Quelle puissance pour enceinte centrale ?

Les soirées cinéma, les soirées karaoké ou encore les folles parties de jeux vidéo ont un point commun : la qualité du son. Cette qualité du son est aujourd’hui assurée par un Home-Cinéma. Le Home-Cinéma est en général composé d’une enceinte principale, de deux enceintes satellites, de deux enceintes colonnes et d’un caisson de basse. Il est possible d’ajuster cette configuration en fonction du niveau de sonorité souhaité, mais aussi et surtout en fonction de la taille du salon.

Cependant, le principal critère pour obtenir un niveau sonore idéal dans un salon reste la puissance de l’enceinte centrale. Ainsi, quelle est la puissance d’une enceinte centrale ?

Une puissance en Watt RMS

En général, la puissance d’une enceinte principale est exprimée en Watt RMS. Cependant, contrairement aux autres appareils électroménagers et aux ampoules, la puissance en Watt d’une enceinte centrale ne désigne pas sa consommation d’énergie, mais l’énergie qu’elle peut encaisser au maximum. Au-delà de cette puissance, l’enceinte subit des dégâts et perd en qualité de son. Cette puissance étant directement reliée à celle de l’amplificateur, il est primordial de trouver un bon équilibre entre ces deux puissances. De manière générale, il est recommandé d’opter pour une enceinte ayant une puissance égale ou légèrement inférieure à celle de l’amplificateur.

Dans le cas contraire, ce dernier serait surexploité et ne produirait aucunement la qualité sonore recherchée. Ainsi, si votre amplificateur dispose d’une puissance de 1000W, optez pour des enceintes principales de 1000W ou moins. Par ailleurs, cette puissance de 1000 W pour votre amplificateur est la plus recommandée pour obtenir une qualité de son optimale dans un salon.

Rendement

Lors de l’achat d’un amplificateur ou d’un pack d’enceintes sonores, le rendement de l’appareil est présenté comme tel : 85dB/1W/1m. Ces chiffres représentent le niveau sonore atteint par W sur une distance d’un mètre. En d’autres termes, c’est la capacité sonore brute de l’enceinte. Il est important de bien choisir une enceinte disposant d’un bon niveau de rendement pour produire un son de grande qualité. À titre d’exemple, les enceintes E.Leclerc disposent d’un très bon rendement, quels que soient le design et la taille des modèles.

Choisir la puissance selon la taille du salon

La puissance d’une enceinte varie grandement suivant la taille de la pièce où elle sera installée. Plus la taille de la pièce est grande, plus la puissance et le rendement de l’enceinte principale doivent être grands. Ainsi, dans un salon de 30m² à 50m², une puissance de 100 Watts est nécessaire pour une enceinte principale.

En revanche, selon la loi et les règlementations concernant les normes acoustiques d’un bâtiment, le salon ne doit pas produire des bruits de plus de 50dB. Cela permet à la fois de préserver le confort acoustique intérieur d’une maison, mais réduit également les risques de nuisances sonores.

Choisir la puissance selon la configuration

La configuration de votre Home-cinéma désigne tout simplement le nombre d’enceintes à disposer dans votre salon, en fonction de l’espace disponible et de la qualité sonore recherchée. Plusieurs configurations sont possibles : 2.1, 3.1, 5.1 et 7.1. Le premier chiffre indique le nombre d’enceintes à installer, tandis que le second indique le nombre de caissons de basse. La configuration standard pour un home cinéma reste la configuration 5.1.