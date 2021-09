Sosh : retour sur le succès de la marque d’Orange

Offre low cost, sans engagement et portée par l’opérateur historique Orange, Sosh a su trouver les bonnes combinaisons pour fédérer de nombreux utilisateurs. Elle s’est imposée comme l’une des références sur le territoire national. Découvrez comment elle a effectué un retour à succès.

Une réussite commencée dès son lancement

Ce n’est nullement un hasard si Sosh est aujourd’hui classé parmi les premiers opérateurs de téléphonie mobile en France. En effet, le succès flagrant et grandissant de cet opérateur est le fruit d’un travail de longue haleine qui a débuté dès son lancement.

Le teasing sur les réseaux sociaux

Ciblant principalement les « digital natives » c’est-à-dire la jeune génération informatisée, Sosh s’est fait connaître au grand public en utilisant une technique encore jamais vue en France à cette époque : le teasing sur les réseaux sociaux, plus précisément sur Facebook. Il a notamment fait appel à des ambassadeurs — Pedro Winter ou encore Yelle — pour fédérer sa communauté.

Durant la phase de teasing, les responsables marketing ont savamment entretenu le flou sur cette nouvelle marque basée sur le fait de « pouvoir faire des choses sympas autour d’un intérêt commun ». La marque a d’ailleurs fait de cet aspect communautaire et résolument lifestyle sa marque de fabrique.

Un registre qui détonne

Pour rappel, Sosh apparaît pour la première fois sur le marché français en 2011. La marque est arrivée quelque mois avant le lancement de ses principaux concurrents Free Mobile et B & You. Contrairement à ces derniers, la marque fait le choix de s’inscrire dans un registre décontracté, pop et très coloré pour séduire sa clientèle cible.

Le pari est clairement réussi, car au bout de 3 années seulement, cette filiale d’Orange arrive à convaincre 2,3 millions de personnes, des chiffres qui ont aujourd’hui presque doublé (4 029 millions de personnes).

Obtenir un code promo grâce à la marque de téléphonie mobile

Si un grand nombre de personnes font aujourd’hui le choix de « passer chez Sosh », c’est en grande partie grâce au positionnement de l’opérateur sur le low cost. Pour payer encore moins cher votre forfait mobile, vous pouvez aujourd’hui obtenir un code promo Sosh grâce à des programmes de parrainage. La marque d’Orange propose aussi à ses clients plusieurs forfaits mobiles minimalistes, à petits prix et personnalisables, et ce à partir de 4,99 € par mois.

La marque va encore plus loin pour attirer les consommateurs, car en plus de ses formules classiques qui sont là en fil rouge tout au long de l’année, elle propose également des « séries limitées ». Il s’agit concrètement de promotions ponctuelles qui durent le plus souvent un mois environ et qui vous font bénéficier des offres classiques de Sosh à prix encore plus réduits. Très intéressantes pour les petits budgets, ces offres changent régulièrement. Il est par conséquent recommandé de se tenir informé pour ne pas les rater.

En parrainant vos proches, autrement dit en incitant d’autres personnes à souscrire aux offres de Sosh, vous pouvez gagner jusqu’à 6 mois de forfait. Le parrain n’est pas le seul gagnant puisque le filleul — la personne parrainée — bénéficie également d’un mois gratuit sur le forfait mobile de son choix.

En plus de son programme de parrainage, Sosh consent également à faire des promotions lors de certaines périodes de l’année. Il propose par exemple durant le Black Friday, les fins d’années ou encore les soldes des promotions monstres qui réduisent encore de manière significative le coût de ses différents forfaits et de ses smartphones. Il faut donc être à l’affût pour profiter de toutes ces promotions, car Sosh n’en propose que peu par rapport à ses concurrents.

Une offre sans engagement avec une grande liberté

Les offres de Sosh ont évolué au cours de ses 10 années d’existence. Cependant, le principe reste inchangé : des forfaits low cost sans engagement. Cela signifie que vous pouvez résilier votre forfait à tout moment sans avoir à justifier votre choix. Vous pouvez ainsi soit envoyer une lettre recommandée, soit vous connecter directement sur votre espace client sur le site internet ou l’application de l’opérateur.

Un précurseur pour l’internet mobile

S’il est déjà assez fréquent de voir sur le marché français des offres de téléphonie mobile sans engagement, Sosh a été l’un des précurseurs en matière de forfait internet mobile. Cette marque vous permet, depuis 2013, de profiter d’une offre internet via la Livebox d’Orange sans période minimale d’engagement.

Si l’offre internet de Sosh était jusqu’en 2018 liée à l’obligation de souscrire une offre mobile, elle est depuis disponible de manière totalement indépendante. Vous pouvez désormais prétendre à la boîte Sosh sans pour autant prendre un forfait mobile auprès de la marque d’Orange. Selon vos besoins et votre budget, vous pouvez opter soit pour la box en ADSL/VDSL, soit pour la box avec la fibre optique si vous faites partie des foyers français éligibles au Très Haut Débit.

Les avantages de la boîte Sosh

Quel que soit votre choix, vous pourrez opter entre plusieurs offres comme c’est le cas des forfaits mobiles Sosh et vous désengager quand vous le souhaitez. La boîte Sosh vous permettra de profiter selon vos envies :

D’un accès internet à domicile avec la Livebox ;

D’appels illimités vers les fixes et mobiles en France métropolitaine, les DOM et une centaine de destinations internationaux ;

D’un renvoi d’appels premium (transfert d’appels sur le fixe vers d’autres numéros) ;

De la télévision d’Orange avec décodeur.

Sosh vous propose ainsi les mêmes avantages qu’avec Orange. C’est pourquoi il est intéressant d’obtenir un code promo pour cette marque.

Le succès de la marque porté par Orange

Si Sosh est devenu un opérateur mobile et internet incontournable aujourd’hui, c’est aussi grâce au fait qu’il est porté par Orange. En tant que marque de cet opérateur historique, Sosh profite du réseau mobile et internet de ce dernier. Orange est d’ailleurs aujourd’hui le meilleur réseau mobile en France. Il est également l’opérateur de téléphonie mobile qui offre la couverture réseau la plus étendue sur le territoire national avec une couverture 3G/4G supérieure à 99 %. Pour les appels vocaux et les SMS, il propose une très bonne couverture à 91 % de la population et une bonne couverture à 8 % et une couverture limitée au 1 % restant.

En matière de connexion internet, Orange propose également le réseau le plus développé de l’Hexagone. Si près de 19,3 millions de foyers en France peuvent aujourd’hui être raccordés à la fibre optique d’Orange, 99,7 % sont déjà éligibles à l’ADSL. Il faut savoir que tous les forfaits mobiles de Sosh sont utilisables sur tout le territoire européen, ce qui peut être très pratique pour les utilisateurs qui voyagent régulièrement.

Grâce à sa filiation avec Orange, Sosh profite également de son partenariat avec l’éditeur d’antivirus Kaspersky Lab qui a une très bonne réputation auprès du public. Cette marque vous offre ainsi une protection complète contre les logiciels malveillants et les diverses formes d’arnaque sur internet. La suite de sécurité qu’elle propose vous permet de protéger jusqu’à une demi-dizaine d’appareils (ordinateurs PC ou Mac, smartphones et tablettes Android ou sous OS). Elle propose également un VPN (Virtual Private Network ou réseau de navigation privée en français) qui vous permet non seulement de protéger votre connexion réseau, mais aussi de rester anonyme sur la grande toile.

Un service clientèle innovant des plus efficaces

Si Sosh séduit autant actuellement, c’est bien évidemment pour son offre des plus abordables et qui plus est sans engagement, mais aussi pour son service à la clientèle qui allie parfaitement innovation et efficacité.

Cette marque d’Orange a la particularité de ne pas posséder de boutique physique. Toutes ses offres sont commercialisées exclusivement en ligne. Pour toute demande d’informations, réclamation et autres doléances, vous devez aussi aller sur internet. Vous pouvez :

Poser une question dans la rubrique Assistance de votre Espace client qui est disponible 24 h/24 et 7 j/7 ;

Contacter un webconseiller par chat du lundi au samedi de 8 h à 20 h ;

Aller sur l’un des réseaux sociaux de la marque, sur Twitter notamment, et envoyer un message privé ;

Contacter le service par mail ou par téléphone.

Sosh s’est également construit une communauté solide et engagée qui a mis en place un grand forum d’entraide. Vous pourrez ainsi y poser toutes vos questions et des abonnés se feront un plaisir de vous répondre et de vous partager leurs propres expériences.

Une gestion de votre compte simplifiée

Sosh a déjà mis en place plusieurs autres plateformes pour que vous puissiez vous renseigner et régler vos éventuels problèmes vous-même. C’est le cas entre autres de ses pages FAQ (foire aux questions) et de sa chaîne YouTube où vous pourrez trouver de nombreux tutoriels.

De plus, l’opérateur met également à disposition divers outils qui permettent de gérer non seulement votre compte Sosh, mais aussi vos différents outils. Concrètement, ces outils en question vous permettront de configurer votre mobile, de dépanner vos services, de vérifier la qualité du réseau ou de procéder aux changements nécessaires dans le cadre d’un déménagement.

Le service à la clientèle de Sosh et de sa maison-mère Orange est considéré par les associations de consommateurs telles que UFC que choisir et 60 millions de consommateurs parmi les meilleurs en la matière en France. Il a été démontré que plus de 95 % des utilisateurs se disent satisfaits des services proposés par cet opérateur. Il est donc très intéressant de profiter d’un code promo pour souscrire un contrat à cette marque.