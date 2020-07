Surface Book 3 et Surface Go 2 : Découvrez les PC 2-en-1 de Microsoft les plus efficaces

Microsoft vient de sortir récemment deux PC 2-en-1 très différentes mais qui sont toutes les deux très intéressantes. Présentée au mois de mai dernier, les Surface Book 3 et Surface Go 2 constituent respectivement des PC convertibles calés sur le haut de gamme et l’entrée de gamme. Si elles sont toutes deux des chef d’œuvre de la part de la firme de Redmond, la Surface Book 3 se présente plus comme un PC transformable en tablette quand la Surface Go 2 est une tablette qui peut faire office d’ordinateur portable.

La Surface Book 3, un PC hybride ultra performant

Le plus grand des deux appareils est incontestablement un PC portable de haut de gamme avec une finition sobre et élégante, à l’instar de ce que le géant américain nous a déjà habitué pour ses produits. Elle se compose d’un écran PixelSense détachable de 15 pouces avec une définition 2K de 3 240 x 2 160 pixels. Son format d’affichage 3:2 permet d’obtenir un confort optimal pendant son utilisation.

Sous le capot, elle est équipée d’un processeur Intel Core i7-1065G7 de 10è génération avec une vitesse calcul de 1,3 GHz et pouvant atteindre les 3,9 GHz en mode TurboBoost. Celui-ci est accompagné d’une mémoire vive de 16 Go et d’un stockage SSD de 256 Go. Lorsque le clavier est connecté, l’appareil peut bénéficier de la puissance d’une carte graphique Nvidia GTX 1660 Ti. Avec cette fiche technique, elle peut facilement faire tourner des logiciels exigeants ainsi que des jeux gourmands du Xbox Game Pass.

La Surface Book 3 15 pouces est disponible à un prix de 3 099 €, mais une version 13,5 pouces avec un processeur Intel Core i5 et 8 Go de RAM est vendue au prix de 1 839 €.

La Surface Go 2, un excellent rapport qualité-prix

Le second appareil se présente comme une tablette qui peut faire office de PC, très pratique pour les utilisateurs nomades dans l’accomplissement de leurs tâches quotidiennes. Elle est équipée d’un écran de 10,5 pouces Full HD et la finition est toujours aussi soignée.

À l’intérieur, l’on retrouve un processeur Intel Core M3 de 8e génération couplé à 8 Go de RAM. Le tout est animé par Windows 10 S, une version allégée du système d’exploitation de Microsoft et qui offre une expérience très fluide pour tout usage standard.

La Surface Go 2 est disponible à partir de 479 € dans une version avec 4 Go de mémoire vive.