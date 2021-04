Realme 8 : Un bon smartphone à petit prix

Realme vient d’officialiser un nouveau smartphone d’entrée de gamme : le Realme 8. Le nouveau venu viendra alors pour satisfaire les utilisateurs recherchant un smartphone convenable pour un budget limité. Mais que vaut vraiment aujourd’hui un smartphone à moins de 200 € ?

Un bel écran

Dès la prise en main du smartphone, l’on admire immédiatement son bel écran. Il s’agit d’une dalle Super AMOLED Full HD de 6,4 pouces. Celle-ci offrira alors des images contrastées ainsi qu’une luminosité à l’épreuve des rayons de soleil. L’écran comporte un poinçon pour l’appareil photo en haut à gauche et abrite un lecteur d’empreintes digitales.

Des performances correctes

Sous le capot, on retrouve une puce MediaTek Helio G95 associée à 6 ou 8 Go de RAM. Cette association vous permettra de faire tourner des jeux assez gourmands avec un niveau de graphisme moyen. Pour le stockage, vous aurez le choix entre 64 Go ou 128 Go extensible via une carte microSD.

Pour l’alimentation, nous avons une grosse batterie de 5 000 mAh. Celle-ci permettra d’atteindre les deux jours d’autonomie sans avoir à réclamer un chargeur. L’appareil supporte également la recharge rapide à 30 W permettant une charge complète en une heure.

Un appareil photo satisfaisant

Côté photo, l’on dispose d’une quadruple caméra dorsale composée de :

Un capteur principal de 64 mégapixels avec une ouverture à f/2.25.

Un module ultra grand-angle de 8 mégapixels avec un angle de vision de 119°.

Un objectif macro de 2 mégapixels avec une distance de prise de vue de 4 cm.

Un capteur noir et blanc de 2 mégapixels pour les portraits.

L’ensemble offre des photos de qualité convenable, surtout à ce prix. Il peut également filmer en 4K à 30 images par seconde.

À l’avant, l’on retrouve une caméra selfie de 16 mégapixels ouvrant à f/2,45. Celle-ci pourra filmer en 1080p à 120 images par seconde.

Prix du Realme 8

Le Realme 8 est disponible sur le marché dès ce 22 avril 2021. Il coûte 199 € pour la version avec 64 Go de stockage et 249 € pour la version à 128 Go de stockage. En ce moment, la version 128 Go est en promotion avec un prix réduit à 229 €.

DISPONIBLE SUR CDISCOUNT