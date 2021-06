RED Deal :  Forfait 100 Go pour 15 €/mois avec iPhone 8 offert

Vous avez besoin d’un nouveau smartphone avec une offre internet abordable ? cette promotion chez RED by SFR va certainement vous plaire. Elle vous permettra en effet d’obtenir un forfait internet de 100 Go à prix réduit, avec en prime un iPhone 8 64 Go offert.

Le forfait 100 Go à seulement 15 €/mois

Chez RED, le forfait 100 Go est à seulement 15 €/mois jusqu’au 21 juin 2021, contre 20 € en temps normal. Cette offre nécessite un engagement de 24 mois auprès de l’opérateur de SFR. Le forfait contient une enveloppe internet 4G de 100 Go ainsi que des appels, SMS et MMS illimités. Si vous voyagez, vous aurez également accès à 13 Go d’internet depuis l’Europe et les DOM.

En plus de l’offre mobile, cette promo RED Deal permet également d’obtenir un iPhone 8 reconditionné d’une valeur de 180 €. Examiné sur plus de 30 points de contrôle, il bénéficie d’une garantie de 24 mois. Le mobile est débloqué tout opérateur et l’expédition se fera en 24 heures.

Comment obtenir un iPhone 8 gratuit chez RED by SFR ?

Cette offre RED Deal 100 Go est accessible à tous les nouveaux clients RED. Pour les utilisateurs déjà clients RED by SFR, il faudra impérativement ouvrir une nouvelle ligne mobile. En effet, l’offre ne peut pas s’obtenir en effectuant un changement d’offre sur une ligne existante. Ainsi, tout le monde pourra profiter de l’offre. Il faudra aussi compter l’achat d’une carte SIM à 1 €. Pour pouvoir en profiter, il suffit de vous rendre sur le site de RED by SFR.

Une fois toutes les conditions réunies, RED vous offrira un iPhone 8 64 Go Gris sidéral reconditionné en bon état. Il dispose d’un écran de 4,7 pouces avec une résolution de 1334 x 750 pixels. Il embarque également un appareil photo de 12 mégapixels avec zoom x5 et capable de filmer en 4K à 60 images par seconde.

