenté de basculer vers l’offre Premium. Le second inconvénient réside dans le nombre limité d’applications de réseaux sociaux à surveiller chez les utilisateurs d’appareil iOS. En effet, seuls Instagram, Facebook, Whatsapp et Facebook Messenger sont accessibles par uMobix sur iOS.

Ensuite, concernant les fonctionnalités elles-mêmes, plusieurs points noirs/absences sont à déplorer :Suivi par GPS : il est impossible de créer une alerte quand la personne à surveiller sort d’une zone de sécurité que vous avez préalablement paramétrée : école, trajet de bus pour rentrer, la bibliothèque, etc.

Idem pour les zones interdites aux mineurs comme les casinos, les bars ou certaines boîtes de nuit.

Surveillance de la galerie : vous ne pouvez pas supprimer les contenus que vous jugerez inadaptés pour vos enfants.

Surveillance avancée : vous ne pouvez ni effectuer un enregistrement des appels entrant, ni activer la caméra frontale du smartphone/de la tablette.

Le dernier inconvénient majeur reste le support client francophone qui est exclusivement joignable par le tchat du site.

Notre Avis

Globalement, uMobix est un logiciel performant et très facile à prendre en main. Si quelques lacunes sont malheureusement bien présentes – que l’on peut sans doute mettre sur le compte du manque d’expérience dans le domaine de la surveillance-, il n’empêche que l’expérience de surveillance fournie par uMobix reste l’une des plus complètes sur le marché.

De plus, uMobix alimente régulièrement son catalogue de fonctionnalités, ce qui permet d’étoffer au fur et à mesure la surveillance des activités de nos enfants, de notre partenaire ou de nos employés. uMobix est donc un très bon logiciel que nous vous recommandons vivement.

