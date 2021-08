Surfshark : Test & Avis du VPN au meilleur prix

Surfshark est un fournisseur VPN assez récent et qui s’est vite imposé comme l’un des plus avantageux du marché. Acronyme de l’anglais Virtual Private Network ou réseau privé virtuel en français, un VPN permet une sécurisation des données de connexion d’un appareil sur internet. Pour cela, Surfshark propose l’une des prestations les plus intéressantes actuellement disponibles. En effet, il offre des performances impressionnantes avec des tarifs défiant toute concurrence.

Surfshark VPN a été lancé en 2018 et a su rapidement s’imposer comme l’une des nouvelles références dans le secteur. Basée dans les Îles Vierges Britanniques, la société profite de l’absence de lois sur la conservation des données dans ces îles des Caraïbes pour garantir la confidentialité des données des utilisateurs. Ceci constitue un paramètre fondamental si l’on veut disposer du meilleur VPN. Mais que vaut réellement ce VPN au prix très attractif ? La réponse dans notre test de Surfshark.

A qui s’adresse Surfshark

Surfshark propose l’un des meilleurs services VPN disponibles actuellement sur le marché. Il présente l’énorme avantage d’être à la fois complet et abordable, ce qui correspond alors à un plus large public. Il répondra parfaitement aux besoins de différents utilisateurs, quel que soit la plateforme employée.

Comme tout VPN qui se respecte, il se destine tout d’abord aux utilisateurs d’ordinateurs de bureau ou portables que ce soit sous macOS, Windows ou bien Linux. Les propriétaires d’appareils mobiles sous iOS et Android ne seront pas non plus en reste.

Pour ceux qui recherchent une solution plus partielle, Surfshark est également disponible sous la forme d’une extension pour les navigateurs web Chrome et Firefox. Pour les Smart TV, l’on peut également profiter du VPN si l’on utilise une Fire TV ou une Apple TV. Le DNS intelligent lui permet également de s’adapter aux consoles de jeu les plus populaires telle que la PlayStation et la Xbox.

L’intégralité des fonctionnalités de Surfshark sont accessibles via une application ou bien par l’intermédiaire d’une extension pour navigateur web.

Téléchargement et installation

Comme Surfshark est compatible avec un grand nombre de systèmes d’exploitations, il existe une version spécifique de l’application pour chaque OS. Afin de faciliter la recherche de la bonne version, le site officiel liste toutes les plateformes supportées dans l’onglet « Applications ». Là, il suffit de cliquer sur l’OS utilisé pour accéder à une page de téléchargement plus détaillée.

Pour les ordinateurs sous macOS, l’on peut choisir de passer par l’Apple Store ou bien télécharger directement le package pour une installation manuelle. Sur Windows et Linux, l’on pourra seulement accéder aux fichiers d’installation manuelle et il faudra également ouvrir le Terminal pour la version Linux.

Sur mobile, les liens de téléchargement mèneront respectivement vers l’App Store et le Play Store pour les appareils sous iOS et Android. Il en sera également de même pour les navigateurs web où le lien dirigera vers le magasin d’extensions. Bien évidemment, il est possible d’effectuer directement une recherche sur le moteur de recherche de chaque boutique d’applications. Pour les Smart TV ou les consoles de jeu, le site explique également comment activer le service sur chaque plateforme.

Inscription

Une fois installée, il faudra ouvrir un compte Surfshark pour pouvoir accéder aux services. Il suffit pour cela de cliquer sur le bouton « Installer Surfshark » sur le site puis de choisir le plan tarifaire le plus approprié. Une adresse email et un mot de passe seront demandés ainsi que les informations concernant le mode de paiement. Une fois le compte ouvert, l’on pourra se connecter en renseignant les identifiants mentionnés précédemment.

Surfshark sur ordinateur

Après la connexion au compte, l’on aboutit à l’application Surfshark. Sur ordinateur, celle-ci arbore une interface moderne et épurée, très simple à prendre en main. L’on dispose d’un panneau principal affichant la liste d’emplacements, le taux de charge des serveurs ainsi qu’une barre de recherche. Un autre panneau permet de se connecter ou bien de se déconnecter au VPN.

L’on pourra aussi effectuer une connexion automatique en sélectionnant le serveur le plus rapide ou bien le pays le plus proche. Une barre latérale permettra également d’accéder à la liste des favoris ainsi que d’ouvrir les paramètres de l’application.

Surfshark sur mobile

La version mobile de l’application ressemble grandement à celle sur ordinateur. On peut alors se connecter en un clic mais également accéder aux différents emplacements disponibles. Selon la taille et l’orientation de l’écran (smartphone ou tablette), l’interface peut contenir un ou plusieurs panneaux verticaux.

Support client

Dans le cas où l’on rencontrerait des difficultés lors de l’utilisation du service, l’on peut demander une assistance auprès des conseillers techniques de l’entreprise.

Ce support est disponible 24/7 via le chat où l’on peut discuter directement avec une personne physique. De plus, la plateforme traduit instantanément les messages envoyés lors de la discussion. De ce fait, même si l’interlocuteur n’est pas francophone, il comprendra parfaitement le souci et ses réponses seront également traduites en français. Il en résulte alors que le délai d’attente pour le traitement d’une demande est relativement court.

En plus du chat, Surfshark dispose également d’autres méthodes plus automatisées de venir en aide à ses utilisateurs. Tout d’abord, de nombreux tutoriels permettent de bien comprendre la prise en main des applications ainsi que la configuration du VPN. À part cela, une foire aux questions (FAQ) permet d’obtenir rapidement des réponses aux questions les plus récurrentes. Enfin, des articles de blog donneront des conseils sur l’utilisation d’un service VPN en général.

Fonctionnalités

De nombreuses fonctionnalités permettent à Surfshark d’offrir une protection complète et efficace pour tout type d’appareils.

Protection de la vie privée

La principale raison qui pousse à utiliser un VPN est la protection de la vie privée. Surfshark VPN garantie alors la confidentialité ainsi que la sécurité en ligne lors de toute connexion. Le chiffrement VPN permet d’empêcher qui que ce soit de tracer ou de voler les données sur internet. Ainsi, même si quelqu’un réussit à les intercepter, il ne pourra pas les exploiter et l’on pourra naviguer en toute sérénité.

De plus, il permet de masquer la position en modifiant l’adresse IP. Cette confidentialité est également pratique lors de la connexion aux sur des réseaux publics. Ainsi, même si un réseau wifi comporte de nombreux utilisateurs, l’on n’aura pas à s’inquiéter sur une éventuelle fuite de données.

Avec le mode Camouflage, le fournisseur d’accès à internet ne saura pas que l’on utilise un VPN. Cela permet alors de profiter de tous les avantages d’une connexion normale tout en jouissant de la sécurité offerte par le VPN.

Sur certains sites web comme les applications bancaires, il est préférable de ne pas utiliser de VPN. La fonction Whitelister permet de donner une autorisation à certains sites web ou applications spécifiques. Cela permet alors à ces derniers de contourner le VPN pour assurer la meilleure expérience possible.

Grâce à sa fonction CleanWeb, Surfshark se montre également très pratique dans le blocage des logiciels malveillants ainsi que des publicités ennuyeuses. Surfshark antivirus est également disponible afin d’accentuer la protection contre les virus et les fichiers nuisibles. Enfin, l’on peut obtenir des résultats concrets et impartiaux lors des recherches sur le Web grâce à Surfshark Search.

Contrôle des données personnelles

La protection des données personnelles constitue également l’une des utilités essentielles d’un VPN.

La fonction Surfshark Alert permet de rester informé sur l’état de la confidentialité en ligne. L’on reçoit alors des notifications à chaque fois que des informations personnelles sont exposées. Cela se produit entre autres lorsque l’adresse email figure dans des bases de données en ligne auquel cas l’on pourra prendre les dispositions nécessaires.

Elle permet également de vérifier la vulnérabilité d’un mot de passe basé sur le nombre de tentatives d’infractions. Par conséquent, l’on sera informé si ce mot de passe est assez fiable et à quel moment il faudra le changer afin de renforcer la sécurité du compte.

La fonction permet aussi de protéger les cartes bancaires ainsi que les identifiants personnels. Par conséquent, l’on pourra éviter le vol ou vol ou l’usurpation d’identité. D’autre part, le service empêchera toute utilisation frauduleuse de la carte de crédit.

Enfin, l’on pourra demander des rapports de sécurité annuels ou trimestriels pour connaître l’état de confidentialité des différentes informations personnelles.

Pour éviter les fuites de données, la fonction Kill Switch permet de sécuriser le réseau au cas où la connexion VPN s’interrompt accidentellement.

Surfshark applique également une politique de non journalisation des activités. En d’autres termes, aucun registre des activités en ligne n’est stocké au sein des serveurs pour empêcher qui que ce soit d’y accéder. Toutefois, aucun audit externe n’a encore été réalisé concernant la fiabilité du système.

Accès aux contenus

Les différents contenus sur internet sont souvent sujets à des censures et des restrictions géographiques. Heureusement, ceci peut vite être contourné en utilisant un VPN. Surfshark permet en effet de contourner les restrictions afin de conserver une liberté numérique pendant les séjours à l’étranger. Ce VPN voyage permettra également de faire des économies sur les achats en ligne.

L’absence de censure sur internet aide également à accéder à tout contenu normalement bloqué dans une zone géographique donnée. Cela s’applique à tout site internet dont les fournisseurs d’accès IPTV. Les passionnés de sport trouveront également un énorme intérêt à profiter de leurs compétitions favorites avec les meilleurs diffuseurs officiels. Surfshark dispose de nombreux serveurs optimisés pour le streaming afin d’assurer une expérience fluide quel que soit l’emplacement utilisé.

Évidemment, l’accès aux contenus bloqués se fait dans une sécurité totale grâce aux différents protocoles employés par le service VPN. L’on peut ainsi jouir du contenu en ligne en toute confidentialité, sans se soucier des éventuels suivis et exploitations de données personnelles.

Autres fonctionnalités

Surfshark apporte également différents autres avantages qui lui permettent d’offrir une expérience unique à tous ses utilisateurs. Tout d’abord, la compatibilité avec de nombreuses plateformes avec des expériences plus ou moins similaires. Mais surtout, le service supporte un nombre illimité d’appareils, là où la concurrence se limite généralement à un certain nombre. Cela permet alors d’utiliser un seul compte sur tous les appareils dont on dispose.

Le VPN permet également de faire des économies sur de nombreux points. En effet, en naviguant sur une version étrangère d’un site, l’on peut profiter des tarifs locaux. Ainsi, en choisissant soigneusement l’emplacement, l’on peut obtenir des prix largement plus bas que ceux disponibles en France. En effectuant la procédure sur un important nombre d’achats en ligne, l’on pourra économiser pas mal d’argent.

Performances

Débits

Lorsqu’on parle de service VPN, l’on s’attend naturellement à une chute de débits. Dans ce contexte, Surfshark ne déroge pas à la règle et l’on constate une certaine différence par rapport à une connexion internet sans restrictions. Néanmoins, l’on peut encore profiter du réseau avec un certain niveau de confort.

En choisissant des serveurs éparpillés aux quatre coins de la planète comme au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, au Japon ou encore en Australie, l’on obtient débits largement suffisants pour une navigation fluide sur les différents sites web.

Le streaming vidéo s’en sort plutôt bien pour une connexion sous VPN. L’on dispose d’une qualité convenable sur différentes plateformes. Les efforts effectués sur Netflix en particulier méritent d’être soulignés. En effet, Surfshark s’est parfaitement concentré sur la plateforme de streaming là où la majorité de la concurrence a préféré la délaisser. Au final, cela permet de proposer un contenu varié avec une qualité hautement satisfaisante.

Globalement, Surshark VPN présente un temps de latence assez élevé par rapport à la concurrence. Celui-ci varie entre autres selon l’emplacement utilisé. Il est alors naturel que pour des serveurs situés en Australie, le ping est plutôt sensible. Ceci peut avoir des répercussions sur certains usages comme les appels vidéo ou encore les jeux en ligne. Néanmoins, l’on peut avoir des performances satisfaisantes selon le serveur et l’application utilisée.

En utilisant le réseau mobile 4G, Surfshark se comporte comme la majorité de ses concurrents sur les débits descendants. Cela offre une connexion adéquate pour la majorité des applications mais pas vraiment exceptionnelle. Par contre, les débits ascendants sont excellents.

Couverture

Pour assurer la qualité de la connexion par VPN, le service doit disposer d’un important nombre de serveurs. Plus leur nombre est élevé et leurs localisations dispersées, plus le client peut jouir de débits convenables lors de sa connexion.

Bien que Surfshark soit un outil assez récent, il dispose déjà d’un important nombre de serveurs. Lors de la rédaction de cet article, l’entreprise dispose déjà de plus de 3200 serveurs répartis sur tous les continents. La majorité se situent en Europe et en Amérique du Nord, mais un bon nombre se trouvent également en Asie, en Amérique du Sud et en Océanie. Le service dispose également de serveurs en Afrique et au Moyen-Orient.

Grâce à cette bonne couverture, l’on peut éviter les différentes restrictions géographiques pour profiter d’internet sur tous ses aspects. De plus, la présence de différents serveurs dans une même zone géographique permet également de se connecter aux serveurs les moins encombrés, ce qui accroit considérablement le débit.

Niveau de sécurité

Surfshark donne le choix entre différents protocoles de sécurité pour protéger un appareil. Quatre protocoles sont alors disponibles pour choisir celui qui convient le mieux à chaque situation.

OpenVPN avec TCP/UDP.

IKEv2/IPsec.



Shadowsocks disponible seulement sur Windows et Android.

Tous ces protocoles sécuritaires sont classés parmi les meilleurs disponibles. Cela rend l’usage du service VPN très flexible avec une sécurité optimale dans tous les cas.

Tarifs

Surfshark offre des tarrifs très concurrentiels avec un plan tarifaire assez simple.

Abonnement 1 mois : 11,01 €/mois.

Abonnement 6 mois : 33,10 € soit 5,52 €/mois.

Abonnement 24 mois : 50,79 € soit 2,12 €/mois.

En somme, l’abonnement de deux ans est largement plus avantageux. En effet, il permet d’économiser jusqu’à 81 % par rapport à un abonnement mensuel. De plus, les tarifs appliqués par Surfshark figurent parmi les moins chers du marché.

L’offre Surfshark One est accessible à partir de 3,39 €/mois. Celle-ci englobe l’intégralité des fonctions dont Surfshark VPN, Search, Alert et Antivirus.

Le service VPN accepte différents moyens de paiement dont naturellement les cartes bancaires et PayPal. Elle supporte également les paiements sans contact avec Google Pay et Amazon Pay. L’on peut même utiliser des cryptomonnaies qui maximisent la confidentialité des transactions.

Avantages / Inconvénients

Surfshark dispose de nombreux avantages qui en font l’un des meilleurs VPN actuellement disponibles.

Les meilleurs tarifs disponibles.

Débits très satisfaisants surtout en France.

Nombre illimité d’appareils sur un seul compte.

Compatibilité avec de nombreuses plateformes.

Grand nombre de serveurs et excellente couverture mondiale.

Nombreuses fonctionnalités de protection et de sécurisation des données.

Aucun journal d’activités.

Prise en main facile avec une interface très simple.

Excellente qualité sur Netflix.

Différents moyens de paiement y compris les cryptomonnaies.

Support technique réactif.

Toutefois, il y a encore certains points qui restent encore améliorer pour obtenir le VPN parfait.

Temps de latence élevée par rapport à la concurrence.

Politique de confidentialité non auditée par une société tierce.

Connexion au réseau TOR non supportée.

Notre avis sur Surfshark

Surfshark est un VPN qui se montre très intéressant. Le service fournit des débits largement convenables pour un usage quotidien d’internet, ce qui est suffisant pour la grande majorité des utilisateurs. L’on regrette toutefois la latence qui a des répercussions sur les usages les plus gourmands.

La grande flexibilité offre également un avantage considérable à ce VPN. Cela lui permet de répondre à tout type de besoins, que ce soit sur ordinateur, sur mobile ou sur d’autres plateformes. À part cela, le grand nombre de fonctionnalités en font un VPN très complet qui permet de sécuriser au maximum tout type d’appareil.

L’application en elle-même est à la fois simple et facile à manipuler. De plus, le support client est plutôt réactif, notamment grâce au système de traduction instantanée qui permet de discuter facilement avec un conseiller non francophone.

Enfin, les tarifs appliqués par Surfshark sont très compétitifs, surtout sur le long terme. En tenant compte de tous les avantages qu’il apporte, cela fait de Surfshark l’un des meilleurs VPN actuellement disponibles.

