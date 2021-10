Ultra Cruise, le nouveau système d’aide à la conduite de General Motors

Numéro 1 dans le secteur de l’automobile aux États-Unis, General Motors, vient de dévoiler la technologie du système Ultra Cruise. Il s’agit d’un système d’aide à la conduite qui permettrait aux conducteurs de laisser leur véhicule manœuvrer seul 95 % du temps. Cette nouvelle technologie pourra être utilisée sur toutes les routes pavées des États-Unis et du Canada.

Ultra Cruise sera proposé sur des modèles haut de gamme signés General Motors à partir de 2023. Avec cette nouveauté, le constructeur automobile aspire à doubler son chiffre d’affaires d’ici 2030.

Un système mains libres dans 95 % des scénarios de conduite

Ultra Cruise permettra aux conducteurs de laisser leurs voitures manœuvrer seule sur autoroute, en ville et en banlieue. La technologie sera fonctionnelle sur plus de 3,21 millions de km de routes aux États-Unis et au Canada. Des radars, des caméras et des LiDAR seront mis en place pour couvrir ces secteurs.

Le système d’aide à la conduite est doté d’un affichage dynamique, fournissant des informations basées sur leur expérience. L’outil est équipé de dispositifs de contrôle du trafic et suit les itinéraires de navigation internes tout en respectant les limites de vitesse. La voiture peut changer de voie automatiquement ou à la demande.

De plus, les virages ainsi que l’évitement des objets proches sont pris en charge. Le véhicule peut stationner de manière autonome dans les allées résidentielles sans que le conducteur n’ait à manipuler le volant. D’ailleurs, la reprise du volant n’est nécessaire que sur les intersections complexes et les zones de construction.

Ultra Cruise coexistera avec le système Super Cruise

Le groupe GM dispose de Super Cruise, un système avancé d’aide à la conduite, disponible sur certains modèles de Cadillac. La nouvelle technologie Ultra Cruise coexistera avec ce système dans la gamme de l’entreprise. Il est important de rappeler que le Super Cruise n’est fonctionnel que sur les autoroutes. L’Ultra Cruise, lui, fonctionne dans les rues des villes, des lotissements ainsi que sur les routes rurales.

En lançant Ultra Cruise, GM aspire à rendre les technologies d’aide à la conduite accessible à un public plus large. Ce nouveau système sera proposé dans un premier temps sur les modèles haut de gamme. Le Super Cruise, pour sa part, sera étendu à des véhicules plus standards.