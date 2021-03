SumUp rachète Tiller pour renforcer son offre de TPE

Bien connu pour ses offres de TPE de paiement sans contact, SumUp est déjà présent dans de nombreuses boutiques de commerce et pour les commerçants indépendants. La société a inventé des alternatives comme le paiement par lien (SMS, WhatsApp, Facebook, E-mail).

Actuellement, SumUp s’apprête à intégrer Tiller au sein de sa structure. Spécialisé dans les entreprises de la restauration, Tiller est la solution de caisse tactile n°1 en France.

Ainsi, depuis la reprise du secteur, la majorité des restaurateurs ont développé diverses offres digitales. Ce qui distingue les deux boîtes c’est leur mode de rémunération, SumUp tire des commissions par transaction et Tiller par abonnement. En s’alliant, ils pourront de ce fait mieux favoriser leurs intérêts.

Pour garantir la pérennité des activités des restaurateurs, Tiller a pris en charge les services de réservations, de commandes, de paiement et de livraison des plats. Cette solution s’adapte très bien au train de vie quotidienne des clients, mais aussi ne craint pas les diverses mesures liées à la pandémie.

En parallèle, SumUp a ajouté dans son programme les possibilités de paiement par lien et de facturation. Ceci a permis de gagner la confiance des utilisateurs et de les fidéliser.

SumUp vise également à aider les petits commerçants et restaurateurs dans l’élargissement de leurs affaires. En effet, vous pouvez créer votre boutique en ligne rapidement grâce au E-Shop SumUp et la partager à tous vos clients via les réseaux sociaux. Vu leurs potentiels respectifs, la collaboration de SumUp et Tiller semble assurer une excellente productivité. Ensemble, ils arriveront à dominer la majeure partie des marchés de PME en commerce et restauration dans toute l’Europe.

SumUp : Une vision de déploiement à l’international

Aujourd’hui, avec l’avancée technologique, de plus en plus de gens optent pour le paiement par carte et sans contact en raison de son efficacité. Son expansion s’est surtout accentuée avec l’arrivée du confinement et depuis, les gens s’y sont habitués.

À l’inverse du paiement en espèces nécessitant parfois de nombreuses démarches, il est pratique, rapide et sécurisé. En utilisant les TPE avec les options de click and collect et de livraison, le SumUp E-Shop apportent plus de valeur ajoutée à ses opérations et augmentent leur positionnement face à la concurrence du métier. Par ailleurs, plus les offres sont complètes, plus les clients intéressés seront nombreux. Cette nouvelle approche donnera alors à SumUp et Tiller l’opportunité de se développer à l’échelle internationale. Finalement, nous pouvons dire que leur fusion sourit à ces deux enseignes

En termes de stratégie d’investissement, l’achat de Tiller par le leader SumUp paraît être une réussite sur le long terme. N’oubliez pas que le terminal carte bancaire de SumUp est déjà utilisé dans plusieurs pays internationaux avec un chiffre d’affaires conséquent et comptent près de trois millions d’utilisateurs. En revanche, Tiller lui fournit à la fois des lecteurs de carte bancaire ainsi que des caisses enregistreuses connectées.

Avec le large financement de son nouveau mentor, Tiller pourra continuer à perfectionner ses offres de personnalisation des services des PME en fonction de la nature de leurs activités.

Conscient de la haute compétence de cette pépite française, SumUp le laissera agir seul dans ses décisions qui ont longtemps fait leurs preuves. La situation sociale est encore incertaine et ce complément du TPE offre une solution de paiement qui peut s’accommoder à n’importe quel changement.