Surface Event 2021 : Le résumé des annonces de la conférence de Microsoft

Microsoft a tenu ce mercredi 22 septembre 2021 sa conférence annuelle consacrée aux Surfaces, la Surface Event. La soirée a été l’occasion pour la firme de Redmond de dévoiler ses nouveaux produits de la gamme Surface. Au menu, l’on a présenté la Surface Pro 8, la Surface Go 3, la Surface Duo 2, la Surface Laptop Studio ainsi que d’autres annonces sur différents produits.

Surface Pro 8

La Surface Pro 8 a constitué la première annonce de l’évènement. Pour cette édition 2021 de son ardoise haut de gamme, Microsoft a enfin donné une touche de jeunesse au design de l’appareil. L’on abandonne alors le châssis inspiré de la Surface Pro 3 de 2014 pour s’approcher davantage de ce que l’on peut trouver sur la Surface Pro X.

L’appareil dispose d’un écran de 13 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À l’intérieur, l’on se reposera sur des processeurs Intel de 11è génération. Il dispose également d’une caméra 5 mégapixels au-dessus de l’écran pour l’identification avec Windows Hello. Côté connectique, l’on a désormais deux ports Thunderbolt 4 USB-C et un port Surface Connect mais plus aucun port USB-A.

La Surface Pro 8 sortira officiellement ne France le 28 octobre 2021 pour un prix de lancement à partir de 1179 €. Il faudra néanmoins prévoir l’achat en sus du clavier et du stylet pour les plus exigeants.

Surface Go 3

La seconde annonce concerne la Surface Go 3, la nouvelle édition de sa plus petite tablette. La monture la plus abordable de la gamme Surface conserve le même aspect que son prédécesseur, la Surface Go 2. L’on retrouve alors un design en rondeur très élégant.

Elle embarque un écran de 10,5 pouces PixelSense. Son format 2:3 lui permet de s’adapter facilement aux usages en mode portrait ou paysage. L’on retrouve aussi la même connectique avec un port USB-C, un port mini-jack et un port Surface Connect.

Le vrai changement se fait ressentir sous le capot. La tablette est désormais propulsée par un processeur Intel Core i3 de dixième génération gravé en 14 nm.

La Surface Go 3 sera lancé en France le 5 octobre 2021. Son prix de lancement est annoncé à 439 €. Notons qu’il s’agit également du prix de la tablette seule et il faudra prévoir plus pour obtenir le clavier Type Cover et le stylet Surface Pen.

Surface Duo 2

La petite star de la soirée est la Surface Duo 2. Celle-ci a la lourde tâche de faire oublier son prédécesseur qui n’a pas vraiment attiré les utilisateurs par sa fiche technique. Cette année, le nouveau smartphone à double écran de Microsoft fait peau neuve et embarque des caractéristiques plus convaincantes.

Sur le design, la Surface Duo 2 dispose de deux écrans aux bords incurvés que l’on peut replier, à l’image des Galaxy Z Fold de Samsung. Ces bords incurvés permettent d’afficher un écran unifié une fois totalement déplié. À part cela, les courbures permettent également d’afficher des notifications en position refermée.

À l’intérieur, le smartphone Android de Microsoft embarque le SoC Qualcomm Snapdragon 888 offrant alors une compatibilité avec la 5G. Côté photo, l’on dispose désormais d’un module à triple capteurs dont un grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif. En résumé, il y a tout ce que l’on peut attendre d’un haut de gamme de 2021.

La Surface Duo 2 est annoncée à un prix de lancement de 1599 €. Le smartphone pliant de Microsoft arrivera en France le 21 octobre 2021.

Surface Laptop Studio

La grande star de la soirée est certainement la Surface Laptop Studio. Ce remplaçant de la Surface Book 3 destiné aux professionnels constitue tout simplement le plus puissant PC Surface sorti à ce jour. Il ne s’agit pas que d’un simple changement de nom, la Surface Laptop Studio arbore un tout nouveau concept. Il s’agit désormais d’un mélange entre la Surface Laptop et la Surface Studio.

En somme l’on a un PC portable assez classique avec les composants intégrés à la base et non dans l’écran. Par conséquent, ce dernier ne peut plus se détacher mais l’on pourra rabattre l’écran tactile de 14,4 pouces sur le clavier afin d’obtenir une configuration de tablette.

Côté performances, l’appareil se repose sur un processeur Intel Quad Core de 11è génération associé à une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Pour la connectique, l’on dispose de deux ports Thunderbolt 4 USB-C, un port Surface Connect et une prise mini-jack.

La date de sortie en France de la Surface Laptop Studio est prévue pour le début de l’année 2022, sans aucune date précise. L’appareil est annoncé à 1600 dollars. L’on devra encore patienter un peu pour connaître le prix en euros.

Les autres annonces

A part ces quatre nouveaux appareils de la gamme Surface, l’on a également assisté à d’autres annonces de la part de Microsoft. Tout d’abord, il y a le nouveau stylet Surface Slim Pen 2. Ce nouveau modèle devrait gagner en précision par rapport à la version précédente. Selon Microsoft, ce nouveau stylet donnera l’impression d’écrire sur du papier et non sur un écran en verre.

Ensuite, il y a le Surface Adaptative Kit permettant de faciliter l’utilisation des appareils Surface pour les personnes handicapées. Dans ce kit, l’on retrouve des autocollants pour marquer les touches fréquemment utilisées ou l’emplacement des différents ports. L’on dispose également d’autres accessoires pour faciliter l’ouverture ou encore pour marquer et arranger les différents câbles.

Enfin, une dernière annonce majeure concerne le lancement officiel de Windows 11 ainsi que de Micorsoft Office 2021 pour le 5 octobre 2021. Après une sortie en version bêta en juin dernier, le nouvel OS de Microsoft équipera évidemment tous les nouveaux produits de la gamme Surface à l’exception de la Surface Duo 2.