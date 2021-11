Qu’est-ce que MEGAMIGS, l’événement du jeu-vidéo au Canada ?

Le MEGAMIGS est le plus grand salon du jeu-vidéo au Canada. Il est organisé du 9 au 14 novembre prochain et devrait être riche de diversité aussi bien par l’industrie mondiale que québécoise. Cet événement Canadien du jeu-vidéo est organisé par Productions kaliko et La Guilde du jeu vidéo du Québec.

La partie pour le grand public

Le salon aura cette année une exposition virtuelle entièrement gratuite. Le focus y sera alors mis sur la jouabilité et la découverte. Vous pourrez également profiter d’un grand nombre de kiosques et de vitrines animées par des démos de nouveaux jeux-vidéos, des animations ou encore diverses bandes-annonces. Bien sûr, tous les plus grands studios du jeu vidéo montréalais seront au salon. La Zone Indie sera encore une fois présente : elle favorise la mise en avant des studios indépendants. Vous aurez la possibilité d’assister à des activités de programmation auxquelles participeront différents créateurs de contenu.

Vous êtes désireux de vous rendre au MEGAMIGS ? Pour cela, vous aurez peut-être besoin de l’AVE pour le Canada : l’autorisation de voyage électronique qui vous permettra de vous rendre sur le territoire.

Au MEGAMIGS, vous pourrez également vous rendre au niveau de la Scène Éducation qui a pour but de vous permettre de faire la découverte de nombreux programmes du jeu-vidéo grâce aux directeurs de programmes et aux maisons d’enseignement présentes. Elle constitue donc une superbe opportunité de prendre part à une expérience mémorable tout en travaillant sur son avenir professionnel.

La partie industrie

Au salon MEGAMIGS, il sera aussi possible d’assister à diverses conférences virtuelles tout comme à des activités sur le développement des affaires. Ces dernières auront lieu au cours des 4 premières journées du salon. Les conférences porteront sur les défis du monde de l’industrie du jeu-vidéo. Voici quelques-uns des thèmes qui seront alors abordés : inclusivité, leadership, plateformes de jeux en ligne, le recrutement, etc. Les FAQs vous permettront d’échanger directement avec les conférenciers.

Encore une fois pendant les 4 premières journées du salon, vous pourrez profiter de la plateforme MeetToMatch dans le but d’élargir votre réseau, cet événement regroupe d’habitude plusieurs centaines de participants. L’année dernière, le salon comptait près de 2000 participants, 127 entreprises exposantes, à vu intervenir pas moins de 170 conférenciers et à permis à un millier de rencontres d’affaires d’avoir lieu. Il s’agit bel et bien d’un salon international, puisque 13 différents pays y étaient représentés à travers 70 studios indépendants.