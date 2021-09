PureVPN : Avis & Test du VPN avec une structure toujours en audit

PureVPN est un fournisseur de services VPN parmi les plus intéressants du marché. Comme de nombreux internautes se soucient de la confidentialité de leurs données ainsi que de leur sécurité en ligne, ce genre de service constitue l’une des principales solutions. Signifiant littéralement Réseau Privé Virtuel, il permet alors de naviguer en toute sécurité sur la toile.

Créé en 2006, PureVPN est un prestataire VPN basé à Hong-Kong et dispose déjà de nombreuses années d’expérience. En effet, il s’agit de l’un des plus anciens dans le domaine, ce qui lui permet d’être compétitif tout en proposant des tarifs abordables. Mais que vaut vraiment PureVPN par rapport à ses principaux concurrents ? La réponse dans notre test complet.

A qui s’adresse PureVPN ?

PureVPN propose une offre très intéressante pour toute personne souhaitant renforcer la sécurité de sa connexion internet. Il s’agit d’une solution riche en fonctionnalités avec un prix assez abordable. Cela en fait alors un outil répondant aux besoins d’une clientèle très diversifiée.

Le principal cas d’utilisation d’un VPN est évidemment sur les ordinateurs. PureVPN ne déroge pas à la règle avec des applications de bureau compatibles avec Windows et macOS. Il offre également une solution adaptée aux mobiles sous iOS et Android.

À part cela, l’on peut aussi l’utiliser sur les Smart TV, avec un routeur ainsi qu’avec les consoles de jeux. Enfin, le VPN est aussi disponible sous la forme d’une extension sur les navigateurs Chrome et Firefox.

Les services de PureVPN sont accessibles via une application à installer ou bien par l’intermédiaire d’une extension pour navigateur web.

Téléchargement et inscription

PureVPN dispose d’une version de son application pour chaque système d’exploitation supporté. Les applications de bureau pour macOS et Windows sont accessibles depuis le site officiel. Les applications mobiles de leur côté sont téléchargeables sur l’App Store et le Google Play Store. Quelques manipulations montrés dans des tutoriels permettent également de configurer le service sur les ordinateurs sous Linux ainsi que les routeurs et autres appareils connectés. Enfin, les extensions pour navigateurs sont à télécharger sur les boutiques d’extension.

L’inscription au service ne requiert que quelques étapes et s’effectue directement sur le site. Tout d’abord, il faut commencer par choisir un plan tarifaire avant de renseigner une adresse email et un mot de passe. Une fois le paiement effectué, il ne reste plus qu’à renseigner les identifiants sur chaque appareil à utiliser.

Interface

Les applications de bureau et pour mobile PureVPN disposent d’interfaces assez similaires. Celle-ci permet d’accéder à de nombreuses informations ainsi que d’activer les diverses fonctionnalités. Néanmoins, dans un cas comme dans l’autre, cette interface se montre assez difficile à manipuler. Les utilisateurs d’appareils sous Linux devront même se passer d’une interface graphique pour accéder aux services.

Support client

En cas de difficultés dans l’utilisation du service, PureVPN met à disposition de ses utilisateurs de nombreux guides, tutoriels ainsi qu’une Foire aux questions. Un support client est également disponible via un chat en direct mais uniquement en anglais.

Fonctionnalités

Différentes fonctionnalités permettent à PureVPN de garantir la protection des appareils.

Sécurité numérique

La sécurité constitue l’une des raisons d’être de PureVPN. Il propose de nombreuses options comme le bouton Internet Kill Switch afin d’éviter toute interruption accidentelle de la protection ou encore le wifi sécurisé pour activer automatiquement le VPN sur un réseau wifi non sécurisé. Il y a également des fonctions optionnelles telles que la redirection de port, l’adresse IP dédiée ou encore la protection DDoS.

Confidentialité

PureVPN permet de naviguer sur internet en toute sérénité, sans avoir à se soucier d’une quelconque fuite de données. Il permet en effet de masquer l’adresse IP réelle et d’en utiliser une autre pour rester anonyme lors de la navigation sur internet. Le service offre également des protections contre les différentes fuites comme les fuites DNS, IPV6 et Web RTC. La juridiction de Hong-Kong n’obblige pas non plus le service à conserver les données de connexion.

Accès aux contenus

PureVPN permet d’outrepasser les différentes restrictions imposées par la situation géographique ou par le fournisseur d’accès à internet. Cela permet alors d’accéder à n’importe quel contenu présent sur le web, ce qui offre une totale liberté numérique. De plus, le service dispose de serveurs spécialement dédiés au streaming, ce qui permet de profiter d’une excellente vitesse sur les sites de streaming.

Autres fonctionnalités

PureVPN dispose d’une large compatibilité et s’adapter à pratiquement tous les appareils présents chez-soi. D’ailleurs, un seul compte PureVPN permet de protéger jusqu’à 5 appareils simultanément, sans frais supplémentaires. Par ailleurs, le Split Tunneling permet d’activer le VPN sur des sites et applications spécifiques et de garder une connexion normale sur le reste.

Performances

Débits

Le débit constitue un critère crucial dans le choix d’un VPN vu que ce genre de service ralentit sensiblement la vitesse. Pour une utilisation générale d’internet, PureVPN offre une expérience satisfaisante avec une connexion fluide et sans latence. L’on peut alors naviguer sur les différentes sites web comme avec une connexion sans restrictions.

Concernant le streaming vidéo, l’on peut profiter de contenus en HD sans problème sur YouTube. Sur Netflix, l’on remarque un temps de latence assez élevé lors du chargement de la vidéo, mais la qualité s’améliore au fur et à mesure que l’on progresse.

Pour les appels vidéo, l’on note une qualité assez médiocre de l’image, aussi bien sur Skype que sur FaceTime. Pour le gaming, l’on peut profiter d’une expérience satisfaisante sur certains titres mais les jeux les plus gourmands souffrent d’une latence beaucoup trop élevée.

Couverture

Avec ses nombreuses années de service, PureVPN dispose d’une excellente couverture au niveau mondial. En effet, il dispose de plus de 6500 serveurs VPN répartis dans 140 pays sur tous les continents. En tout, l’on a accès à 180 localisations différentes pour les serveurs.

En gros, cela permet d’éviter tout type de restrictions vu que l’on a accès à n’importe quelle localisation. L’on peut également bénéficier d’une connexion optimale à tout moment du fait que les emplacements les plus demandés disposent d’un plus grand nombre de serveurs.

Niveau de sécurité

PureVPN propose différents protocoles de sécurité afin de garantir une protection optimale pour toutes les plateformes. On dispose alors des principaux protocoles en vogue tels que :

OpenVPN

L2TP/IPSec

IKEv2

L’on utilise un chiffrement en 256 bits dans chaque cas pour minimiser les risques d’attaques. On peut également opter pour des protocoles plus anciens comme SSTP ou PPTP.

Tarifs

PureVPN applique un plan tarifaire assez simple pour pouvoir profiter de ses services.

Abonnement 1 mois : 9,60 €/mois.

Abonnement 1 ans : 3,33 €/mois.

Abonnement 2 ans : 2,59 €/mois.

L’on remarque alors qu’un abonnement annuel ou biennal permet de faire de sérieuses économies sur le long terme. En effet, l’offre d’un an permet d’économiser 65% sur le prix de l’abonnement. Ce rabais monte à 73% lors de la souscription à l’offre de deux ans.

D’une manière générale, les tarifs appliqués par PureVPN sont se situent dans la moyenne par rapport à la concurrence. Comme pour la majorité des fournisseurs VPN, il y également des options à acheter séparément pour une meilleure protection.

La plateforme offre une garantie satisfait ou remboursé de 31 jours afin de tester librement le service. Pour le paiement, l’on peut utiliser les moyens classiques comme les cartes bancaires ou PayPal. Il est aussi possible d’utiliser des cryptomonnaies pour garder l’anonymat total.

Avantages / Inconvénients

PureVPN dispose de nombreux atouts pour en faire un service VPN de grande qualité.

Compatibilité avec de nombreuses plateformes.

Des nombreuses fonctionnalités.

Pas de journal d’activités.

Débit global satisfaisant.

Tarifs assez avantageux.

Possibilité de paiement par cryptomonnaies.

Toutefois, l’on peut citer quelques points qui peuvent compromettre l’utilisation du service.

Interface peu ergonomique.

Débit limité sur Netflix et pour les appels vidéo.

Chat disponible uniquement en anglais.

Notre avis sur PureVPN

PureVPN constitue un VPN plutôt intéressant. Il propose une fluidité convenable dans une utilisation standard d’internet, ce qui peut certainement satisfaire la majorité des utilisateurs. L’on peut même étendre son utilisation à certaines plateformes de streaming, ce qui constitue déjà un énorme avantage. Néanmoins, les débits limités sur Netflix, les appels vidéo ou encore les jeux en ligne est à souligner. S’il s’agit d’un problème assez fréquent chez les fournisseurs VPN, l’on peut encore trouver mieux chez la concurrence.

La compatibilité avec de nombreux appareils permet de choisir librement l’appareil à utiliser. De plus, un seul compte peut supporter 5 appareils différents, ce qui convient parfaitement à un usage familial. À cela s’ajoute les nombreuses fonctionnalités qui répondront certainement aux différents besoins de chacun.

L’on peut être un peu désorienté au premier contact avec l’interface, mais avec le temps, on finit par s’y habituer. Par ailleurs, la grande similitude entre les applications mobiles et de bureau permet de se familiariser rapidement avec le logiciel.

Concernant les tarifs, PureVPN dispose de tarifs assez compétitifs se situant dans la moyenne du marché pour les abonnements à long terme. Il se démarque également sur l’abonnement mensuel en proposant un prix moins élevé que la majorité de ses concurrents.