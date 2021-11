Samsung : mise à jour des modules Goog Lock pour One UI 4 lancée à l’avance

Good Lock est l’une des parties les plus populaires de One UI. Les utilisateurs sont nombreux à l’apprécier qu’ils ne veuillent plus s’en passer. Cependant, les participants à One UI Beta sont bien conscients de l’incompatibilité de plusieurs applications et services système lors des tests. Samsung a dû anticiper plusieurs mises à jour avant que tous les modules de Good Lock ne soient totalement compatibles.

Si l’année dernière, nous avons dû attendre janvier pour que ces mises à jour commencent à être déployées, cette année la firme coréenne a pris de l’avance. Cette fois-ci, chaque module de la suite Good Lock sera compatible avec One UI 4 et Android 12.

Des mises à jour disponibles dès maintenant

Cette année, Samsung n’a pas perdu de temps pour commencer avec ses mises à jour Android. En effet, la série Galaxy S21 reçoit sa mise à jour un mois plutôt. En dehors de la série S21, les utilisateurs des Galaxy Fold3, Flip3, S20 et Note 20 pourront aussi profiter de la version bêta dès maintenant.

Pourtant, la plupart de ces terminaux ne s’attendaient pas à une version stable avant décembre ou janvier. Certains modèles n’ont obtenu que des mises à jour de compatibilité alors que d’autres ont reçu de nouvelles fonctionnalités.

Tout ce qui change après la mise à jour

La nouvelle mise à jour n’apporte pas beaucoup de changements. Cependant, quelques fonctionnalités ont tout de même été ajoutées. MultiStar par exemple a obtenu un nouveau menu DeX. Celui-ci permet d’exécuter plus de cinq applications à la fois. Il permet aussi d’utiliser des résolutions plus élevées pour les écrans externes et de rouvrir automatiquement la dernière application que vous avez utilisée avant DeX.

MultiStar a aussi reçu une option qui permet de désactiver le nouvel effet de flou lors du réglage de plusieurs fenêtres. À la suite de la mise à jour, le marc à thème ajoute la possibilité d’utiliser des packs d’icônes téléchargés à partir du Play Store. Cette fonctionnalité a été tant attendue par nombreux utilisateurs. Techniquement, c’était disponible avant Android 12, mais il était limité aux modèles exécutant One UI 3.1.1.

Par ailleurs, SoundAssistant a reçu une mise à jour mineure, ajoutant le thème Material You à la barre des menus rapides et de nouveaux raccourcis pour NFC et DND.