Quelles sont les problémes courants avec les clearomiseurs et comment les éviter ?

Avez-vous déjà rencontré des problèmes de clearomiseur ? Il n’est pas toujours possible d’en déterminer la raison immédiatement. Cependant, le remède est souvent à portée de main et facile à résoudre. Cet article va tenter de vous aider avec une liste des problèmes de clearomiseur les plus fréquents.

Les réservoir originaux des cigarettes électroniques ont été perfectionnés depuis leur création. En conséquence, leur durée de vie et leur utilité se sont améliorées de façon spectaculaire. Composé de verre ou d’acrylique, le réservoir transparent simplifie le remplissage. En outre, plusieurs composants sont désormais remplaçables.

Le remplacement éventuel du réservoir, en particulier, prolonge considérablement la durée de vie d’une e-cigarette ou d’un clearomiseur. Il est possible d’obtenir sans difficulté des composants de rechange à faible coût. Non seulement, durant la durée de vie d’une e-cig, les composants défectueux peuvent créer des problèmes, mais une mauvaise manipulation peut facilement abîmer votre cigarette électronique.

La grande majorité des erreurs commises par les utilisateurs de cigarette électronique peuvent être évitées en suivant les conseils ci-dessous.

Vapoter immédiatement après avoir remplis sont clearomiseur

La patience est une qualité et ceux qui ne sont pas capables d’attendre quelques instants après avoir ajouté du e-liquide dans le réservoir risquent d’avoir une mauvaise surprise. Il faut un certain temps pour que la mèche se remplisse de liquide, surtout si le réservoir était complètement vide avant le remplissage ; un délai de trois à cinq minutes avant l’utilisation est donc un conseil que tout le monde devrait suivre.

Pour le vaping sub ohm ou l’utilisation de substances épaisses, cinq à dix minutes sont suffisantes. Si on vapote trop tôt, la mèche peut commencer à se cokéfier pendant le vapotage et nécessiter le remplacement d’une nouvelle mèche. Si quelques gouttes de liquide sont introduites dans le serpentin après le remplissage pour préparer la mèche, la période de trempage peut être raccourcie.

Dans tous les cas, un temps d’attente suffisant est recommandé pour éviter une brûlure sèche.

Il n’y a pas assez de e-liquide dans le réservoir.

Lorsque le réservoir n’est pas correctement rempli, cela peut poser problème. Plus précisément, si le niveau de liquide passe sous un certain seuil, il ne peut plus atteindre la bobine ou alors en quantité insuffisante, asséchant, à cause de la chaleur, la mèche de plus en plus. Si le e-liquide finit par s’épuiser, cela provoque le Dry Burn et raccourcit par conséquent la durée de vie du clearomiseur. Dans ce cas, un remplacement intégral du coil est souvent tout ce qui est nécessaire.

Afin de solutionner ce problème, assurez-vous qu’à tout moment , un quart du réservoir soit rempli. Généralement, les ouvertures dans la partie inférieure du réservoir permettent au liquide d’atteindre le coil. Par conséquent, ils indiquent le niveau de remplissage de liquide le plus bas possible, de sorte que de la vapeur soit encore créée.

Une batterie de mauvaise qualité

Les vapoteurs se demandent pourquoi ils n’obtiennent pas les résultats escomptés lorsqu’ils vapotent alors qu’ils associent parfois de vieilles piles à un clearomiseur de haute qualite.

Une batterie de qualité est indispensable pour un vapotage optimal. Veillez à prévoir un temps de charge suffisant avant d’utiliser une nouvelle batterie pour la première fois. C’est ainsi qu’elle pourra atteindre son plein potentiel.

Remplir le réservoir du mauvais côté pour

Les clearomiseurs conventionnels sont remplis par le haut, tandis que les clearomiseurs à bobine inférieure sont remplis par le bas. Le remplissage par le mauvais côté peut entraîner une fuite de e-liquide et l’inondation du clearomiseur. Cela est également vrai si le réservoir est trop ou pas assez rempli.

En cas d’ambiguïté, il est donc essentiel de se référer au manuel d’utilisation pour ne pas faire d’erreur.

Vapotage avec des paramètres incorrects

Si la puissance est trop élevée par rapport à la résistance de la bobine utilisée, il s’épuisera plus rapidement. Au lieu de cela, il est préférable d’obtenir une e-cig avec des fonctionnalités personnalisables qui vous permettent de modifier la tension ou la température en fonction de vos propres goûts. Cela empêche le coil de surchauffer, ce qui prolonge considérablement sa durée de vie.

N’oubliez pas aussi d’éteindre votre e-cigarette lorsque vous ne l’utilisez pas car la plupart des e-cigarettes rechargeables contiennent un bouton qui sert d’interrupteur marche/arrêt. Ce bouton peut être poussé accidentellement dans un sac ou dans une poche de pantalon serrée. Si ce n’est pas le cas, il faut envisager un étui de protection.

Le e-liquide fuit dans le clearomiseur

Lorsque vous remplissez le clearomiseur de liquide, veillez à ne pas en introduire dans le tube central sinon, il va submerger toute la tête du vaporisateur.

Si cela se produit, vous le découvrirez instantanément en entendant un gargouillement particulier lorsque vous fumez. En soufflant dans le tube avec un morceau de papier en dessous, le liquide peut être extrait. Les autres résidus de liquide peuvent également être nettoyés en toute sécurité à l’aide d’un coton absorbant, tel qu’un coton-tige.

Vissage incorrect du coil

La dextérité est nécessaire lors de la construction de la tête du vaporisateur ou du remplacement du coil. Celui-ci doit pas être vissée trop fermement ou trop lâchement dans le clearomiseur.

En vissant la moitié supérieure du clearomiseur, on risque de rencontrer des problèmes lors du remplacement de la bobine ou du remplissage du réservoir. Encore une fois, ne serrez pas ou ne desserrez pas les vis. Donnez à la tête un demi-tour dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que vous entendiez un clic.

La tête peut être solidement fixée au clearomiseur avec un autre tour dans le sens des aiguilles d’une montre.

Si vous souhaitez rincer le tube à air ou d’autres composants avec de l’eau, vous devez attendre au moins 24 heures pour qu’ils sèchent avant de réassembler l’e-cigarette.

Avant de commencer à vapoter, appuyez sur le bouton

Certains vapoteurs appuient sur le bouton de la cigarette électronique quelques secondes avant de prendre une bouffée. Ceci doit être évité à tout prix !

Si le bouton est enfoncé trop tôt, le e-liquide peut se condenser sur l’embout buccal, ce qui entraîne une diminution du débit de vapeur. Le clearomiseur est rempli d’e-liquide qui ne peut pas être évaporé.

Pour résoudre ce problème, le clearomiseur doit être nettoyé à un moment donné. La chose la plus importante à faire à long terme est de travailler sur votre propre technique de vapotage pour garantir que le problème ne se reproduise pas.

Il est essentiel d’appuyer sur un bouton uniquement lorsque vous tirez une bouffée de votre e-cigarette.

Respirer profondément

Bien sûr, nous reconnaissons que certains vapoteurs aiment produire une grande quantité de vapeur. Le meilleur moyen d’y parvenir est de prendre des bouffées extrêmement longues pour remplir complètement les poumons de vapeur tout en évitant d’en faire trop. Les bouffées qui durent plus de 20 secondes, en particulier, sont gênantes et peuvent endommager la tête du vaporisateur. Des bouffées plus courtes sont donc conseillées pour le vapotage en sub-ohm.

Là encore, l’utilisation d’un e-liquide approprié permet de générer suffisamment de vapeur sans endommager l’appareil.

Serrage excessif de la connexion du clearomiseur à la batterie

Un problème typique est lorsque les vaporisateurs connectent le clearomiseur trop fermement à la batterie. Une force excessive peut avoir diverses répercussions négatives. Dans le pire des cas, les deux pièces ne sont plus séparables.