Avec l’hiver, les douleurs se réveillent avec en point d’orgue le mal de dos. L’importance de disposer d’un bon matelas est dès lors plus que jamais d’actualité pour un sommeil réparateur et un confort sanitaire au beau fixe !

Pour ce faire, le matelas à mémoire de forme est incontestablement LA solution, lui qui est composé d’une mousse spéciale réagissant à la chaleur du corps. Principalement en polyuréthane, elle a été mise au point par le centre de recherche de la NASA, de quoi inspirer confiance pour des nuits la tête dans les étoiles, autant bénéfiques que réparatrices. Il ne vous reste donc plus qu’à foncer sur les promotions et soldes de saison pour au plus vite en faire l’acquisition. Voici une petite sélection pour un gain certain de temps et d’argent en cette nouvelle année 2021…

Profitez des promotions de cet hiver 2021 pour faire l’acquisition d’un matelas à mémoire de forme !

Les soldes d’hiver chez Emma Matelas : 40% de remise sur le Emma Original

VOIR L'OFFRE -40% SOLDES HIVER EMMA MATELAS

Emma matelas, qui se présente volontiers comme le spécialiste N°1 du matelas en France propose deux modèles à mémoire de forme à des prix particulièrement intéressants. Pas moins de 35 % d’économies sur l’Emma Original d’une dimension de 80 sur 190 cm, le plus vendu sur le territoire français en 2019. Il est doté de trois mousses fruits de plusieurs années de recherche afin de vous garantir à la fois détente et soutien pour définitivement bien dormir.

Et c’est sans compter sur son adaptabilité maximale, son enfoncement progressif et son côté autorégulateur. Si vous recherchez une gamme supérieure, le Emma 02 est sans conteste fait pour vous avec 40 % d’économies, quelle que soit la dimension du matelas. Pour un 180 sur 200 cm vous ne payez alors que 629,40 € au lieu d’un prix d’origine de 1049,00 € !

Les soldes d’hiver chez Hypnia : Jusqu’à -30% sur le site

VOIR L'OFFRE -30% SOLDES HIVER HYPNIA

Hypnia propose de son côté de faire de précieuses économies à travers des offres groupées. N’hésitez pour le coup pas à foncer sur le pack Confort Plus et ses 21 % de réduction (339 € au lieu de 428 €). Il est composé d’un matelas mousse à mémoire de forme, d’une couette, de deux oreillers et d’un protège-matelas. Si vous préférez un matelas à ressorts, optez pour le pack Suprême et ses 19 % d’économies, soit un prix de 619 € au lieu de 768 € pour taille de 140 x 190 cm.

Les soldes d’hiver chez Llitbox Matelas : – 40 % de réduction

VOIR L'OFFRE -40% SOLDES HIVER LLITBOX MATELAS

Tenez-vous bien, de son côté Llitbox Matelas propose 40 % de réduction sur ses matelas à mémoire de forme à l’occasion des promotions d’hiver 2021 ! Des prix pour le coup très abordables pour des produits vraiment haut de gamme, avec en vedette l’Original. Ni trop ferme ni trop flexible, ce matelas pratique qui soulage la pression et soutien le corps tout en conservant sa fraicheur est proposé au prix de 648 € au lieu de 1080 € initialement pour un 140 sur 190 cm.

Les soldes d’hiver chez Eve matelas : Jusqu’à 25% de réduction

VOIR L'OFFRE -25% SOLDES HIVER EVE MATELAS

Eve matelas mise pour sa part sur une offre très alléchante de 25 % de réduction immédiate pour l’achat en simultané d’un matelas à mémoire de forme et d’un sommier. De quoi dire au revoir aux mauvaises nuits grâce aux matelas Classic ou Premium, respectivement vendus à des prix initiaux de 699 € et 899 €. Il serait dommage de ne pas profiter d’une telle offre si vous voulez faire de votre lit le temple de vos nuits !