PSG – Manchester City en streaming : Comment regarder le match en direct ?

Les fans de foot vont être aux anges. Le Paris Saint-Germain reçoit Manchester City ce mardi dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Une affiche qui permet un maximum de spectacle avec deux des meilleures formations du moment.

VOIR PSG / MAN CITY EN STREAMING

Paris veut sa revanche

Nous ne sommes qu’en phase de poules et pourtant cette affiche est bien digne d’une finale. En effet, la rencontre opposera les finalistes malheureux des deux dernières saisons en Ligue des Champions. Il s’agit également d’un remake de la demi-finale de la saison dernière, remportée 4-1 par les maacuniens.

Le PSG va alors certainement vouloir prendre sa revanche. En effet, les hommes de Mauricio Pochettino vont tout faire pour enfin venir arracher une victoire contre les anglais. Sur cinq confrontation face à cette équipe de Manchester City, les parisiens n’ont jamais réussi à s’imposer et ont même subi trois défaites. Il s’agit également d’un match essentiel pour enfin lancer la campagne européenne après le maigre match nul concédé face aux belges du FC Bruges.

Tout cela démontre à quel point Paris souhaite cette première victoire pour ce soir. Et pour cela, le club de la capitale pourra compter sur l’un des meilleurs effectifs dans toute l’Europe. Le PSG disposera en effet de son trio d’attaquants de rêve avec Messi, Neymar et Mbappé.

De l’autre côté, les Sky Blues ne vont certainement pas se tourner les pouces. Après une impressionnante victoire 6 à 3 face au club allemand du RB Leipzig, la formation de Pep Guardiola va chercher à tout prix une seconde victoire pour renforcer sa place entant que leader de ce groupe A. l’on pourra évidemment compter sur des joueurs clés tels que Kevin De Bruyne. En résumé, il s’agit d’une rencontre à ne surtout pas rater.

PSG – Manchester City : Où regarder le match ?

Les droits de la Ligue des Champions cette saison sont partagés entre BeIN Sports, Canal+ et RMC Sports. Ces deux dernières diffuseront les deux meilleures affiches de chaque journée. Evidemment, le choc entre les parisiens et les Citizens figure parmi les rencontres choisies. Ainsi, ce match sera à suivre en direct sur Canal+ et sur RMC Sport 1. Pour le plus grand bonheur des téléspectateurs, ces chaînes figurent toutes dans les offres Canal.

La rencontre de Ligue des Champions opposant le PSG à Manchester City aura lieu ce mardi 28 septembre 2021 au Parc des Princes à Paris. Le coup d’envoi se fera à 21h mais vous pouvez déjà vers 19h suivre l’avant match pour connaître les compositions et autres infos sur la rencontre.

PSG / MAN CITY SUR CANAL+

Comment regarder PSG – Manchester City en streaming ?

Si vous ne pouvez pas suivre le match à la télé, il y a heureusement une autre option pour le regarder. En effet, vous pourrez voir le match en streaming légal sur un ordinateur ou un mobile via l’offre MyCANAL. De plus, cette offre comprend toutes les chaînes diffusant la Ligue des Champions, ce qui permettra de suivre l’intégralité de la compétition.