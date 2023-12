South Park : Snow Day dévoile une édition collector unique et sa date de sortie

Dévoilé en août 2022, le jeu South Park : Snow Day fait à nouveau parler de lui avec l'annonce de sa date de sortie et d'une édition collector pour le moins originale. Prévu pour le 26 mars 2024 sur Xbox Series X|S, PS5, Nintendo Switch et PC, le titre promet un tout nouvel épisode dans l'univers de South Park. Mais ce n'est pas tout : cette édition spéciale est proposée au prix de 220 € et comprend des éléments exclusifs dignes de la série animée.

Un gameplay renouvelé pour South Park : Snow Day

Contrairement aux RPG sortis en 2014 et 2017, South Park : Snow Day s’aventure dans le genre action avec une expérience solo et coopérative en 3D, offrant une nouvelle facette de l’univers de South Park. Plongez-vous dans les rues enneigées de la ville aux côtés de Cartman, Stan, Kyle et Kenny afin de sauver le monde lors d’une journée de congé scolaire inoubliable.

Les nouveautés de cette aventure hivernale

Un scénario original, mêlant humour et action

Des combats en temps réel, mettant à l’épreuve les talents de chacun des personnages

Une ambiance typiquement South Park, ne dérogeant pas à la règle de la satire et de l’irrévérence

La possibilité d’incarner plusieurs personnages célèbres de la série pour des interactions inédites

L’édition collector : un véritable trésor pour les fans

Cette édition spéciale a été annoncée le 22 décembre à 09 h 34, et elle est vendue au prix de 220 €. Celle-ci comprend un certain nombre d’exclusivités qui raviront les fans de longue date de la série :

Le jeu South Park : Snow Day sur Xbox Series X|S

Un globe de neige Cartman mesurant 12,5 cm de diamètre et 17 cm de hauteur, représentant le personnage emblématique en pleine offensive hivernale.

Des bonus in-game encore tenus secrets

Une édition limitée à ne pas manquer

Notez que cette édition collector sera sûrement en quantité limitée, il est donc recommandé de la précommander rapidement auprès des revendeurs participants. Ne manquez pas votre chance de posséder cet objet de collection unique, témoignant de votre amour pour la série South Park et du jeu vidéo !

Fiche technique de South Park : Snow Day

Genre : Action

Action Éditeur : THQ Nordic

THQ Nordic Développeur : Question Games

Question Games Date de sortie : 26 mars 2024

26 mars 2024 Plateformes prévues : Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC Windows, Nintendo Switch

En conclusion : un jeu prometteur pour les adeptes de la série

Avec cette nouvelle approche, South Park : Snow Day semble prêt à conquérir le cœur des fans de la première heure ainsi que des nouveaux venus. Son mélange d’action et d’humour promet une aventure captivante et fidèle à l’esprit de la série animée. Restez à l’affût des dernières nouvelles et informations sur ce titre en suivant les notifications de notre site.

N’hésitez pas à partager vos impressions et à exprimer votre enthousiasme pour cet opus ! Nous sommes impatients de découvrir ensemble ce que nous réserve South Park : Snow Day.

