StreamComplet : comment accéder à la nouvelle adresse en 2021 ?

Les passionnés du cinéma savent qu’il existe un très grand nombre de sites pour voir les nouveautés en termes de films et de séries. La majorité de ces sites sont payants et beaucoup n’en ont pas les moyens. C’est pourquoi il est accessible sur le web plusieurs plateformes de visionnage et de téléchargement gratuits. L’une des meilleures est StreamComplet. Il offre des milliers de films, séries et dessins animés en français avec une facilité d’utilisation.

Et surtout, pendant que vous surfez, vous n’êtes pas gênés par les multiples publicités encombrantes que l’on trouve dans les autres plateformes. N’est-ce pas génial ? Alors, découvrez ici comment accéder à la nouvelle adresse officielle de StreamComplet en 2021.

La nouvelle adresse de StreamComplet

C’était l’un des seuls et véritables sites de Streaming Français gratuit, sans publicité. Unique en son genre, il a fait le plaisir de nombreux internautes durant de nombreuses années. Suite aux malveillances et les problèmes rencontrés avec les autorités françaises, le site officiel streamcomplet.com s’était vu fermé et banni du moteur de recherche Google. Plusieurs sites miroirs ont vu le jour.

Dès lors, streamcomplet est devenu un site très réputé qui change fréquemment son adresse. Il possède plusieurs sites clones qui offrent chacune des options spécifiques. On peut énumérer :

streamcomplet.al : c’est l’adresse la plus connue et qui met à votre disposition des films et séries les plus récents gratuitement. Le seul inconvénient est qu’elle offre au mieux une qualité de 1080p.

: c’est l’adresse la plus connue et qui met à votre disposition des films et séries les plus récents gratuitement. Le seul inconvénient est qu’elle offre au mieux une qualité de 1080p. streamcomplet.me : il donne non seulement la possibilité de regarder des documentaires et des comédies, mais aussi le pouvoir télécharger. Vous pouvez y télécharger les derniers tubes français et américains.

: il donne non seulement la possibilité de regarder des documentaires et des comédies, mais aussi le pouvoir télécharger. Vous pouvez y télécharger les derniers tubes français et américains. streamcomplet. bz : il offre des vidéos d’excellentes qualités . Vous pouvez visualiser vos films et séries sur des écrans en format HD 4K ou même 8K. Qui plus est, il est sans inscription et sans pub.

: il offre des vidéos . Vous pouvez visualiser vos films et séries sur des écrans en format HD 4K ou même 8K. Qui plus est, il est sans inscription et sans pub. streamcomplet.vip : c’est celui ayant emmagasiné le plus grand nombre de vues. Il a à son actif plus de 115 098 films complets et en version française.

Enfin, vous avez d’autres extensions comme streamcomplet.pw et streamcomplet.ws.

Cependant, le site principal de streaming est de retour. Il refait son apparition dans le secteur après avoir changé maintes fois d’adresse au cours. En 2021, il est désormais possible de retrouver le contenu originel et de s’”en mettre plein la vue”. Vous pouvez donc retrouver les fonctionnalités qui l’ont rendu aussi célèbre à la différence de la présence de courtes publicités. Ceci en raison des contraintes financières auxquelles la structure devra faire face.

Toutefois, streamcomplet n’est plus accessible en France, les ayants droit ont eu raison de lui. Pour cela, une démarche spécifique s’impose pour accéder à sa nouvelle adresse. Vous allez devoir passer par https://wwv.streamcomplet.nu.

Les conseils pour accéder à la nouvelle adresse

Pour accéder à la nouvelle adresse, vous aurez forcément besoin d’un VPN. À l’évidence, les VPN sont d’excellents palliatifs, ils sont très plébiscités par ceux qui veulent regarder des contenus vidéos incognito et sans risque. Le VPN permet de cacher l’adresse IP en la rendant anonyme et protège les informations personnelles. Une fois le VPN installé, on y accède pour changer l’IP.

Meilleurs VPN sur le marché Français en 2021



NordVPN

Le VPN numéro 1 au monde

À partir de 2,97 € /mois



Promo -68% de réduc VOIR L'OFFRE

Surfshark

+ de 3200 serveurs dans 65 pays

À partir de 2,08 € /mois



81% de réduction VOIR L'OFFRE

Expressvpn

Le VPN le plus rapide au monde

À partir de 5,67 € /mois



49% de réduction VOIR L'OFFRE

Il est primordial de savoir utiliser un VPN en 2021. Le VPN n’est pas seulement utilisé pour cette plateforme. Vous devez y recourir toutes les fois où vous souhaitez vous connecter à un site torrent. Il vous permet dès lors d’éviter les risques tels que l’amende ou les sanctions de la part du gouvernement. En effet, lorsque vous accédez à un site illégal, votre fournisseur de passe internet détecte l’adresse IP et l’associe à vos coordonnées. Après, il les communique aux autorités responsables de la régulation. En connaissance de cause, en cas de non-utilisation du VPN, vous serez accusé pour complicité ou recel de contrefaçon au cours d’une procédure judiciaire.

Aussi, le VPN vous permet d’éviter le téléchargement de fichiers indésirables (virus, malware, ransomware). De même, il vous évite la fuite des données confidentielles lors des téléchargements P2P avec un utilisateur malveillant. Enfin, il vous aide à débloquer certains sites soumis à la restriction géographique.

Une fois le VPN connecté à un serveur de pays étranger, vous aurez accès à la plateforme sans inscription et sans souscription de frais. Vous devez utiliser votre navigateur et un moteur autre que Google pour rentrer la nouvelle adresse.

Des sites alternatifs à StreamComplet

Si malgré toutes ces précautions le site est inaccessible, vous pouvez vous tourner vers des alternatifs. D’autres sites que nous estimons à près de 200 lui sont alternatifs. Parmi ceux-ci, nous en avons qui sont bien connus. Il s’agit destreamay, fullstream, Radego, HD LightStream, Galtro, RegarderFilm.co, FilmComplet. Si vous optez pour les légaux, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ feront votre bonheur.

De nombreux sites de streaming voient le jour très régulièrement, mais très peu parmi ces sites survivent longtemps. En effet, ils sont souvent la cible des ayants droit des contenus dont ils partagent. Mais le cas de streamcomplet est spécial, puisqu’il change souvent d’adresse. Le nouveau site est très pratique et est approximativement comme l’ancien.