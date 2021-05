Realme 8 5G : Realme lance la 5G à petit prix

Marque de smartphone ayant la plus forte croissance au monde, Relame continue d’impressionner sur le segment des smartphones d’entrée de gamme. Après la sortie du Realme 8, le constructeur chinois vient de lancer une déclinaison 5G de l’appareil, baptisé Realme 8 5G. Coûtant moins de 250 €, il s’agit tout simplement du smartphone 5G le moins cher su marché.

Un écran 90 Hz

Le Realme 8 5G arbore un design assez similaire à celui du Realme 8, mais il se montre plus discret. à l’avant, il embarque un écran IPS Full HD+ de 6,5 pouces. Celui-ci dispose alors d’une définition de 1080 x 2400 pixels pour une résolution de 405 pixels par pouce. Si l’on n’a pas droit à de l’AMOLED, la dalle bénéficie toutefois d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Celle-ci s’avère plutôt agréable pour un mobile d’entrée de gamme.

Une grosse autonomie et 5G à petit prix

A l’intérieur, l’on retrouve un SoC MediaTek Dimensity 700, spécialement choisie pour supporter la 5G. Celle-ci s’accompagne de 4 à 8 Go de mémoire vive qui peut également s’étendre grâce à la RAM dynamique. Pour le stockage, l’on dispose de 64 ou 128 Go extensible jusqu’à 1 To. En fonction de l’environnement réseau, la fonction Smart 5G permet de basculer sans délai de la 4G à la 5G.

Pour faire tourner tout ce petit monde, le Realme 8 5G s’appuie sur une grosse batterie de 5 000 mAh. Celle-ci permettra alors de tenir un grosse journée d’utilisation sans réclamer un chargeur. Aussi, l’appareil supporte la recharge rapide de 18 W, ce qui vous aidera à avoir une charge complète en un peu plus d’une heure.

Un triple capteur photo

Côté photo, Realme opte cette fois pour un module à trois objectifs. L’on retrouve :

Un module principal de 48 mégapixels ouvrant à f/1,8,

Un objectif macro de de 2 mégapixels,

Un capteur noir et blanc de 2 mégapixels.

A l’avant, l’on dispose d’une caméra selfie de 16 mégapixels, logé dans un poinçon sur le coin à gauche de l’écran.

Prix du Realme 8 5G

Le Realme 8 5G est vendu à un prix de 229 € pour la version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. La déclinaison avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage coûte quant à elle 259 €. Toutefois, des offres promotionnelles permettent d’avoir la version 4+64 Go à 199 € sur Amazon et la version 8+128 Go à 229 € chez Fnac.