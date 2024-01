Steam : une petite pépite gratuite vous attend, profitez-en

Le monde des jeux vidéos propose régulièrement de tester de nouveaux titres sans avoir à sortir sa carte bancaire grâce aux offres d’essai ou aux périodes d’accès gratuits. Epic Games Store, Prime Gaming, mais surtout Steam, sont souvent des références pour ces bons plans. Pour l’occasion, c’est Steam qui fait plaisir à ces abonnés avec un excellent jeu gratuit. Si vous aimez les jeux de survie, eh bien vous êtes servi.

Un contexte particulier pour un jeu qui s’impose

Ce n’est pas un hasard si le choix s’est porté sur This War of Mine pour cet essai gratuit. Le début de l’année a été assez calme avant de prendre son envol avec EA FC 24 et maintenant il est temps de faire place à un jeu plus sombre et réaliste reflétant les atrocités de la guerre dans notre actualité récente.

This War of Mine final cut va permettre aux joueurs de mettre au placard leurs préoccupations quotidiennes pour se concentrer sur une œuvre vidéoludique abordant le sujet sensible de la guerre civile et ses conséquences sur la vie des civils.

This War of Mine : un jeu marquant et réaliste

Dans This War of Mine, vous incarnez un groupe de civils tentant de survivre aux hostilités d’une guerre dans une ville complètement assiégée. Il s’agit d’un jeu de survie où vous devrez gérer au mieux vos ressources face aux pénuries de nourriture et de médicaments, veiller à ce que vos personnages restent en vie et se préparent à affronter tous les dangers qui surgiront.

Un scénario dramatique : plongez dans une histoire captivante mettant en scène des civils pris au piège dans une ville ravagée par la guerre.

Une gestion de ressources cruciale : gérez soigneusement votre abri mais aussi l'équipement de vos survivants pour augmenter vos chances de survie.

Des choix moraux : face aux dilemmes qui s'offriront à vous tout au long du jeu, il faudra prendre des décisions difficiles pouvant avoir un impact sur le déroulement général de l'histoire.

Un weekend gratuit pour tester This War of Mine

Profitez dès maintenant et pendant toute la durée du weekend de l’accès gratuit à This War of Mine sur Steam. Il est assez rare que ce genre d’occasion concerne des jeux n’ayant pas une orientation multijoueur prononcée, alors n’hésitez pas à donner sa chance à cette œuvre touchante et marquante. Pour accéder au jeu gratuitement, découvrez la marche à suivre :

Rendez-vous sur la plateforme Steam : soit directement via le launcher sur votre ordinateur, soit en passant par le site web. Utilisez la fonction de recherche pour trouver le jeu This War of Mine. Cliquez sur « Télécharger » et installez gratuitement le jeu sur votre ordinateur pour y jouer pendant toute la durée du weekend.

Encore plus de jeux gratuits à découvrir

Si vous êtes friand de jeux gratuits, n’oubliez pas que les plateformes comme Epic Games Store ou Prime Gaming proposent régulièrement des titres offerts à leurs utilisateurs. Restez attentif aux annonces de ces sites et abonnez-vous à leurs newsletters pour ne louper aucune offre intéressante.

Prolonger l’expérience avec les extensions du jeu

Après avoir testé et apprécié This War of Mine, sachez qu’il existe plusieurs extensions disponibles pour ce titre afin d’apporter toujours plus de profondeur au jeu :

The Little Ones : cette extension se concentre sur la place des enfants dans le conflit armé et comment ils peuvent survivre malgré leur vulnérabilité.

Father's Promise : découvrez une nouvelle histoire mettant en scène un père tentant de sauver sa fille dans une ville déchirée par la guerre.

War Child Charity DLC : profitez de nouveaux contenus artistiques accompagnés d'une musique touchante qui ajoute de l'émotion à votre expérience de jeu.

N’hésitez pas à profiter de ce weekend gratuit offert par Steam pour plonger dans l’univers sombre et réaliste de This War of Mine et vivre une expérience marquante qui saura vous toucher au plus profond de votre âme.

Laissez un avis post