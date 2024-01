The last of Us 2 : un contenu exclusif à récupérer avec une belle surprise

Le jeu The Last of Us Part II vient d’accueillir un contenu inédit. Au grand bonheur des fans de la franchise et des joueurs PlayStation 5, ce contenu apporte également une belle surprise pour ceux qui souhaitent en savoir davantage sur le jeu.

Les fans du célèbre jeu vidéo The Last of Us ont de quoi se réjouir avec l’annonce d’un contenu très attendu qui révèle les secrets de fabrication deThe Last of Us Part 2. Retour sur ce qui promet d’être une véritable plongée dans les coulisses de cette expérience vidéoludique unique.

The Last of Us, un incontournable de l’univers gaming

Depuis sa première sortie en 2013, The Last of Us s’est imposé comme une œuvre majeure dans le monde des jeux vidéo, transcendant le statut de simple divertissement pour offrir une expérience de jeu poignante et marquante. Sa suite, sortie en 2020, est également saluée par la critique et les joueurs du monde entier. Il était donc logique que les créateurs du jeu partagent avec leur public les secrets de la création de cet opus tant apprécié.

Grounded II : making TLOU Part 2, un documentaire événement

Le documentaire dévoilant les coulisses de The Last of Us Part 2, intitulé 2, sera bientôt disponible, selon l’annonce faite par Kenneth Shepard.

Après le succès de Grounded : Making TLOU en 2013, ce nouveau documentaire promet de nous offrir un regard fascinant sur la création du deuxième opus du jeu emblématique.

Les joueurs qui téléchargeront la mise à jour du jeu auront également accès à de nouveaux skins pour les personnages Ellie et Abby, utilisables lors de la campagne et dans le nouveau mode « No Return ».

Tournage interrompu et reprise des enregistrements

Le tournage de Grounded II a débuté en 2016, mais a été interrompu juste avant le lancement de The Last of Us Part 2 en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Il est possible que le documentaire aborde l’état du studio Naughty Dog durant cette période de développement, marquée par une charge de travail intense pour finaliser le jeu. La question du crunch apparaît également dans la bande-annonce ci-dessous :

La polémique autour des fuites et l’attente des fans

La bande-annonce mentionne également les fuites survenues en 2020, révélant plusieurs scènes du jeu. Si l’enthousiasme entourant ce documentaire est indéniable, certains critiques et fans expriment des réserves quant à la manière dont les créateurs de TLOU traitent ce qui fait la particularité de cette série auprès de son public. Quoi qu’il en soit, Grounded II : Making The Last Of Us Part 2 s’annonce comme un documentaire captivant pour les fans de la série, offrant un regard intime sur les défis et les réussites rencontrées lors de la réalisation d’un des jeux les plus plébiscités ces dernières années.

Nouvelles fonctionnalités et contenu exclusif

En plus de ce documentaire, les développeurs ont également annoncé l’arrivée d’un pack de nouveaux skins pour les personnages Ellie et Abby, utilisables dans le jeu. Ces nouveaux skins seront disponibles lors de la campagne et dans un nouveau mode de jeu nommé « No Return ». Les fans du jeu auront donc l’occasion de (re)découvrir The Last of Us Part 2 sous un nouveau jour après le visionnage de Grounded II.

Un regard intime sur la création du jeu

Grounded II : Making The Last Of Us Part 2 promet de nous plonger dans l’envers du décor de la création du jeu, en mettant notamment l’accent sur les aspects techniques et artistiques du travail des développeurs. Les nombreux témoignages recueillis et les images exclusives des différentes étapes de développement permettront aux spectateurs de mieux comprendre l’univers unique de ce monument vidéoludique.

Le documentaire Grounded II : Making The Last Of Us Part 2 s’annonce ainsi comme un événement à ne pas manquer pour tous les amateurs de jeux vidéo, et plus particulièrement pour les fans de la série The Last of Us.

