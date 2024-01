Steam : une petite pépite gratuite vous attend, foncez !

Les amateurs de jeux vidéo ont toujours quelque chose à se mettre sous la dent grâce aux nombreuses promotions disponibles sur la plateforme Steam. À l’heure actuelle, une grande pépite est accessible gratuitement pour un temps limité. Si vous ne voulez pas passer à côté d’un tel cadeau, nous vous conseillons de ne pas perdre de temps.

Un fabuleux bijou offert à tous les membres Steam

Cette offre spéciale concerne un titre qui a rencontré un grand succès lors de sa sortie en 2014 et dont le nom vous dira surement quelque chose : This War of Mine. Accueilli chaleureusement par la communauté, ce jeu a même reçu plusieurs DLCs qui ont contribué à renforcer sa popularité. Une version améliorée intitulée This War of Mine Final Cut a également vu le jour, c’est celle-ci qui est disponible gratuitement en ce moment sur Steam. En plus du scénario original, on retrouve des défis inédits et un contenu de qualité.

Un temps limité pour profiter de l’offre gratuite sur Steam

Au moment où nous écrivons ces lignes, il ne vous reste que 10 heures pour récupérer gratuitement ce jeu. Une fois téléchargé, vous aurez plus de 20 heures de jeu pour explorer l’histoire principale et les activités annexes. En revanche, si vous préférez jouer sans trainer en chemin et aller droit au but, comptez environ 11 heures pour finir le scénario principal.

L’immersion dans la vie des civils face aux atrocités de la guerre

Ce titre plonge les joueurs dans la vie d’un groupe de civils qui tentent de survivre aux horreurs de la guerre dans une ville assiégée. Vous devrez gérer les ressources des survivants et faire face à des pénuries de nourriture ou de médicaments. Cela dit, rester attentif aux offres spéciales sur la plateforme Steam est crucial pour ne pas manquer des occasions rares de se procurer des titres aussi populaires et gratifiants que This War of Mine.

Les promotions gratuites ont souvent lieu pour fêter la sortie d’une nouvelle version du jeu, pour célébrer un anniversaire ou tout simplement susciter l’engouement des joueurs pour un titre moins connu. En gardant un œil sur les offres spéciales de Steam, vous pouvez être sûr de toujours obtenir les meilleurs prix sur vos jeux préférés.

Profiter du meilleur du jeu vidéo sans se ruiner

N’hésitez pas à consulter régulièrement les offres spéciales disponibles sur Steam afin de ne manquer aucune occasion d’obtenir des jeux gratuits.

Utilisez votre temps libre pour participer à des promotions temporaires et se procurer des titres de qualité gratuitement ou profiter de « This War of Mine » et d’autres jeux à prix réduit.

Restez informé sur les nouveautés et les offres spéciales concernant vos titres préférés, que ce soit par le biais de newsletters ou en suivant les développeurs et éditeurs sur les réseaux sociaux.

Pourquoi Steam offre parfois de grands jeux gratuitement ?

Chaque fois qu’il y a une offre spéciale sur un jeu gratuit, cela peut être très tentant. Le concept est assez simple : les éditeurs permettent aux joueurs de tester leurs productions sans leur demander d’utiliser leur carte de crédit. Les jeux gratuits concernent aussi bien les petites productions indépendantes que les gros titres. Par exemple, EA FC 24 avait été mis à disposition gratuitement en janvier 2024.

Il est important de noter que ces promotions gratuites sont souvent proposées pour un temps limité. Alors n’attendez pas trop longtemps pour vous lancer dans une nouvelle aventure vidéoludique. Récupérez « This War of Mine » dès maintenant et ne laissez pas passer cette opportunité de découvrir gratuitement un chef-d’œuvre du jeu vidéo.

