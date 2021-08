Quels accessoires pour un setup gaming de qualité ?

En 2021, les jeux vidéos et les consoles de jeu ont atteind une qualité d’image et de contenu tout bonnement incroyable.

Adieu les jeux sur téléphones mobiles à clapets type “Snake”.



Aujourd’hui, les jeux sont jouables sur des consoles Sony, Microsoft, sur applications mobiles pour smartphones ou encore sur PC.

Et pour qu’une partie soit de qualité, le jeu doit etre satisfaisant mais pas seulement, le confort et l’univers du gamer a lui aussi son role à jouer.

Vous allez alors découvrir que ce setup autour du joueur se doit de répondre à des attentes !

1) Un siège confortable

Et oui, il ne manquerait plus que vous ayez des douleurs au dos ou aux lombaires tout en jouant. Une belle chaise de bureau avec des coloris et un bois que vous appréciez particulièrement et ce sera alors déjà un très bon point.

Le fait de réussir une partie, une bonne “game” dépendra aussi de la qualité de votre setup.

Attention toutefois à ne pas sortir constamment l’excuse d’un mauvais setup en raison de vos mauvaises parties.

D’autant que grace à cet article, vous aurez alors tous les ingrédients pour avoir un setup gaming de qualité.

2) Un grand bureau



Ce que l’on vous conseille, c’est avant tout un bureau d’angle. Là, vous aurez alors de l’espace pour placer tout les outils liés au gaming (manettes, télecommandes, casques audios…) et meme le luxe de placer deux écrans de PC ainsi qu’un téléphone portable près de vous !

Les bureaux d’angles peuvent eux aussi etre selectionnés en fonction de leur look, de leurs couleurs ou encore du type de bois que vous appréciez le plus.

3) D’incroyables lampes LED

La luminosité a également son role à jouer. Avec des LED aux coloris de votre choix, vous aurez alors un setup à votre gout et pourrez apporter un peu de clarté sombre en LED à moindre cout.

Les lumières à coloris sombres sont préférables étant donnés que l’écran vous apportera enormement de luminosité et que vos yeux seront focalisées sur l’écran de jeu.

De plus, on le rappelle mais le LED ne consomme que très peu. Plusieurs lampes LED peuvent alors consommer moins qu’une lampe lambda et là, aussi ce serait une belle manière d’optimiser votre setup de manière intéressante.

Pour conclure :



Comme vous avez pu le constater tout au long de cet article, pour avoir un setup gaming de qualité, il vous faut quelques accessoires.

Si possible ces accessoires doivent etre dans le meme style de coloris que votre pièce, histoire d’harmoniser l’ensemble.



Par exemple, un siège confortable alliée à un beau bureau d'angle assez large pour y placer vos divers accessoires en plus de deux voir trois lampes LED suffiront à faire de votre setup gaming, un setup de qualité. Concernant les sièges, sur https://www.chaisepro.fr/ fauteuils-de-bureau.html , vous en trouverez de confortables prets à vous accompagner tout le long de vos parties !



En supplément, pourquoi pas y ajouter une paire de lunettes anti-lumière bleue afin de reposer vos yeux des écrans.

En effet, avec un setup gaming pareil, on le sait que vous allez passer de longues heures à battre des records désormais !