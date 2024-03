Star Wars Outlaws : tout le monde ne pourra pas y jouer, ça divise !

Pour beaucoup, Star War est une saga que tout le monde peut apprécier. Malheureusement, dans le cas particulier de Star Wars Outlaws, on est clairement face à une véritable exception. Eh bien, le jeu ne sera clairement pas fait pour tout le monde.

L’annonce du lancement prochain de Star Wars Outlaws, un nouveau titre d’action-aventure en monde ouvert prévu pour 2024, a suscité de vives réactions au sein de la communauté des fans. En effet, contrairement aux précédents opus de la saga, ce dernier semble s’adresser à un public plus restreint et aventureux. Dans cet article, nous allons revenir sur les éléments clés de cette polémique et explorer les spécificités de ce nouvel univers.

Star Wars Outlaws : Un contenu moins grand public

Développé par Ubisoft et Massive Entertainment, Star Wars Outlaws prend une direction différente des autres jeux de la franchise. Alors que l’on associe généralement Star Wars à un contenu destiné aux petits comme aux grands, plusieurs informations suggèrent que ce nouvel opus pourrait ne pas être adapté à tous. En effet, le jeu proposerait un scénario plus sombre et complexe mettant en scène des hors-la-loi dans un univers impitoyable.

Le choix du monde ouvert, un défi intéressant

Star Wars Outlaws va également introduire un nouveau format pour la série avec un monde ouvert. Les joueurs auront ainsi plus de liberté pour explorer l’univers du jeu, ce qui pourrait nécessiter un temps d’adaptation pour certains, notamment pour les plus jeunes ou les moins expérimentés. De plus, les mécaniques de gameplay seront probablement plus complexes que celles des précédents titres, rendant l’expérience potentiellement moins accessible.

Les jeux les plus attendus en 2024

Malgré la controverse entourant Star Wars Outlaws, il ne fait aucun doute que ce jeu figure parmi les sorties les plus attendues de l'année 2024.

Elden Ring

Rise of the Ronin

Dragon’s Dogma 2

Stalker 2

Dune Awakening

Selon certaines rumeurs et fuites, Star Wars Outlaws pourrait sortir durant la première moitié de l’année 2024, faisant ainsi le bonheur des fans impatients de découvrir cet univers inédit.

Tout savoir sur Star Wars Outlaws

Date de sortie et gameplay

Bien que la date de sortie précise du jeu n’ait pas encore été annoncée officiellement, plusieurs sources évoquent une fenêtre de lancement pour le premier trimestre 2024. En ce qui concerne les mécaniques de gameplay, elles restent relativement mystérieuses pour l’instant, mais on peut s’attendre à un système de combat dynamique, à la fois au sol et dans l’espace, ainsi qu’à un large éventail de personnages et de véhicules emblématiques de la saga Star Wars.

Un partenariat avec Ubisoft

Star Wars Outlaws marque également une collaboration inédite entre la franchise et le studio de développement Ubisoft. Grâce à l’expertise de ce dernier en matière de conception de mondes ouverts et d’aventures immersives, il y a fort à parier que ce nouveau jeu Star Wars proposera une expérience unique en son genre.

Star Wars Outlaws est un titre qui divise actuellement la communauté des fans de la saga. Avec son univers plus sombre, sa narration complexe et son format en monde ouvert, cette nouvelle itération promet une expérience différente des précédents épisodes.

