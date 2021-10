Samsung : les futures Galaxy Watch se chargeraient au soleil

La montre intelligente Galaxy Watch 4 et sa déclinaison Galaxy Watch 4 Classic ont été lancées il y a peu de temps. Néanmoins, Samsung, révèle déjà des informations percutantes sur ses futures smartwatches. On parle bien évidemment de la montre intelligente Galaxy Watch 5. Selon le planning du géant coréen, celle qui succèdera à la Galaxy Watch 4 sortira en été 2022, au mois d’août plus précisément.

Il parait que celle-ci sera dotée d’une technologue de recharge solaire, ce qui fera toute sa praticité. Récemment dévoilés, les brevets de la Galaxy Watch 5 de Samsung annoncent l’utilisation de cellules solaires dans la future montre intelligente. Ainsi, la batterie de cette dernière pourra se recharger à la lumière du jour.

Une solution innovante pour l’univers des smartwatches

L’autonomie a toujours été l’un des plus grands problèmes des montres connectées. Étant donné qu’une smartwatch se doit d’être de petite taille (pour pouvoir tenir au poignet), il est évident que sa batterie soit très peu volumineuse. D’ailleurs, un problème lié à la consommation d’énergie a été signalé sur la Galaxy Watch 4. La montre intelligente, étant dotée d’un certain nombre de fonctionnalités (podomètre et compteur de pas qui tournent en permanence), utilise énormément la batterie. L’autonomie de cette dernière se limite donc à 3 jours au maximum.

Forte heureusement, le constructeur coréen a vite trouvé une solution qu’il va directement appliquer sur la Galaxy Watch 5. Il est à noter que la prochaine smartwatch de Samsung sera dotée d’encore plus de fonctionnalités et donc sera plus énergivore que ses prédécesseurs.

La recharge solaire : un projet qui date

L’annonce de la future smartwatch solaire de Samsung a complètement secoué la toile. Pourtant, cette idée n’est pas aussi fraîche qu’elle en a l’air. En effet, le constructeur coréen a annoncé que le brevet a été déposé en 2019, mais l’USPTO ne l’a publié que dernièrement. Samsung projetait donc d’inclure la technologie de recharge solaire à ses montres connectées depuis un moment.

Par ailleurs, Samsung n’est apparemment pas la première entreprise à avoir pensé à cette nouvelle technologie. On retrouve déjà chez Garmin toute une série de montres intelligentes qui peuvent recharger leur batterie au soleil. Toutefois, Garmin annonce que cette technologie ne permet pas à ses smartwatches de se recharger complètement. C’est seulement un moyen d’accroitre le délai entre les charges.

Il reste à voir si Samsung réussira à faire charger ses smartwatches uniquement à l’énergie solaire.