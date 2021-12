Samsung officialise le Galaxy A13 5G : L’entrée de gamme avec un écran 90 Hz

Tout récemment, Samsung vient d’officialiser aux États-Unis l’arrivée sur le marché d’un nouveau smartphone d’entrée de gamme : le Galaxy A13 5G. Ce nouveau modèle à prix abordable aura la lourde tâche de venir défier les marques chinoises telles que les Redmi et Poco de Xiaomi ou encore le redoutable Realme. Pour cela, le smartphone va essayer de populariser la 5G mais surtout les écrans 90 Hz dans ce segment de prix.

Un bel écran 90 Hz

Le principal argument de vente de ce Galaxy A13 5G réside dans son écran. L’on trouve ici une dalle IPS LCD de 6,5 pouces Full HD+ avec un format en 20:9. Mais là où la dalle fait sensation forte, c’est au niveau du taux de rafraîchissement. En effet, elle dispose d’une fréquence d’affichage de 90 Hz adaptatif.

L’écran est marqué en son milieu par une encoche en forme de goutte d’eau. L’entrée de gamme de chez Samsung n’aura donc pas encore droit au poinçon dans l’écran contrairement aux concurrents tels que le Realme 8. Mais comme l’appareil tient dans des dimensions de 164,5 x 76,5 x 8,8 mm, l’écran arrive tout de même à occuper plus de 81% de la face avant.

Une fiche technique correcte

Du côté de la fiche technique, l’on a ici clairement affaire à un modèle d’entrée de gamme. Le Galalxy A13 5G utilise le SoC MediaTek Dimensity 700 que l’on retrouvait déjà sur le Realme 8 5G. en somme, cela lui permettra notamment une compatibilité avec la 5G, une belle prestation dans cette gamme d’appareils.

La puce de MediaTek est épaulée par 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. En gros, elle se montrera suffisante pour les usages basiques telles que la navigation web, le visionnage de vidéos et même quelques jeux pas très gourmands. L’alimentation se remet à une grosse batterie de 5000 mAh avec une recharge limitée à 15 W.

Concernant la photo, Le Galaxy A13 5G embarque un appareil photo à triple capteurs. Ceux-ci comprennent :

Un objectif principal de 50 mégapixels ouvrant à f/1,8 ;

Un module macro de 2 mégapixels ;

Un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

A l’avant, l’on dispose d’une caméra frontale de 5 mégapixels logée dans l’encoche en goutte d’eau.

Prix et disponibilité du Galaxy A13 5G

Le Galaxy A13 5G n’a pour le moment été officialisé que du côté des Etats-Unis. L’on attendra donc encore un peu avant de le voir débarquer en France. Toutefois, cela ne devrait pas trop tarder et le nouveau smartphone Samsung devrait arriver en Europe vers le début de l’année 2022.

Aux États-Unis, le Samsung Galaxy A13 5G sera vendu à un prix de 250 dollars. Cela équivaut à environ 220 € HT, un tarif légèrement plus cher que celui de son prédécesseur, le Galaxy A12, qui ne coutait que 189 € à son lancement. L’on pourra néanmoins justifier cette hausse du prix par l’arrivée de la 5G et les améliorations du côté de l’écran.