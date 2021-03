Sorare le jeu de fantasy football mondial obtient un financement de 40 millions d’euros

Sorare est une récente start-up originaire de France qui produit des cartes à collectionner de joueurs de football sous la forme de NFT. L’entreprise vient d’annoncer officiellement l’obtention d’un financement de 40 millions d’euros ! Zoom sur tous les détails de cette vertigineuse levée de fonds…

Un jeu de cartes numériques à collectionner

Fondée en 2018 par Adrien Montfort et Nicolas Julia, la start-up Sorare a créé un jeu de cartes digitales à collectionner dont chaque carte représente un joueur de football célèbre. Ces cartes, qui sont officiellement licenciées et à tirage limité (certaines cartes très rares, comme celle de Diego Maradona, coûtent aujourd’hui près de 300 000 euros !), sont en quelque sorte la version numérique des vignettes en papier commercialisées par Panini. Elles sont distribuées sous la forme de jetons aux spécificités uniques nommés “NFT”.

COMMENCEZ À JOUER SUR SORARE

“Sorare est le fruit de notre passion pour le ballon rond. Nous avons inventé un concept de jeu grâce auquel les fans de football peuvent interagir entre eux et former ainsi une communauté planétaire”, déclare avec fierté Nicolas Julia, PDG de la start-up localisée en région parisienne.

Une technologie blockchain innovante

Outre l’aspect “collection”, chaque détenteur de cartes Sorare peut les utiliser pour constituer des équipes et tenter ainsi de remporter des gains proportionnels aux scores de ces mêmes équipes lors de véritables matchs.

Ce concept ressemble à celui du jeu en ligne “Mon Petit Gazon” (MPG), son concurrent qui compte 1,5 million de joueurs. Cependant, la technologie blockchain basée sur l’Ethereum qu’utilise la start-up fait ici toute la différence. Celle-ci permet l’échange d’objets digitaux via la création d’un système de rareté utilisant des NFT, c’est-à-dire des jetons non fongibles. Cette méthode garantit une parfaite transparence et une sécurité renforcée des transactions des utilisateurs.

Une augmentation de volume tout simplement vertigineuse !

Depuis quelque temps, les NFT ont justement le vent en poupe. Ceux liés aux secteurs artistiques ont par exemple connu une augmentation impressionnante l’année dernière et cette expansion semble se poursuivre en 2021…

Sorare a su saisir cette occasion. Ces derniers mois, son volume a connu une multiplication par 70, passant ainsi d’un volume de 50 000 euros en janvier 2020, à plus de 3,5 millions d’euros un an plus tard !

Une levée de fonds couronnée de succès

Il y a quelques jours, la start-up a révélé avoir bouclé une ronde de financement de série A s’élevant à 40 millions d’euros. En France, il s’agit d’une somme inégalée pour une entreprise spécialisée dans la crypto-monnaie. Les investisseurs de cette collecte de fonds comptent notamment Benchmark, Accel, Alexis Ohanian (qui a cofondé Reddit), l’entrepreneur américain Gary Vaynerchuk et, surprise, le footballeur Antoine Griezmann. Grâce à ces derniers, Sorare a obtenu pas moins de 48 millions d’euros en moins de 12 mois.

Cette coquette somme permettra à Sorare d’engager de nouveaux salariés, de développer son application pour smartphones ou tablettes et à attirer de nouveaux clients. “Cette levée est décisive pour notre start-up et pour les nombreux utilisateurs de notre produit. Elle nous donne accès à d’autres marchés et permet une amélioration importante de notre concept”, précise Nicolas Julia, le cocréateur et président de Sorare.

PSG, Real Madrid, Bayern Munich, Juventus… Sorare compte déjà de nombreux partenaires parmi les plus célèbres clubs de football basés en Europe (sa plateforme compte actuellement 130 clubs). Toutefois, la start-up souhaite étendre ces partenariats à d’autres équipes, dont les vingt meilleures ligues mondiales, afin de les incorporer dans son jeu de cartes à collectionner. Le NFT semble donc avoir de beaux jours devant lui…

COMMENCEZ À JOUER SUR SORARE