Sorare réalise une levée de fonds record et obtient les droits de La Liga

La startup française Sorare a annoncé récemment avoir conclu un partenariat avec le championnat d’Espagne de football. Ceci permettra alors de disposer de tous les joueurs de la Liga espagnole au sein de la plateforme. Cette nouvelle arrive en même temps que la levée de fonds record d’une valeur de 680 millions de dollars réalisée récemment par la startup.

Sorare, c’est quoi au juste ?

Sorare est une startup française créée en 2019 et qui figure parmi les plus rentables actuellement. La sportech propose un jeu de fantasy football basé sur la collecte de cartes de joueur numériques. Grâce à ces cartes, le joueur peut constituer une équipe virtuelle et participer à différentes compétitions organisées par la plateforme. Les résultats des compétitions se produisent en fonction des performances réelles des joueurs sur le terrain. Le jeu recense actuellement plus de 17 000 joueurs inscrits et environ 3 000 joueurs actifs mensuels.

Un record pour la French Tech

Avec 680 millions de dollars, cette toute récente levée est déjà la troisième réalisée par Sorare depuis sa création en 2019. Il s’agit surtout de la plus importante opération financière de l’histoire de la French Tech. Cette levée de fonds constitue également la plus grosse série B que l’on ait réalisée en Europe jusqu’à ce jour.

L’opération menée par Softbank a rassemblé plusieurs nouveaux investisseurs ainsi que d’autres plus anciens. L’on recense aussi des footballeurs partenaires de la plateforme tels qu’Antoine Griezmann, Gerard Piqué, Rio Ferdinand ou encore César Azpilicueta.

Cette plus grosse levée de fonds de l’histoire de la French Tech permet à Sorare d’augmenter sa valorisation à 4,3 milliards de dollars. Cela en fait tout simplement la licorne française la mieux valorisée actuellement. Avec une prévision de revenus d’une valeur de 100 millions de dollars pour cette année 2021, la jeune entreprise fait également preuve d’une rentabilité exemplaire.

L’intégralité du championnat espagnol

En parallèle avec cette levée de fonds, la sportech française a récemment signé un nouveau partenariat avec le championnat d’Espagne. En effet, la Liga espagnole a choisi la jeune pousse française pour s’introduire dans le monde des NFT. Ainsi, le jeu de fantasy football va désormais accueillir les stars de la puissante Liga.

Le géant du NFT dédié au football dispose désormais de l’intégralité des joueurs de la Liga Santander et de La Liga SmartBank, respectivement les championnats d’Espagne professionnels de première et deuxième division. Ces deux championnats viennent alors énormément élargir les rangs des 126 clubs de football disponibles auparavant sur la plateforme. Avec des pépites comme le Real de Madrid, le FC Barcelone ou encore l’Atlético de Madrid, Sorare se présente plus que jamais comme une référence du fantasy football.

Élargir davantage son public

Ces différentes opérations permettront à Sorare d’atteindre un objectif bien défini, à savoir révolutionner le monde des jeux de football. La startup nouer établir des liens plus intenses entre les supporters et les joueurs de leurs clubs préférés. Les nouvelles licences vont également aider à élargir le public de la plateforme.

Enfin, dans cette même optique, Sorare prévoit également d’explorer d’autres sports en plus du football. Cela en fera alors la référence du fantasy sports. En somme, cela permettra à Sorare de maîtriser trois grands marchés à forts potentiels dont Les NFT, les fantasy sports et les cartes à collectionner.