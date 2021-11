Samsung : une mise à jour de sécurité vient d’être lancée pour les Galaxy

Alors qu’Android 12 pour les appareils Samsung semble plus cohérent de jour en jour, la firme coréenne continue à développer des correctifs de sécurité mensuels. Pour novembre 2021, certains modèles Galaxy profitent déjà des dernières mises à jour.

Selon le rapport mensuel Samsung Security Maintenance Release (SMR), la dernière mise à jour apporte des corrections aux douzaines de problèmes courants sur les appareils. Cela inclut un certain nombre de correctifs de Google, dont trois vulnérabilités « critiques », 20 vulnérabilités « à haut risque » et deux vulnérabilités « à risque modéré ».

Les changements apportés par la mise à jour

Fidèle à l’excellent bilan des premières versions de correctifs de sécurité, la mise à jour de novembre 2021 est assez « importante » étant donné que sa taille est d’environ 225 Mo. La màj de sécurité résout plusieurs problèmes spécifiques à la série Samsung Galaxy à travers le monde.

Ceux qui téléchargent déjà l’OTA dans les régions sélectionnées peuvent trouver dans les journaux des modifications des « fonctions nouvelles et étendues ». Samsung a l’habitude de proposer des mises à jour imprévues sur du matériel antérieur, mais cette fois-ci, ce dernier n’est pas pris en compte.

Ainsi, on ne connaît pas les critères que le groupe a utilisés pour s’assurer que tous les appareils sont couverts par cette nouvelle mise à jour.

Les appareils concernés par la mise à jour de novembre 2021

Comme c’est le cas pour à peu près toutes les listes de mises à jour de sécurité, la firme coréenne essaie de couvrir et de protéger plusieurs séries de smartphones. Dans la liste des appareils éligibles aux mises à jour s’affichent plus de 100 modèles de la gamme Galaxy.

Parmi eux, on recense plus de 40 smartphones pouvant obtenir des correctifs mensuels, 60 pouvant obtenir des mises à jour trimestrielles et plus de 40 autres éligibles aux mises à jour semestrielles. Il faut noter que le produit phare du moment de la série Galaxy S a été le tout premier à la recevoir.

Elle commence à se déployer sur les séries Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra à travers le monde. Dans ce cas, si votre région n’était pas éligible au départ ou si vous n’aviez pas encore vu le dernier correctif, vous devriez pouvoir mettre à jour votre appareil Galaxy.