Studio Buds : Les nouveaux écouteurs true wireless de Beats

La marque américaine Beats a dévoilé de nouveaux écouteurs true wireless, les Studio Buds. Bien qu’il s’agisse déjà des seconds écouteurs sans fil de la marque, ce sont surtout les premiers à intégrer la réduction de bruit active.

La réduction de bruit active

Alors que le rachat de la marque par Apple en 2014 a laissé supposer sa disparition, elle nous offre encore des produits en son propre nom à l’image de ces Studio Buds. Ils embarquent la fonction de réduction de bruit active dont Beats a été le précurseur sur ses cassques. Le système peut alors empêcher les bruits indésirables comme le bruit du vent. Un algorithme améliorant la qualité du son accompagne la réduction de bruit.

Les Studio Buds disposent aussi du mode transparence que l’on retrouve déjà sur les meilleurs écouteurs sans fil du marché comme les Airpods Pro d’Apple ou les Huaweï Freebuds Pro. Une fois activé, ce mode permet aux micros de laisser passer les bruits environnant. En un simple appui sur le bouton présent sur chaque oreillette, l’on peut basculer du mode réduction de bruit au mode transparence.

De véritables écouteurs intra-auriculaires

Les Studio Buds arborent un design compact, ressemblant plus aux Samsung Galaxy Buds qu’aux Airpods. Le bouton « b » du logo de la marque permettent à la fois de changer de mode, répondre à des appels ou encore de lire ou mettre en pause la musique. La connexion aux différents appareil s’effectue grâce au Bluetooth classe 1 plus stable et ayant une meilleure portée.

Les Studio Buds sont des écouteurs intra-auriculaires livrés avec trois paires d’embouts en silicone. Les écouteurs sont équipés d’un système acoustique composé de deux compartiments ainsi que de transducteurs de 8,2 mm. L’on dispose également de la compatibilité avec la technologie Dolby Atmos que l’on retrouve sur Apple Music.

L’on retrouve également la certification IP64 pour une résistance aux éclaboussures et à la transpiration. Sans le mode réduction de bruit active, les Studio Buds permettent une autonomie de 8 heures et 24 heures avec le boitier de recharge. En activant la réduction de bruit, l’on peut atteindre 5 heures d’écoute pour les seules oreillettes et 15 heures avec le boitier.

Beats annonce que les Studio Buds arriveront sur le marché au cours de l’été. Leur prix de lancement est annoncé à 149,95 € avec un choix entre les coloris noir, blanc et rouge Beats.