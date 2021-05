RocketChart : la solution pour gérer votre trésorerie

La gestion de la trésorerie constitue un élément clé pour la réussite d’une entreprise. Pour cela, de nombreuses entreprises choisissent d’utiliser un logiciel de trésorerie afin de faciliter la tâche. En effet, un bon logiciel de gestion de la trésorerie permettra de gagner du temps grâce au suivi automatique et en temps réel de la trésorerie. Il vous évitera également de travailler sur des feuilles de calcul laborieuses ainsi que les longues bases de données.

Parmi ces logiciels de trésorerie, on trouve RocketChart. Il s’agit d’un logiciel français de gestion et de prévision de la trésorerie. Lancé officiellement en 2020, le nouveau logiciel commence déjà à se faire une place au sein du marché français et accueille comme client de nombreuses sociétés dans l’hexagone.

À qui se destine RocketChart ?

RocketChart est un logiciel de trésorerie conçu pour une grande variété d’entreprises. Il convient parfaitement aux startups, TPE et aux PME. Il saura alors s’adapter aux besoins des toutes les sociétés de taille limitée. Comme toutes les entreprises ont forcément besoin de gérer leur trésorerie, le logiciel correspond à tous les secteurs d’activités.

Actuellement, le logiciel possède comme principaux clients les entreprises françaises. Vu qu’il a été conçu et élaboré en France, ceci paraît tout à fait normal. Toutefois, l’ambition des fondateurs s’étend largement en dehors des frontières françaises. De ce fait, les entreprises étrangères peuvent également profiter des nombreux avantages de l’outil.

RocketChart est un logiciel entièrement en ligne. Il n’y a en effet aucun téléchargement à faire car un simple navigateur web suffira pour profiter des fonctionnalités du logiciel. Pour y accéder, il faudra passer par le site officiel de l’outil.

L’on vous demandera alors de créer un compte sur la plateforme. Une adresse email, l’identité et le nom de l’entreprise suffiront pour ouvrir le compte. Une fois le compte créé, vous pourrez vous connecter depuis le site en utilisant vos identifiants.

RocketChart possède une interface claire et intuitive. Celle-ci comprend un tableau de bord depuis lequel l’on peut accéder à différentes informations sur votre trésorerie. Plusieurs boutons permettront d’accéder facilement aux différentes fonctions du logiciel.

Dans le cas où vous avez du mal à vous servir de l’outil, vous pourrez toujours contacter le support client. Celui-ci est accessible à tout instant par chat et par email. Vous pouvez aussi téléphoner au service clientèle du lundi au samedi de 8h à 19h. Des conseillers professionnels vous guideront alors à résoudre vos différents problèmes.

Fonctionnalités

Le logiciel RocketChart embarque de nombreuses fonctionnalités très pratiques qui vont énormément faciliter la gestion et le suivi de votre trésorerie.

Suivi de trésorerie

La fonction de suivi automatisé de la trésorerie vous permettra d’améliorer la fiabilité de celui-ci. Vous pourrez paramétrer la catégorisation automatique de vos transactions pour classer les encaissements et les décaissements. Par la suite, votre tableau de trésorerie sera mis à jour au quotidien.

L’on pourra également procéder à la synchronisation bancaire pour mettre à jour automatiquement la trésorerie en fonction des relevés bancaires. Plus tard, le rapprochement entre les données de la banque et la facturation permettra de détecter les paiements effectués ou en retard.

A part cela, l’outil vous aidera également à estimer votre solde de TVA pour préparer votre déclaration. Accédez directement aux indicateurs clés avec une vue analytique sur votre tableau de bord. Vous aurez aussi la possibilité de mesurer les écarts entre vos budgets prévisionnel et réel.

Prévision de trésorerie

Une des principales utilités du logiciel RocketChart consiste en la prévision de trésorerie. Il vous aidera à créer des budgets prévisionnels sur une période bien définie. Cela vous permettra alors de fixer des objectifs annuels, d’évaluer les performances et de prévoir les creux de trésorerie. Pour faciliter la tâche, vous pourrez également importer de données depuis vos outils de facturation.

Par la suite, l’on pourra exporter les données en des feuilles de calcul personnalisables. Ainsi, en seulement quelques clics, vous aurez la possibilité de transmettre les données clés à vos investisseurs, partenaires et autres collaborateurs.

Simulation des scénarios

Grâce au multi-scénarios, vous pourrez simuler différentes hypothèses pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Tout d’abord, l’outil vous permet de dupliquer votre tableau de budget prévisionnel. Par la suite, vous pourrez créer plusieurs scénarios et faire des simulations. Vous pourrez entre autres simuler une baisse du chiffre d’affaires, un investissement, un retard de paiement, un recrutement, etc.

Après cela, l’outil vous permettra de constater les impacts de chaque scénario sur votre trésorerie prévisionnelle. Vous détecterez alors facilement les éventuelles difficultés que vous pourrez rencontrer dans le futur. Finalement, cette fonction constituera un excellent outil d’aide à la décision afin de prendre les bonnes décisions aux bons moments.

Maîtrise des coûts

RocketChart vous aide à maîtriser les dépenses afin de réduire les différents coûts. Vous pouvez synchroniser toutes les dépenses de vos différents comptes bancaires et ce en temps réel. Vous obtiendrez alors une vue globale de l’ensemble des charges de l’entreprise. Par la suite, vous aurez la possibilité de classer automatiquement ces différentes charges grâce au puissant algorithme du logiciel.

Cela permettra alors de constater l’évolution des différentes catégories de dépenses ainsi que la répartition des postes charges. Vous pouvez également consulter en même temps toutes les transactions effectuées au sein d’une même catégorie. Grâce à tout cela, vous pourrez identifier les optimisations possibles pour accroître la rentabilité de l’entreprise.

Aussi, la plateforme constitue un excellent moyen pour comparer le budget prévisionnel et les charges réelles. De ce fait, vous pourrez déduire les modifications à effectuer sur votre budget.

Intégrations

RocketChart offre de nombreuses possibilités d’intégration avec d’autres outils pour augmenter davantage les possibilités. Vous pouvez ainsi connecter vos logiciels de comptabilité, de facturation ainsi que votre outil ERP pour centraliser les données. Cela permet également une synchronisation en temps réel des différentes données afin de générer automatiquement des prévisions de trésorerie.

Tarifs

RocketChart est un logiciel payant. Toutefois, il se démarque par l’application d’un tarif unique incluant toutes les fonctionnalités. Avec cela, l’on ne risque pas de tomber sur une formule d’abonnement inadaptée.

RocketChart est accessible au tarif de 49 € HT/mois par utilisateur. En optant pour un paiement annuel, le prix s’abaisse à 490 € HT/an. Ainsi, l’abonnement annuel permet d’obtenir 2 mois offerts comparé à un abonnement mensuel.

Lors de l’achat du logiciel, vous bénéficierez d’un essai gratuit d’une durée d’une semaine. Cela vous permettra alors de tester l’intégralité des fonctions du logiciel. De plus, il s’agit d’une offre sans engagement et vous pouvez vous retirer à tout moment.

Avantages et Inconvénients

RocketChart possède de nombreux avantages qui en font un excellent logiciel de trésorerie. L’on peut citer :

Interface claire et ergonomique,

De nombreuses fonctionnalités très pratiques (suivi, catégorisation, synchronisations, prévisions, simulations…),

Possibilité d’intégration avec d’autres outils,

Formule d’abonnement simple et sans engagement,

Support client accessible et réactif,

Période d’essai gratuit,

Plateforme en constante évolution avec davantage de fonctions à venir.

Toutefois, l’on peut également citer quelques inconvénients lors de l’utilisation de l’outil :

Pas de version gratuite,

Support client beaucoup plus accessible via chat qu’au téléphone.

Notre avis sur RocketChart

RocketChart est un logiciel de trésorerie relativement jeune, lancé en 2020. Toutefois, cela ne l’empêche pas de proposer des fonctions très pratiques pour les PME, TPE et les startups. En effet, il permet d’une manière générale l’essentiel de ce que l’on peut attendre d’un tel logiciel. Les résultats sur la gestion de la trésorerie de votre entreprise ne peuvent qu’être bénéfiques.

A part cela, le logiciel est en constante évolution. Il en témoigne les nombreuses fonctions supplémentaires en cours de développement et attendues pour bientôt sur la plateforme. Cela permet de pressentir que l’outil deviendra beaucoup plus performant dans un futur assez proche.

Lors de la prise en main de RocketChart, l’on apprécie immédiatement la clarté de son interface. A cela s’ajoute une inscription et une connexion très simple. Au final, l’utilisation du logiciel est très agréable et très ergonomique.

Les tarifs appliqués sont clairs et précis. L’on évitera alors toute éventuelle confusion engendrée par les nombreuses formules d’abonnement. L’on se passera aussi des devis personnalisés à discuter avec l’entreprise, qui au final peuvent s’avérer beaucoup plus cher. De plus, l’on peut résilier son abonnement à tout moment vu qu’il n’y a aucun engagement.

Le support client se montre plutôt réactif et professionnel. L’on apprécie également les différents moyens disponibles pour prendre contact avec l’entreprise. Néanmoins, on peut regretter que le support par téléphone ne soit pas aussi accessible que celui par live chat ou par email.