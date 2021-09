Samsung reste sur sa lancée et sort deux nouveaux smartphones pliables

Samsung vient d’officialiser les nouveaux fleurons de sa gamme de smartphones pliables avec deux modèles de Galaxy Z. Dans la lignée de cette gamme lancée en 2019, on retrouve ainsi le Galaxy Z Flip 3 et le Galaxy Z Fold 3. Avec ces nouveaux bijoux, le numéro un mondial des smartphones entend bien démocratiser l’utilisation de cette catégorie de mobiles jusque-là encore difficilement accessible pour tout le monde.

LE GALAXY Z FLIP 3 : UN SMARTPHONE QUI TIENT DANS LA POCHE EN 2021

Le premier modèle, le Galaxy Z Flip 3, reste parfaitement dans la continuité des précédents Galaxy Z Flip. Il s’agit d’un smartphone qui se replie sur lui-même pour ne former qu’un tout petit bloc, à l’image des téléphones à clapet d’autrefois.

En étant replié, l’appareil ne fait que 8,64 cm de haut, assez compact pour se glisser dans la poche de n’importe quel pantalon. Il embarque un écran externe de 1,9 pouces pouvant afficher les notifications ainsi que quelques widgets. Dans cet état, le smartphone se montre beaucoup plus robuste que les smartphones standards actuels.

Déplié, le Z Flip 3 offre un écran de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il dispose d’un double appareil photo, l’un grand-angle et l’autre ultra grand-angle, tous deux dotés de capteurs de 12 mégapixels. À l’intérieur, le Z Flip 3 affiche un SoC Snapdragon 888, 8 Go de RAM, jusqu’à 256 Go de stockage et une batterie de 3300 mAh.

LE GALAXY Z FOLD 3 : UN LARGE ÉCRAN POUR PLUS D’IMMERSION

Le second modèle, le Galaxy Z Fold 3, mise davantage sur la grandeur. Il ressemble alors à un smartphone normal qui peut se déplier afin de laisser place à un écran plus vaste, tel un livre que l’on ouvre.

Replié, le Z Fold 3 possède un écran de 6,2 pouces offrant la même expérience qu’un smartphone ordinaire. Ouvert, le smartphone de Samsung propose un large écran de 7,6 pouces avec une fréquence d’affichage de 120 Hz. Petite particularité, le mobile est compatible avec le stylet S Pen.

Sous le capot, le Z Fold 3 embarque un SoC Snapdragon 888 mais cette fois associé à une mémoire vive de 12 Go, un stockage allant jusqu’à 512 Go et une batterie de 4400 mAh. Pour la photo, trois modules de 12 mégapixels chacun sont présents, dont un grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif.

DÉMOCRATISER LES SMARTPHONES PLIANTS

Si Samsung a déjà proposé des smartphones pliants depuis 2019, cette troisième génération se montre beaucoup plus intéressante que les précédentes. Tout d’abord, chaque smartphone est compatible 5G et fonctionne donc avec n’importe quel forfait 5G.

Ensuite, le constructeur coréen déploie pour la première fois l’étanchéité à l’eau et à la poussière sur cette gamme. Il emploie également des matériaux beaucoup plus solides dont le verre Gorilla Glass Victus. En somme, ces nouveaux modèles sont beaucoup plus costauds pour un usage quotidien.

Surtout, les nouveaux smartphones pliables de Samsung sont vendus à des prix beaucoup plus accessibles que leurs prédécesseurs. En effet, le Galaxy Z Flip 3 coûte 1 059 € à son lancement, soit le prix d’un smartphone premium ordinaire. De son côté, le Galaxy Z Fold 3 est vendu à 1 799 €, soit un rabais de plus de 200 € par rapport à son prédécesseur.