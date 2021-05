Tout ce que vous avez besoin de savoir sur le bracelet connecté

Bracelet connecté, bracelet d’activité ou encore tracker d’activité, ces trois appellations désignent un seul et même gadget qui a révolutionné le monde des objets connectés et les domaines de la santé, du sport ou du bien-être. Le bracelet connecté est à la fois un accessoire de mode tendance et un véritable coach sportif. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur le bracelet connecté.

Présentation du bracelet connecté

Depuis plusieurs années maintenant, de nombreux équipementiers sportifs et acteurs commerciaux dans le domaine du bien-être et du sport proposent différentes gammes de bracelets connectés. Il faut remonter vers les années 1990-2000 pour retrouver les premières traces d’objets de mesure des performances physiques d’une personne au cours des séances d’entraînement. À cette époque, seuls les cyclistes professionnels avaient accès à ce gadget qui permettait alors d’établir des statistiques de performance de l’athlète en mesurant sa vitesse, la durée de l’effort, la distance parcourue, sa vitesse moyenne, son rythme cardiaque et bien d’autres encore.

C’est vers l’année 2009 que se démocratisent ces moniteurs connectés, sous forme d’appareil que l’on accroche alors à la taille. Avec l’évolution de la technologie, la taille et le design des moniteurs d’activités ont connu une nette amélioration au même titre que les fonctionnalités embarquées. Aujourd’hui ces bracelets sont attenants à notre poignet et le design du silicone est interchangeable : le client peut selon ses envies choisir une couleur de bracelet différente !

Bracelets connectés, brassards, montres connectées ou encore capteurs individuels le moniteur d’activité est devenu un accessoire high-tech que l’on retrouve dans n’importe quel foyer moderne.

Les fonctionnalités du bracelet connecté

Le bracelet connecté, l’accessoire tendance 2021 est un véritable coach sportif qui vous accompagne partout où vous allez. Vous pouvez décider de faire de ce bracelet votre allié sportif grâce à différentes fonctionnalités d’analyses sportives. Vous retrouvez sa première fonctionnalité de base qui est celle du podomètre et donc de calculer le nombre de pas effectués en une journée.

Ensuite, grâce à ces capteurs intégrés, vous pouvez analyser vos efforts physiques pendant vos entraînements selon sa durée mais aussi que vous ayez couru ou marché, fait un footing, du vélo, du fitness et même de la natation. En effet, pour beaucoup d’entre elles, elles sont étanches ce qui vous permet de nager avec votre bracelet connecté. Quand on fait du sport, il est naturel de brûler des graisses, mais alors combien ? C’est encore une donnée que vous transmet cet accessoire. Vous pouvez connaître vos calories brûlées à chaque effort de la journée.

En plus d’être dotée d’un suivi de l’activité, ce traqueur peut vous apporter des données liées à votre santé : il mesure le rythme cardiaque et calcule votre tension.

Si durant la journée le bracelet effectue un suivi de vos dépenses énergétiques, ce dispositif contrôle également votre qualité de sommeil pendant la nuit. Suivant votre fréquence cardiaque et vos heures de repos, la smartwatch vous notifie si votre sommeil est réparateur ou non. Ainsi, vous pourrez améliorer vos habitudes avant de vous coucher et vous réveiller le lendemain revigoré et en pleine forme.

Enfin, à l’aide de son gps intégré, le bracelet connecté évalue la distance parcourue lors d’une activité physique. Les informations collectées par le bracelet sont ensuite communiquées sur le Smartphone de l’utilisateur (Android et iOS) via une application mobile dédiée. Certains modèles de montre connectée sont équipés d’un cadran tactile où les informations sont directement présentées en temps réel.

Un bracelet connecté comme coach sportif

Pour les personnes plus sédentaires ou qui souhaitent se remettre en forme petit à petit, le bracelet connecté détient une caractéristique très intéressante qui est celle de vous accompagner et surtout de vous motiver. Vous aurez à votre disposition différents exercices sportifs, toujours adaptés selon votre niveau pour vous booster tout en douceur.

Vous pouvez profiter d’autres fonctionnalités de soutien qui vont vous redonner le moral et vous permettre de vous accrocher. En effet, en fonction des informations collectées suite à vos efforts, le bracelet envoie des notifications sous forme de message de récompense ou de défi. Il est également possible de défier ses proches durant une activité sportive ou sur une petite série de mouvements pour rendre le moment plus agréable !