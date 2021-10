Quels sont les accessoires gamers incontournables ?

Les gamers ont des besoins spécifiques pour bien profiter de leurs jeux. Un matériel adéquat et un bon confort sont indispensables pour vivre au mieux sa passion des jeux vidéo. Découvrez les accessoires incontournables pour les gamers et faites-en la meilleure expérience !

Un fauteuil gamer

Lorsqu’on passe de longues heures devant sa console de jeux ou son ordinateur gamer, il est important de prendre de bonnes dispositions pour préserver sa santé. Le dos est l’une des parties les plus exposées. Un bon matériel permet de rester longtemps assis à jouer sans craindre pour son confort et sa santé. Le fauteuil gamer est l’accessoire incontournable pour assurer cela.

C’est un siège très ergonomique avec un design d’une grande esthétique. Il est généralement inspiré des sièges de voitures de sport. Il permet au gamer d’avoir une assise très confortable pour jouer pendant de longues heures. Le dossier d’un fauteuil gamer est conçu de façon à épouser parfaitement le dos.

Il garantit un maximum de stabilité et favorise la circulation sanguine dans tous les muscles du corps. Vous pouvez voir le comparatif des meilleurs fauteuil de Gamer sur ce site ! Vous pourrez vous en inspirer afin de faire un choix judicieux pour votre bureau gamer.

Le casque gamer

Le son est d’une grande importance dans les parties de jeu vidéo. Pour en tirer le maximum de profits, il est primordial d’opter pour un casque gamer plutôt qu’un casque classique ou Bluetooth. Le casque gamer est beaucoup plus adapté pour les jeux. Il est généralement équipé de micro pour favoriser la communication pendant les jeux.

Il existe une multitude de modèles de casques gamer. Pour en choisir un, il faut tenir compte de l’autonomie de la batterie, du design, de la qualité du son et des autres fonctionnalités techniques. Il est recommandé d’avoir un support casque pour ne pas laisser trainer le dispositif.

Un écran idéal

L’écran est un élément décisif avec tous les outils numériques. Dans l’univers des jeux vidéo, il a un intérêt encore plus grand. Il optimise l’expérience du gamer. Afin de profiter du meilleur graphisme possible, il est recommandé d’opter pour un grand écran de qualité. Une taille de 22 pouces est judicieuse pour un écran de gaming. Il faut également tenir compte de la résolution d’image, de l’emplacement du bureau et de la distance de l’écran par rapport aux yeux.

Un clavier avec du répondant

Le clavier est un accessoire incontournable pour un geek. De nombreux jeux requièrent d’effectuer de nombreuses actions simultanées. Certains claviers ne sont tout simplement pas en mesure de réaliser cela. Avec ces derniers, on se retrouve dans une situation où des touches ne répondent pas (effet ghosting).



Il est important d’avoir un clavier gamer avec du répondant pour éviter l’effet ghosting. Vous devriez également tenir compte de switchs pour choisir votre clavier gamer. Il existe des claviers à membranes et des claviers mécaniques. Les premiers permettent d’avoir une frappe plus silencieuse avec une certaine étanchéité. Enfin, vous pourriez rechercher un clavier rétroéclairé.

Une souris pour gamer

Une souris pour professionnel de jeux vidéo est capitale pour accompagner un clavier gamer. Cet accessoire se choisit principalement selon son capteur. On retrouve des souris optiques et des souris laser. Quel que soit le capteur choisi, il est important de surveiller la résolution en PPP (points par pouce) de l’accessoire. Au-delà de 4000, vous avez un outil assez performant. Les boutons, le poids et l’ergonomie sont aussi des critères de choix non négligeables.

Les manettes

Il peut être nécessaire de disposer de bonnes manettes pour développer des stratégies spécifiques. Il faut tenir compte de la console et des jeux auxquels on joue habituellement. De nombreuses mannettes se connectent aisément aux ordinateurs.

Les critères à évaluer pour choisir ses manettes sont bien plus nombreux. Il s’agit notamment de la qualité de fabrication, de la réactivité, de la précision, de l’ergonomie et des possibilités de personnalisation.