Samsung : une mise à jour apporte à d’anciens modèles certaines fonctionnalités de la Galaxy Watch4

Parallèlement à la sortie de sa mise à jour One UI 4.0, Samsung lève la voile sur un nouveau logiciel Galaxy Watch qui apporterait à 4 anciennes montres intelligentes des fonctionnalités de sa gamme Watch 4. Ces modèles arboreront de nouveaux cadrans, des capacités avancées de détection des chutes et des fonctionnalités de surveillance de la santé.

Selon la déclaration de Sammobile, les propriétaires de Galaxy Watch Active, Galaxy Watch, Galaxy Watch 3 et Galaxy Watch Active 2 auront certainement la chance de profiter de la nouvelle version. Cependant, la mise à jour ne sera pas disponible les anciens modèles Galaxy Watch/Watch Active.

Des fonctionnalités plus qu’intéressantes

Samsung a commencé à introduire certaines de ces fonctionnalités sur la Galaxy Watch4 le mois dernier. Les utilisateurs peuvent alors profiter des options de personnalisation supplémentaires, (couleurs du texte, arrière-plans). La fonctionnalité Groupe challenge a aussi été mise à jour. Elle vous permet désormais de vous entrainer avec des amis ou les membres de votre famille afin d’atteindre des objectifs.

Vous pouvez toujours les ajouter à un défi. Par ailleurs, la fonction Samsung Health Monitor qui vous permet de mesurer votre tension artérielle et votre ECG s’étend aussi à de nouveaux marchés et arrive sur les Galaxy Watch Active2 et Watch3.

Les propriétaires de Galaxy Watch Active2 et Watch3 pourront choisir un niveau de sensibilité plus élevé pour la détection des chutes, ce qui permettra aux montres intelligentes de détecter une chute même lorsque vous êtes immobile. Cette fonctionnalité n’est pas disponible sur les montres Galaxy Watch et Watch Active d’origine puisqu’elles ne disposent pas des capteurs nécessaires.

Des conceptions introduites petit à petit

Pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs, la firme coréenne propose 10 nouveaux cadrans à toutes ses Galaxy Watch basées sur Tizen. Ces conceptions ont d’abord été introduites sur la Galaxy Watch4. Vous pouvez les personnaliser en changeant les couleurs d’arrière-plan et de texte.

Le constructeur a déjà commencé à déployer la mise à jour des variantes Bluetooth des montres intelligentes. Pour le moment, elle sera disponible en Corée et aux États-Unis. Les versions LTE et le reste du monde recevront quant à eux la nouvelle mise à jour dans les mois à venir. Le plus impressionnant dans le déploiement de la mise à jour, c’est que même la Galaxy Watch en a profité alors que son premier lancement date d’il y a 3 ans déjà.