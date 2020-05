Rekt étend sa gamme sur les bureaux gaming

La marque française Rekt, déjà connue par les joueurs de jeux vidéo pour ses fauteuils de bureau spécialisés pour les gamers, vient d’élargir son offre en s’aventurant maintenant sur le marché des bureaux optimisés pour jouer à des jeux vidéo sur PC. Au menu, la marque propose une gamme composée de quatre nouveaux modèles baptisés R-Desk.

Des bureaux de qualité pour les joueurs

La gamme R-Desk de Rekt se veut être une gamme de tables de bureau parfaitement adaptés à la pratique de jeux vidéo sur PC. Pour cela, elle associe à la fois ergonomie, solidité et optimisation.

Le côté ergonomique met en avant le confort du joueur une fois installé sur le bureau. Pour cela, chaque modèle est livré avec un large tapis de souris lavable à la machine. Il sont également équipés d’un porte gobelet ainsi que d’un repose casque pour accroître davantage le confort.

Le nouveau bureau gaming de Rekt est conçus pour être très résistant. Il est composé d’une ossature métallique renforcée de l’intérieur et couronnée par un plateau en fibre de carbone, ce qui permet de supporter d’importantes charges.

Chaque modèle de la série R-Desk est vendu avec une box de câble management permettant de bien ordonner les différents câblages. Cela permettra de donner un meilleur aspect esthétique à la table.

4 nouveaux bureaux pour tous les besoins

La gamme R-Desk est conçue pour s’adapter aussi bien aux petits espaces qu’aux larges salles de jeux.

Le R-Desk 110

C’est le plus petit modèle de la gamme et conçu spécialement pour les espaces assez étroits avec des dimensions de 112 x 60 x 77 cm. Pouvant supporter un poids de 100 kg, il est vendu à 199 euros, ce qui en fait le modèle le moins cher de la gamme.

Le R-Desk 140

Ce modèle de taille moyenne est parfaitement conforme aux standards habituels des tables PC avec des dimensions de 140 x 64 x 77 cm. Il peut également supporter une charge de 100 kg et son prix s’élève à 259 euros.

Le R-Desk Max 160

Il s’agit du modèle le plus large de la gamme avec une surface de 160 x 75 cm. De plus, sa hauteur peut être ajustée entre 70 et 80 cm. Le poids maximal supporté est aussi de 100 kg et il coûte 289 euros.

Le RGo-Desk 140

Ce modèle dispose d’une surface identique à celle du R-Desk 140. La différence est que le RGo-Desk 140 dispose d’une hauteur réglable entre 73 et 124 cm, ce qui lui permet d’être utilisé même en étant debout. Néanmoins, cela limite la charge supportée à 70 kg. Avec un prix de 499 euros, il s’agit du modèle le plus cher de la gamme.

Pas que pour les joueurs

Les nombreuses qualités ergonomiques et la solidité des bureaux R-Desk font que leur usage ne se limite pas aux seuls gamers. Ainsi, que ce soient des musiciens, des youtubeurs, des graphistes et tous ceux qui passent de longs moments devant leur ordinateur, les bureaux Rekt sont parfaitement adaptés. Ils sont disponibles sur le site officiel de la marque.