Après le succès retentissant de Marvel's Spider-Man et du stand-alone Marvel's Spider-Man, les fans attendent avec impatience des nouvelles concernant Spider-Man 3. Le développeur Insomniac a récemment laissé entrevoir que Miles Morales pourrait être le personnage principal du troisième opus. Dans cet article, nous discuterons de cette possibilité ainsi que d'autres informations intéressantes sur ce jeu très attendu.

Miles Morales pourrait être le nouvel homme-araignée principal

Le développeur Insomniac a révélé dans une interview que Miles Morales serait désormais le nouveau Spider-Man principal de la célèbre série de super-héros sur PS5. Cette décision serait un pas en avant majeur pour la diversité et l’inclusion, offrant aux joueurs la possibilité d’incarner un héros qui leur ressemble davantage que Peter Parker.

Une collaboration possible entre Peter Parker et Miles Morales

Dans Marvel’s Spider-Man 2, sorti en octobre 2023, la grande nouveauté fut la collaboration entre nos deux super-héros, Peter Parker et Miles Morales. Il est donc plausible qu’en mettant l’accent sur Miles Morales comme personnage principal dans Spider-Man 3, une collaboration encore plus étroite entre les deux hommes-araignées puisse être développée.

L’importance de la collaboration et du travail d’équipe

Les joueurs pourraient potentiellement passer librement d’un personnage à l’autre, en fonction de leurs préférences ou des besoins spécifiques d’une mission.

Les différentes compétences et les pouvoirs de Peter et Miles pourraient être complémentaires et nécessaires pour résoudre certaines situations.

Dans certains cas, il pourrait y avoir une coopération simultanée des deux Spider-Man, par exemple, en combinant leur force pour déplacer un objet lourd.

Un doublage français avec Stéphane Bak ?

Le comédien français Stéphane Bak, âgé de 27 ans, a été mentionné dans des rumeurs comme étant celui qui pourrait donner sa voix à Miles Morales dans la version française du jeu. Avec une carrière comprenant des sketches, des adaptations de BD et des rôles chez Marie-Castille Mention-Schaar ou Robert Guédiguian, Stéphane Bak apporterait son talent indéniable au personnage de Miles.

Toujours plus d’action et d’aventures

Malgré le potentiel changement de focus vers Miles Morales, on peut s’attendre à ce que Spider-Man 3 offre encore plus d’action et d’aventure que les opus précédents. Insomniac ayant déjà prouvé à maintes reprises qu’ils sont maîtres dans la création de jeux blockbuster palpitants, les fans ont de bonnes raisons d’être impatients.

Des ennemis toujours plus coriaces et variés

Des missions secondaires intrigantes et addictives

Un monde ouvert encore plus riche et détaillé

La date de sortie reste incertaine

Aucune date de sortie n’a été annoncée jusqu’à présent pour Spider-Man 3. Cependant, compte tenu du succès des précédents opus et de l’enthousiasme des fans, il est probable que le développeur travaille déjà dur sur la suite. Les joueurs devront néanmoins s’armer de patience en attendant d’en savoir plus.

L’idée d’avoir Miles Morales comme personnage principal dans Spider-Man 3 ajoute une nouvelle dimension passionnante à cette série de jeux populaires. Avec un accent possible sur la collaboration entre Peter Parker et Miles Morales, les perspectives de gameplay innovantes et dynamiques sont infinies. Les fans ont tout lieu de se réjouir de la suite de cette saga épique !