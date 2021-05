Test du Xiaomi Mi 11 Lite 5G : Un smartphone performant et séduisant

Pour cette année 2021, Xiaomi a sorti plusieurs smartphones dans sa gamme Mi pour satisfaire tous les utilisateurs. si les utilisateurs les plus exigeants auront tendance à se tourner vers les Mi 11 et Mi 11 Ultra, les Mi 11 Lite proposeront un meilleur rapport qualité-prix. La déclinaison 5G, le Mi 11 Lite 5G, se montre beaucoup plus intéressant que son petit frère. Au menu, un bel écran, d’excellentes performances et un triple appareil photo à moins de 400 €.

Ecran et design réussis

Le Xiaomi Mi 11 est plutôt réussi côté design. Avec des dimensions bien modérées et un poids assez faible, le smartphone se montre très agréable à prendre en main. A l’arrière, le module photo bien intégré malgré une certaine protubérance. L’écran occupe 85,3 % de la face avant avec un poinçon en haut à gauche.

En parlant de l’écran, il s’agit d’une dalle AMOLED Full HD+ de 6,55 pouces. Il dispose d’un taux de rafraichissement de 90 Hz ainsi que d’une certification HDR10+. En général, cet écran offre une qualité d’affichage plus que satisfaisante.

Des très bonnes performances

Version allégée du Xiaomi Mi 11, le Mi 11 Lite 5G ne résigne pourtant pas sur les performances. L’on retrouve ici un SoC Snapdragon 780G qui offre des performances quasi-similaires à celles d’un smartphone sous Snapdragon 888. De plus, elle dispose d’un modem 5G dédié. Celle-ci s’accompagne de 8 Go de mémoire vive ainsi que de 128 Go de stockage.

Pour l’alimentation, le smartphone se repose sur une batterie de 4 250 mAh compatible avec la recharge rapide à 30 W. celle-ci peut supporter facilement une grosse journée d’utilisation et il lui faut environ une heure pour une recharge complète.

Un appareil photo convenable

Côté photo, l’on dispose d’un module à triple capteur. Il se compose de :

Un capteur principal grand-angle de 64 mégapixels ouvrant à f/1,8,

Un module ultra grand-angle de 8 mégapixels ouvrant à f/2,2,

Un objectif macro de 5 mégapixels.

L’ensemble permet de capturer des photos plutôt correctes et l’appareil peut filmer en 4K à 30 images par seconde. A l’avant, l’on a une caméra selfie de 20 mégapixels pour des autoportraits de grande qualité.

Le Xiaomi Mi Lite 5G est vendu à un prix conseillé de 399,90 €, mais différentes promotions peuvent faire chuter le prix bien en dessous.