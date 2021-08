Sorare : ce jeu de fantasy football, commencer à investir dès maintenant !

Vous êtes un collectionneur de cartes sportives, un fan invétéré de football ou un trader en devenir ? Découvrez Sorare, une plateforme de jeu combinant le trading, les cartes virtuelles de joueurs de football et le Fantasy Football. Fruit de la startup française du même nom, Sorare est aujourd’hui utilisé par des dizaines de milliers de joueurs à travers le monde et travaille même en partenariat avec des centaines de clubs de football.

Première plateforme de son genre, Sorare est l’idéal pour collectionner des cartes rares de joueurs, investir et jouer en temps réel avec des fans de foot du monde entier. Tour d’horizon donc sur cette plateforme révolutionnaire alliant l’utile à l’agréable.

Présentation

Sorare est un jeu de Fantasy football développé en 2019 par la start-up éponyme. Utilisant la technologie Blockchain basée sur Ethereum, cette plateforme permet aux joueurs d’acheter, d’échanger, de vendre et de gérer une équipe de foot virtuelle. Cela est possible grâce à l’utilisation de NFT (jetons non fongibles) prenant la forme de cartes de joueurs virtuelles que l’on peut acheter ou gagner au cours de différents tournois organisés chaque semaine par Sorare.

Cette plateforme fonctionne ainsi grâce à la collection et à l’utilisation de ces NFT uniques, authentifiées et dotées de valeurs monétaires réelles dont les toutes premières sont offertes à l’ouverture de compte pour chaque joueur.

Réparties sur différents niveaux en fonction de leur rareté, ces cartes sont créées en partenariat avec des clubs de football réels. Une fois que vous aurez regroupé un certain nombre de cartes virtuelles, vous pouvez alors créer une équipe de foot virtuelle, participer à des tournois de Fantasy Football en ligne, vendre/échanger vos cartes ou acheter des cartes rares ou en édition limitée.

La société

Sorare est une startup lancée en 2019 par Nicolas Julia et Adrien Montfort, deux visionnaires français qui ont fait le pari fou de créer une plateforme dédiée aux fans invétérés de football. La recette fait alors mouche puisque depuis sa création, Sorare a vendu pour plus de 60 millions d’euros de cartes numériques. Ce sont d’ailleurs près de 140 clubs, dont des clubs de la Fédération française de football, qui travaillent ainsi en partenariat avec Sorare pour éditer chaque saison au maximum 111 cartes par joueurs. Grâce à cette notoriété désormais acquise, la startup a ainsi réalisé une levée de fonds de 40 millions d’euros au début de cette année.

Antoine Griezmann et le fonds d’investissement appartenant à Xavier Niel font partie des investisseurs ayant été séduits par le concept. De plus, Sorare envisage de réaliser dans les prochains mois un tour de table de plus de 500 millions d’euros afin d’intégrer le prestigieux club des licornes françaises.

Le concept de jeu de cartes

Sorare propose un jeu de Football Fantasy basé sur un jeu de cartes, le but étant de collectionner des cartes numériques à l’effigie de joueurs de foot. À son inscription, chaque joueur reçoit d’emblée des cartes de joueurs de niveau commun après avoir choisi ses trois équipes de football préférées.

Ces cartes peuvent d’abord être utilisées pour créer une équipe virtuelle qui jouera uniquement dans le cadre de championnats gratuits dits Rookies. Une fois les 4 jours d’accès aux compétitions Rookie passés, chaque joueur, également appelé « manager », sera invité à intégrer les différentes Ligues proposées sur la plateforme. Il pourra alors gagner des cartes (ou des ETH) s’il sort vainqueur d’un ou de plusieurs championnats de ligues. C’est le total de points par équipe qui détermine le vainqueur, un total de point obtenu en additionnant les points attribués à chaque joueur pendant le tournoi. Les managers peuvent également acheter des cartes virtuelles via Sorare pour constituer une équipe plus forte.

D’ailleurs, les performances réelles des joueurs sont transposées sur le jeu afin d’imiter les conditions réelles des championnats de foot que l’on connaît. Outre l’achat et les cartes offertes en guise de récompenses, Sorare met également des cartes rares aux enchères. Néanmoins, peu importe la manière avec laquelle chaque manager gagne une carte, chacune de ces cartes virtuelles (hormis les cartes communes offertes à l’inscription) est associée à un Token, le point de départ donc pour disposer d’actifs en cryptomonnaies. En effet, constituant des NFT (tokens non fongibles), ces cartes sont uniques et sont dotées d’une valeur réelle.

Elles peuvent ainsi être vendues, échangées ou achetées sur Sorare, mais aussi en dehors de la plateforme. De plus, il existe quatre types de cartes sur Sorare : cartes de niveau commun, cartes rares, cartes uniques et cartes super rares. En fonction de leur rareté, ces cartes peuvent être estimées à plusieurs milliers d’euros et peuvent aussi servir d’actifs en ETH.

Pour s’inscrire sur Sorare, rien de plus simple. Il suffit d’emblée de se rendre sur le site officiel de la plateforme et de cliquer sur l’onglet « S’inscrire ». Il faudra alors inscrire son adresse e-mail, se créer un pseudo modifiable par la suite et créer un mot de passe. Une fois cela fait, un e-mail de confirmation sera envoyé, un e-mail dans lequel il faudra cliquer sur le bouton « Confirmer mon compte » pour continuer son inscription. L’inscription continuera alors en créant son club tel un vrai manager.

D’emblée, il faudra choisir un nom de club et trois de ses équipes préférées. Une fois cela fait, des cartes gratuites à l’effigie de joueurs appartenant à ces clubs choisis seront offertes aux nouveaux inscrits. Ces derniers peuvent alors intégrer le championnat gratuit Rookie ou acheter directement d’autres cartes pour intégrer directement d’autres ligues.

Les cartes

En tant que NFT, les cartes Sorare sont uniques, authentiques et inscrites dans la blockchain du réseau Ethereum. Une fois acquises, ces cartes sont alors la propriété à vie du manager. Ce dernier peut alors les vendre ou les échanger à leur guise. Les cartes de Sorare sont par ailleurs divisées en quatre catégories :

Les cartes communes (cartes blanches) : ce sont des cartes gratuites offertes à l’inscription et qui n’ont pas de valeur financière. Elles ne peuvent pas être vendues, mais sont néanmoins essentielles pour former une équipe.

Les cartes rares (cartes rouges) : éditées en 100 exemplaires par joueur et par saison, ces cartes engrangent un bonus de 5% sur la note du joueur (à condition de posséder la carte de la saison en cours)

Les cartes super rares (cartes bleues) : éditées en 10 exemplaires par joueur et par saison, ces cartes engrangent un bonus de 25% sur la note du joueur (à condition de posséder la carte de la saison en cours)

Les cartes uniques (cartes marron/noires) : éditées en un seul exemplaire par joueur et par saison, ces cartes engrangent un bonus de 45% sur la note du joueur (à condition de posséder la carte de la saison en cours)

Une fois qu’un joueur possède une carte, il possède le joueur pendant toute sa carrière, et ce, même s’il change de club dans la vraie vie (le maillot n’étant qu’un visuel). Une fois que le joueur arrête alors sa carrière ou joue dans une ligue dont les statistiques ne sont pas gérées par l’OPTA, la carte ne peut plus être utilisée. Mais avant que le joueur de foot ne raccroche les crampons, il est possible de gagner plusieurs championnats avec sa carte numérique en augmentant l’EXP (expérience) de son joueur et en engrangeant ainsi des bonus supplémentaires sur leurs notes à chaque compétition. Cela peut se faire en le faisant jouer dans le centre d’entraînement ou en l’alignant régulièrement en tournois.

D’autre part, pour gagner des cartes sur Sorare, il suffit de (d’):

Participer à des enchères

Acheter des cartes sur le marché

Participer à des tournois

Profiter d’un lien de parrainage pour gagner gratuitement des cartes

Jouer les compétitions

De prime abord, pour créer une équipe virtuelle sur Sorare, il est nécessaire d’avoir un gardien, un attaquant, un milieu de terrain, un défenseur et un extra (autre que gardien de but). Tout manager débutant sur Sorare passera par ailleurs par le championnat « Rookie league » pour commencer. Dans ce championnat, les managers débutants peuvent faire jouer leurs équipes (au maximum 5 fois) pour ensuite participer à des championnats avec des récompenses plus intéressantes par la suite. Néanmoins, il faut savoir qu’un joueur ne peut participer qu’à une seule ligue à la fois et que pour participer à certains championnats dans le cadre de ligues déterminées, il est nécessaire d’investir dans au moins quatre cartes rares et de remplir certaines conditions. Parmi les ligues dans lesquelles les managers peuvent inscrire leurs équipes se trouvent :

Les structures globales : Ligue Rookie, Ligue All Star (4 divisions) et Ligue U23 (4 divisions)

Les structures régionales : Ligue Champion Europe (4 divisions), Ligue Challenger Europe (4 divisions), Ligue Champion Amérique (4 divisions) et Ligue Champion Asie (4 divisions).

Les structures spéciales : Ligue Entraînement (uniquement pour faire gagner de l’expérience aux joueurs) et Ligue Spéciale de la Semaine (une seule division avec des critères d’admission changeant chaque semaine)

Une fois intégré dans une ligue, le manager fera alors jouer son équipe dans le cadre des fameux Game-Week de Sorare. Chaque joueur se verra attribuer un score (entre 0 et 100) en fonction de ses performances et le score final de chaque équipe sera obtenu en additionnant les scores des joueurs. Il faut d’ailleurs savoir que les scores des joueurs peuvent être boostés par les bonus gagnés lors de l’achat de cartes rares par exemple. Ce sera le score d’équipe qui sera alors utilisé dans le classement de la compétition. En fonction de ce classement, les managers peuvent alors gagner des « rewards » ou ‘récompenses’ qui prendront la forme d’ETH ou de cartes rares.

Acheter des cartes aux enchères et sur le marché

Sorare organise des ventes aux enchères de cartes créées et mises en vente pour la première fois. Ces cartes rares ou uniques mises en vente sur le marché primaire de Sorare (New Sales) permettent aux collectionneurs et aux joueurs d’acquérir des cartes qui prendront de la valeur avec le temps et/ou qui leur permettront d’intégrer une ligue donnée. À tour de rôle, chaque manager enchérit alors sur la carte et comme toute vente aux enchères, c’est le manager qui aura proposé le plus gros montant qui remporte la carte. De plus, pendant ces enchères, il est possible d’acheter des « packs » de cartes qui peuvent contenir des cartes « Super rare » ou « Unique ». Ces packs contiennent 5 cartes de différents joueurs appartenant à un seul et même club.

Pour ce qui est de l’achat sur le marché, Sorare propose aux managers de vendre et d’acheter des cartes d’occasion à d’autres managers. Ce marché est ouvert toute l’année et chaque carte vendue y est présente pendant 48h seulement.

Vendre des cartes

Sur Sorare, chaque manager peut vendre les cartes rares, uniques et super-rares de son choix sur le marché secondaire. Les prix sont alors fixés par chaque manager et la carte est mise en vente pour 48heures sur ce marché. Il est également possible de vendre ses cartes par « Offres directes » et de fixer un prix minimum pour chaque carte à vendre.

Est-ce qu’on peut gagner de l’argent avec Sorare ?

Comme Sorare fonctionne à l’Ethereum, toute transaction qui se fait sur la plateforme se fait dans cette cryptomonnaie. Les ETH acquis sur la plateforme peuvent néanmoins être retirés via des chèques, des virements bancaires ou via Paypal. Il est ainsi possible de gagner de l’argent avec Sorare grâce aux :

–Récompenses gagnées à la fin de chaque compétition : les « rewards » à l’issue des championnats organisés par Sorare peuvent prendre la forme de cartes rares ou d’ETH (Ethereum). Ces ETH peuvent alors servir pour acheter d’autres cartes ou peuvent être retirés.

–Ventes de carte : il est aussi possible de vendre ses cartes sur le marché secondaire ou en « offres directes » de Sorare pour espérer gratter quelques ETH.

-SorareData est une base de données gratuite permettant d’optimiser la construction d’équipes virtuelles sur Sorare, l’achat de joueurs et le suivi de son portefeuille de cartes. Permettant de trouver des cartes en quelques clics (Card Finder), de suivre et d’analyser les enchères en cours (Ongoing auctions) et de créer de manière optimale son équipe (Line Builder), il s’agit d’un outil complet et révolutionnaire qui accompagnera chaque manager dans sa carrière sur Sorare.

Parrainage Sorare

Le parrainage sur Sorare se veut être avantageux tant pour le filleul que pour le parrain. En effet, si un filleul achète 5 cartes sur le marché primaire de Sorare, une carte rare lui sera offerte (ainsi qu’à son parrain). Si le parrain, quant à lui, invite plus de 30 filleuls qui achètent chacun 5 cartes ou plus sur le marché primaire de Sorare, le parrain gagnera une carte unique.

Notre avis sur Sorare

Nous apprécions particulièrement le mode de fonctionnement simple et accessible de Sorare, mais aussi l’aide fournie aux managers débutants (SorareData, tutoriels, etc.). De plus, il est possible d’acheter directement des cartes rares afin d’accéder aux ligues de Sorare une fois le mode Rookie passé. Cela permet ainsi aux managers d’accélérer leurs stratégies et d’optimiser au plus vite l’expérience et la performance de leurs joueurs et de leurs équipes.

Conclusion

Au-delà du simple jeu de cartes, Sorare se veut être une plateforme révolutionnaire qui allie le jeu, l’investissement et la stratégie. Véritable tremplin pour les managers en devenir, Sorare se veut également être un moyen de s’essayer au trading via la cryptomonnaie.

