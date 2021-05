Sharp AQUOS R6 : Sharp dévoile le meilleur smartphone de l’année

Le constructeur japonais Sharp vient d’officialiser un nouveau smartphone ultra haut de gamme, le Sharp Aquos R6. Compte tenu de sa fiche technique, il s’agit vraisemblablement du meilleur smartphone que l’on ait vu cette année. Que ce soit au niveau de l’écran, des performances ou bien de l’appareil photo, l’Aquos R6 place les nouvelles références sur le marché.

Un écran époustouflant

Au premier contact, l’on tombe immédiatement sur l’excellent écran du smartphone. Il s’agit d’une dalle IGZO OLED WUXGA de 6,6 pouces avec une définition de 1260 x 2730 pixels. Mais le plus plus impressionnant réside dans son taux de rafraichissement. En effet, l’écran dispose d’un taux de rafraîchissement dynamique allant jusqu’à 240 Hz, là où la majorité des autres smartphone haut de gamme du marché se limitent à 120 Hz. De plus, cette dalle dispose également de la plus haute luminosité du marché avec 2000 nits.

Des performances au top

À l’intérieur, on retrouve quelque chose de plus classique avec un SoC Qualcomm Snapdragon 888 associé à 12 Go de RAM et 128 Go de stockage UFS 3.1. Le tout est alimenté par une grosse batterie de 5000 mAh, ce qui sera suffisant même pour un tel écran.

À part cela, l’Aquos R6 présente également la particularité d’avoir une très large zone de détection des empreintes. Par conséquent, le smartphone peut effectuer une authentification à deux doigts. Selon le constructeur japonais, l’appareil sera 20 fois plus sécurisé que pour une authentification à un seul doigt.

Un capteur photo géant

L’Aquos R6 fait également des merveilles côté photo. Nous avons ici un capteur géant de 1 pouce développé en partenariat avec Leica. Il s’agit d’un objectif ultra grand-angle avec une ouverture de f/1,9 et une distance focale de 19 mm. En découpant l’image à 20,2 mégapixels, l’on peut revenir à une prise de vue standard d’une focale de 24 mm.

En somme, cet objectif remplace à lui tout seul les trois principaux capteurs que l’on retrouve actuellement sur la majorité des smartphones du marché. Il est toutefois accompagné d’un capteur 3D ToF et d’une caméra selfie de 12,6 mégapixels.

Leica se charge également du traitement logiciel des photos. En exploitant à fond la taille du capteur, l’on obtient des photos beaucoup plus nettes en basse luminosité avec 40 % moins de bruit.

Bien qu’il s’agisse d’un smartphone hors normes, il y a peu de chance que le Sharp Aquos R6 débarque un jour dans nos contrées, Sharp ayant pris l’habitude de réserver ses produits au marché japonais. Néanmoins, il peut très bien placer de nouvelles références dans la téléphonie mobile et les autres constructeurs pourraient lui emboiter le pas à l’avenir.