Quel éclairage choisir pour une gaming room ?

Vous en voulez toujours plus pour aménager au mieux votre sanctuaire de jeu et c’est normal. Vous avez sélectionné le fauteuil parfait, la table parfaite, le clavier, la souris, l’écran parfaits. Mais il manque une chose. Vous voyez de quoi on parle ? Non ? Allons, réfléchissez bien… L’éclairage, cela ne vous dit rien ? Outre l’esthétique, cet élément va aussi jouer sur le confort du joueur et ne doit donc pas être choisi n’importe comment.

Pourquoi l’éclairage est-il important pour la gaming zone ?

Vous avez sans doute déjà joué avec la lampe de bureau allumée et vos yeux ne vous ont pas dit merci ! Un mauvais éclairage va en effet jouer sur la fatigue oculaire et donc aussi sur vos compétences. Cligner des yeux juste au mauvais moment n’est jamais une bonne chose !

Il est donc important de penser avec soin à l’éclairage de la pièce.

Si vous jouez de très longues heures d’affilée, il peut aussi être important de trouver des lumières qui vont réduire la fatigue visuelle et pour cela opter pour un éclairage qui n’est pas trop agressif. Une dalle led 60X60 zen sera, par exemple, un excellent choix. Ainsi pour éviter la fatigue visuelle qui peut s’avérer redoutable, mieux vaut opter pour des lumières blanc-chaud qui vont soulager les yeux lorsque l’on passe d’une zone sombre à une zone très éclairée sur l’écran.

Si vous avez sélectionné des LED (un tube LED par exemple), privilégiez les modèles dont la température de couleur est comprise entre 2400 et 6000° Kelvin. Si vous avez opté pour des ampoules, préférez des modèles se situant entre 2700 et 3000°.

Il faudra aussi réfléchir sur le positionnement de vos LED pour un résultat optimal.

Alors que choisir ?

Les possibilités sont nombreuses pour aménager son setup. On pourra ainsi sélectionner des tubes néon LED que l’on va placer au-dessus de l’écran ou dans un coin de la pièce. Il va diffuser une lumière apaisante qui apporte beaucoup de confort. Il se décline en différentes teintes et consomme peu d’énergie. Il faut toutefois noter que certains modèles peuvent présenter des effets stroboscopiques perturbants. On pourra aussi choisir des enseignes à néons pour personnaliser au mieux son endroit. Mais il faut noter qu’ils sont énergivores même s’ils sont fun.

Si vous avez un peu d’argent de côté, les nanoleafs peuvent s’avérer être des must haves. Ces panneaux se déclinent en différentes versions. Les canvas sont des panneaux de forme carrée généralement avec une lumière très douce et chaleureuse. Ils ne sont pas agressifs et peuvent intégrer la synchro musicale ou vocale pour une immersion totale.

Autre choix possible, le light panel est composé de panneaux triangulaires que vous pouvez agencer selon vos envies.

D’autres possibilités s’offrent à vous pour trouver le bon luminaire pour votre salle de gaming. Ainsi le panneau LED basique peut être une bonne alternative pour les plus petits budgets. Ils existent en différentes formes et dimensions et peuvent donc s’adapter à l’espace disponible facilement.

Enfin, la lampe de bureau peut aussi être utile puisqu’il en existe certaines spécifiquement adaptées aux gamers. Elles s’installent près de l’écran pour éviter le noir complet dans une pièce (néfaste pour les yeux) sans pour autant tout illuminer. Il faudra bien vérifier les spécificités de l’ampoule (couleur, température…).

À vous maintenant d’aménager votre setup au mieux avec les accessoires gaming et les éclairages parfaits.