Realme GT Neo 2 : le nouveau flagship killer arrive en France

Le constructeur chinois Realme vient d’officialiser la sortie prochaine en France de son nouveau smartphone : le Realme GT Neo 2. Lancé en Asie il y a quelques semaines, l’appareil y a connu un franc succès. Il le doit surtout à une fiche technique très solide qui en fait le meilleur sur le milieu de gamme et même de venir titiller les modèles premium. Le tout se fait à un prix ultra-concurrentiel qui en fait un parfait flagship killer.

Un design plus sobre et un écran de bonne facture

Pour ce GT Neo 2, Realme a opté pour un design plus soigné par rapport aux précédents modèles tels que le Realme 8 etle Realme 8 5G. L’on retrouve toujours le fameux slogan « Dare to leap » sur le modèle à couleur verte mais d’une manière beaucoup plus discrète qu’auparavant. Le dos du smartphone arbore un élégant revêtement mat qui n’attire pas du tout les traces de doigts.

À l’avant, l’on dispose d’une belle dalle OLED 6,62 pouces Full HD+. Avec un ratio de 20:9, il propose alors une résolution de 398 ppp et vient occuper 85,7% de la face avant et profite également d’une protection Corning Gorilla Glass 5. De plus, l’écran propose un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz, offrant une fluidité adaptée à différents types d’usage.

Une fiche technique prometteuse

Pour faire fonctionner son petit bijou, Realme fait appel à un Soc Qualcomm Snapdragon 870 5G qui devrait supporter sans fléchir les différentes tâches qu’on lui soumettra. Celle-ci est épaulée par 8 ou 12 Go de mémoire vive et 128 ou 256 Go de stockage. Autre fait intéressant, l’appareil dispose aussi d’un système de refroidissement avancé qui permettra de limiter la surchauffe, une bonne nouvelle pour les gamers.

L’alimentation de tout ce petit monde se repose sur une grosse batterie de 5000 mAh. Cette dernière supporte la recharge rapide jusqu’à 65 watts. Grâce à cela, l’on pourra recharger complètement la batterie en seulement 35 minutes. Le tout tournera sous Android 11 avec la surcouche logicielle Realme UI 2.0.

Concernant la partie photo, le GT Neo 2 dispose d’un module à trois capteurs composé de :

Un module principal grand-angle de 64 mégapixels équivalent à 26 mm et ouvrant à f/1,8 ;

Un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels avec un angle de vision de 120° et une ouverture de f/2,3 ;

Un capteur macro de 2 mégapixels ouvrant à f/2,4.

Pour les autoportraits, l’on dispose d’une caméra selfie de 16 mégapixels ouvrant à f/2,5. L’appareil pourra filmer en 4K à 30 fps.

Prix et disponibilité

Le constructeur chinois n’a pas encore annoncé la date de commercialisation ni le prix du Realme GT Neo 2. L’on sait néanmoins que ces informations seront révélées le lundi 15 novembre 2021. Vu les tarifs agressifs des modèles précédents, le prix devrait avoisiner les 400 et 500 euros.