Signal : la plateforme de messagerie permet maintenant l’échange de cryptomonnaies

Signal, la plateforme de messagerie cryptée, permet désormais le transfert de cryptomonnaies. Actuellement en phase bêta, cette nouvelle fonctionnalité baptisée Signal Payments devrait bientôt débarquer sur la version officielle. Ainsi, tous les utilisateurs de la plateforme pourront bientôt accéder à ce service. Le lancement se fera tout d’abord au Royaume-Uni en attendant une éventuelle arrivée en France.

Profiter de la faiblesse de WhatsApp

Signal figure parmi les applications les plus populaires au premier trimestre de cette année 2021. Elle le doit surtout aux nouvelles conditions d’utilisation de WhatsApp qui permettent au géant de la messagerie de partager des données avec sa maison mère, Facebook. Et comme le géant des réseaux sociaux rencontre souvent des problèmes de confidentialité, ces nouvelles dispositions ont engendré une méfiance au niveau de utilisateurs.

La sécurité et la confidentialité d’abord

De son côté, Signal fait preuve de beaucoup plus de confidentialité vis-à-vis des données de ses utilisateurs. En effet, il crypte tous les messages de bout en bout et aucune information ne pourra filtrer. Signal Payments a vu le jour suite à une collaboration avec MobileCoin (MOB), une cryptomonnaie pensée pour les smartphones.

MobileCoin profite également d’une certaine expérience en termes de confidentialité. Cette association entre l’application de messagerie et la cryptomonnaies ne pourra alors qu’être bénéfique pour les clients soucieux de leur sécurité.

Des transactions financières sans intermédiaire bancaire

La priorité de Signal dans cette nouvelle fonction est évidemment la confidentialité des données et des transactions. Bien que de nombreuses applications permettent d’effectuer des transactions financières, celles-ci nécessitent généralement un intermédiaire bancaire. La banque partenaire aura alors accès à toutes les informations concernant vos différentes transactions.

Avec Signal Paiements, l’on s’affranchira des banques pour les transactions. En effet, l’échange de cryptomonnaies s’effectue directement de portefeuille à portefeuille. Ainsi, seul l’expéditeur et le destinataire auront accès aux informations sur les transactions.

Pour le moment, Signal Payments ne prend encore en charge que la cryptomonnaie MobileCoin. L’accès à la fonctionnalité se limitera également dans un premier temps au Royaume-Uni. Toutefois, ceci constitue un excellent début pour des transactions financières sécurisées. De plus, l’on peut toujours espérer que d’autres cryptomonnaies viendront s’ajouter à la liste et que le service se généralise dans plus de pays.